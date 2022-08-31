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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,9 тыс. человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1974 танка и 4312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 августа потери личного состава противника составляют около 47 900 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,
танков – 1974 (+20),
боевых бронированных машин - 4312 (+18) ед,
артиллерийских систем - 1091 (+12) ед,
РСЗО - 285 (+3) ед,
средства ПВО - 152 (+1) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 204 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
крылатые ракеты – 196 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19) ед,
специальная техника – 103 (+0).

Читайте: Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема на Бахмутском направлении, продолжаются бои, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47,9 тыс. человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1974 танка и 4312 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+19
Ні хрена собі. Особливо по танкам.
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31.08.2022 10:05
+18
50 тысяч, 2000 танков. Скоро. Время для жестов доброй воли. Прошлые были на 20 и 30 тысячах
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31.08.2022 10:04
+14
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воюють самі з собою, а майже 50 тисяч кацапів здохли переляку...
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31.08.2022 11:19
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50 тысяч, 2000 танков. Скоро. Время для жестов доброй воли. Прошлые были на 20 и 30 тысячах
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31.08.2022 10:04 Ответить
Ні хрена собі. Особливо по танкам.
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31.08.2022 10:05 Ответить
Вчора було 37550. Це на цензорi вчоране оновили iнформацiю
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31.08.2022 10:10 Ответить
ага, правда! витер, бо херню зморозив
Соррі, колеги-юзери.
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31.08.2022 10:11 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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31.08.2022 10:12 Ответить
Судя по цифрам начинается заруба. Героям Слава!
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31.08.2022 10:19 Ответить
Це ще не був великий контрнаступ. Це було промацування
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31.08.2022 10:28 Ответить
Особового складу мало. Мабуть гарно тікають. Що вони робити будуть, як наші до Дніпра їх припруть?
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31.08.2022 10:24 Ответить
І це ще ми не починали! Це поки що тільки виключно "жести доброї волі"....
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31.08.2022 10:49 Ответить
- Росія готова до підписання угоди, яка б припинила "громадянську війну в Україні", - спікер Ради Федерації Матвієнко

Українці воюють самі з собою, а майже 50 тисяч кацапів здохли переляку...
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31.08.2022 11:19 Ответить
Валька знову набухалась. Жіночій алкоголізм не лікується...
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31.08.2022 14:27 Ответить
плюсы жирные сегодня, сразу видно активность.
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31.08.2022 10:52 Ответить
 
 