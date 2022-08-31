Шабунин о конфискации имущества россиян в Украине: В течение более чем трех месяцев действия соответствующего закона власти смогли подать только один иск

Вместо того чтобы конфисковать имущество российских олигархов в Украине, правительство на седьмом месяце войны создает рабочую группу.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение более трех месяцев действия соответствующего закона власти смогли подать ОДИН иск о конфискации имущества русских. О-Д-И-Н иск.

Когда вы слышите, что власть в очередной раз арестовала или передала в управление имущество русских на миллиарды – помните, что это НИ О ЧЕМ.

Арестовано - НЕ ОЗНАЧАЕТ изъято у владельца", - написал он.

Шабунин также напомнил об аресте одного из крупнейших ТРЦ Киева: "Например, сначала власти громко отчитались об аресте одного из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza, а затем суд этот арест просто снял.

В результате ни бюджет, ни армия так ничего и не получили. А вот российский олигарх Ротенберг продолжает владеть своим ТРЦ, как и его коллеги кучей имущества в Украине".

"И вместо того, чтобы это имущество у российских олигархов конфисковать https://bit.ly/3zILhk5, правительство на седьмом месяце войны… создает рабочую группу.

Это не шутка, вот пруф-линк на решение КМУ – https://bit.ly/3wI2Lfu.

Как думаете, "совершенно ли безвозмездно" Банковая так тупит в этом направлении? Или этот вопрос тоже "не ко времени"?

Подаренное Банковой время русские используют для формального изменения владельцев", - добавил Шабунин.

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