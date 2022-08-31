Боец полка "Азов" Чепурко с позывным Манго об ужасе плена: "Россияне забивали ребят до смерти на допросах". ВИДЕО

Боец полка "Азов" Денис Чепурко с позывным Манго, которого освободили из плена, рассказал о боях в Мариуполе, о пребывании в Оленевке и освобождении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Денису 28 лет. Он родился в селе Городковка Винницкой области. В "Азове" с 2019 года. После завершения боев на "Азовстали" Денис провел пять дней в больнице, а затем в СИЗО в Оленевке. В боях против оккупантов он потерял руку. Чепурко служил танкистом в "Азове" и был одним из воинов, на двух танках штурмовавших колонну российской бронетехники, количественно превосходившей их в 10 раз. "Азовец" находился в плену 44 дня. О Мариуполе, "Азовстали" и ужасе плена Денис рассказал в интервью Янине Соколовой.

Читайте: Пленных азовцев в Оленовке взорвали зарядом от огнемета, - офис ГПУ