В Украине будут судить предателя Бреева – капитана российского корабля "Адмирал Макаров", из которого обстреливали крылатыми ракетами Николаев и Одессу
Перед судом предстанет бывший украинский военный капитан российского корабля "Адмирал Макаров", с которого производился запуск крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата "Адмирал Макаров". Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014 году фигурант предал присягу на верность народу Украины и остался на захваченной российскими захватчиками территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик присягнул в Российской Федерации и продолжил службу на флоте РФ.
Установлено, что в 2022 году российский корабль под командованием обвиняемого запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Как известно, обстрелами мирных украинских городов руководит военный род из Винницкой области Григорий Бреев. В настоящее время он командует фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, из которого под непосредственным руководством предателя запускаются крылатые ракеты "Калибр".
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Тоді як купа андонів, які тут знаходяться, лишаються непокараними.
- Ой-вей, Абрам, нехай кажуть. Коли мене нема, вони можуть мене навіть бити" (С)
Ні! Не постане! Навіщо писати дурню? Суд буде засідати у кращому випадку перед прожньою кліткою. Тому навіщо такі гучні слова?
На мою думку практика засудження кацапів повинна бути припинена. Поперше цей цирк нічого не дає, по друге постає питання "чому Україні можна, а кацапам -ні", по третє - купа народа за державні бабки займаються якоюсь хєрньою.
По-друге є деяка різниця - ми судимо за дії на території України а кацапи за дії ... також на території України.
По-третє наявність вироку дозволяє давати запит на затримання і екстрадицію, наприклад з третіх країн.
краще ганятися за Кривоносом та іншими Патріотами України.... і відкривати "заочні" справи щоб показувати свою доцільність...
Вони не зрадники?
Чи вони просто епічні дебіли?
ДБР вже провело розслідування?
Які результати?
С Украиной Бог и весь цивилизованный Мир !
ОРДА БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА!
СЛАВА УКРАИНЕ!
Сомневаюсь
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