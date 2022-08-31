В Украине будут судить предателя Бреева – капитана российского корабля "Адмирал Макаров", из которого обстреливали крылатыми ракетами Николаев и Одессу

Перед судом предстанет бывший украинский военный капитан российского корабля "Адмирал Макаров", с которого производился запуск крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата "Адмирал Макаров". Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году фигурант предал присягу на верность народу Украины и остался на захваченной российскими захватчиками территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик присягнул в Российской Федерации и продолжил службу на флоте РФ.

Установлено, что в 2022 году российский корабль под командованием обвиняемого запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Как известно, обстрелами мирных украинских городов руководит военный род из Винницкой области Григорий Бреев. В настоящее время он командует фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, из которого под непосредственным руководством предателя запускаются крылатые ракеты "Калибр".