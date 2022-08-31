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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине будут судить предателя Бреева – капитана российского корабля "Адмирал Макаров", из которого обстреливали крылатыми ракетами Николаев и Одессу

зрадник

Перед судом предстанет бывший украинский военный капитан российского корабля "Адмирал Макаров", с которого производился запуск крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата "Адмирал Макаров". Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году фигурант предал присягу на верность народу Украины и остался на захваченной российскими захватчиками территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик присягнул в Российской Федерации и продолжил службу на флоте РФ.

Установлено, что в 2022 году российский корабль под командованием обвиняемого запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Как известно, обстрелами мирных украинских городов руководит военный род из Винницкой области Григорий Бреев. В настоящее время он командует фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, из которого под непосредственным руководством предателя запускаются крылатые ракеты "Калибр".

корабль (2037) государственная измена (1530) ГБР (2964)


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Топ комментарии
+29
дбр як завжди судить того кого не можна дістати.. ви ще чінгіс-хана посадіть.. тупіци
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31.08.2022 10:56
+18
Займаються піаром як Зеля. Півкраїни воює, а півкраїни піаром займаються.
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31.08.2022 10:57
+14
Вони судять тих хто далеко,а своїх зрадників нагороджують. Коли ця зелена епопея з канонічними заскоками завершиться
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31.08.2022 11:01
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дбр як завжди судить того кого не можна дістати.. ви ще чінгіс-хана посадіть.. тупіци
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31.08.2022 10:56 Ответить
у дбр є контраргумент, - кривоноса дістали ж. хочуть судити за те, що жуляни не дав захопити.
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31.08.2022 11:10 Ответить
А он у вас в СИЗО в Киеве?
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31.08.2022 11:29 Ответить
У тебе труднощі з перекладом коментаря вище? Навіть яндекс не допомагає?
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31.08.2022 13:00 Ответить
Займаються піаром як Зеля. Півкраїни воює, а півкраїни піаром займаються.
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31.08.2022 10:57 Ответить
А каким "пиаром" он занимается, можно поконкретней?
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31.08.2022 12:31 Ответить
Судять урода, який знаходиться в іншій країні, і йому пох весь цей суд.
Тоді як купа андонів, які тут знаходяться, лишаються непокараними.
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31.08.2022 13:02 Ответить
Пусть, как Мюнхгаузен...https://images.app.goo.gl/dDx4ju1Zwhr4vM1k6
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31.08.2022 10:58 Ответить
Вони судять тих хто далеко,а своїх зрадників нагороджують. Коли ця зелена епопея з канонічними заскоками завершиться
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31.08.2022 11:01 Ответить
"- Моня, ві такі знаєте, коли вас нема, про вас таке кажуть!
- Ой-вей, Абрам, нехай кажуть. Коли мене нема, вони можуть мене навіть бити" (С)
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31.08.2022 11:02 Ответить
"Перед судом постане колишній український військовий капітан російського корабля "Адмірал Макаров", з якого здійснювався запуск крилатих ракет по Миколаєву та Одесі. Джерело:
Ні! Не постане! Навіщо писати дурню? Суд буде засідати у кращому випадку перед прожньою кліткою. Тому навіщо такі гучні слова?
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31.08.2022 11:04 Ответить
А він де зараз? У сізо?
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31.08.2022 11:08 Ответить
А ще у мене таке питання. І перед тим як матюкатись, подумайте. Україна судить заочно кацапів (не в цьому конкретному випадку, а взагалі), повідомляє підозри і все таке. І ваажається, що це нормально. Тоді чому коли кацапи починають робити той самий цирк, але з реальними полоненими, то Украхна розказує, що це не правильно?
На мою думку практика засудження кацапів повинна бути припинена. Поперше цей цирк нічого не дає, по друге постає питання "чому Україні можна, а кацапам -ні", по третє - купа народа за державні бабки займаються якоюсь хєрньою.
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31.08.2022 11:09 Ответить
По-перше не ми то почали, а кацапи.
По-друге є деяка різниця - ми судимо за дії на території України а кацапи за дії ... також на території України.
По-третє наявність вироку дозволяє давати запит на затримання і екстрадицію, наприклад з третіх країн.
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31.08.2022 12:08 Ответить
Причому це не знімає питання важливості - чому під носом своїх зрадників не бачать а чужими яких не дістати займаються
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31.08.2022 12:10 Ответить
А шо, поближе никого не нашлось?
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31.08.2022 11:10 Ответить
шуфричі, бужанські, деркачі, дубінські, суркіси, марченки, добкіни та інші адепти руSSкого міра стоять під "особовим захистом" ....слуг Урода....

краще ганятися за Кривоносом та іншими Патріотами України.... і відкривати "заочні" справи щоб показувати свою доцільність...
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31.08.2022 11:37 Ответить
Так тож ж свої ,підтримають голосуванням ,коли зелені не буде вистачати голосів.
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31.08.2022 17:47 Ответить
цирк им. Зеленского.
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31.08.2022 11:10 Ответить
А крота з ОП коли будете судити?!!!
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31.08.2022 11:14 Ответить
А ті "діячі", які 24 лютого "подумали" (сраками, очевидно, бо там думати нема чим) і вирішили не підривати мости!
Вони не зрадники?
Чи вони просто епічні дебіли?
ДБР вже провело розслідування?
Які результати?
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31.08.2022 11:16 Ответить
стануть навколішки та поцілують того капітана в сраку! Може найвеличніший ще ДБР медальки дасть за це до купи з кварталівцями та колоборантами
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31.08.2022 11:22 Ответить
Пусть земля горит под ногами кровавой фашистской Орды руSSких людоедов , и их пособников, которые сегодня топчут священную землю Украины , сжигает, убивает и калечит людей.
С Украиной Бог и весь цивилизованный Мир !
ОРДА БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.08.2022 11:26 Ответить
треба заїхати до батьків цього Виродка бреєва в Вінницьку область та переселити їх в.....
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31.08.2022 11:41 Ответить
Предстанет перед судом ?
Сомневаюсь
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31.08.2022 13:09 Ответить
Идиоты. Ищите детей его, жену.
Наказать до 7го колена
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31.08.2022 14:20 Ответить
До речі , скажу тим гівнюкам ,що кажуть "чому Турчинов не захищав Крим в 2014 ? " а не захищав саме через таких покидьків ,яких було більшість в Криму і які стали зрадниками.
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31.08.2022 17:52 Ответить
 
 