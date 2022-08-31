Шабунин о конфискации имущества россиян в Украине: В течение более чем трех месяцев действия соответствующего закона власти смогли подать только один иск
Вместо того чтобы конфисковать имущество российских олигархов в Украине, правительство на седьмом месяце войны создает рабочую группу.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение более трех месяцев действия соответствующего закона власти смогли подать ОДИН иск о конфискации имущества русских. О-Д-И-Н иск.
Когда вы слышите, что власть в очередной раз арестовала или передала в управление имущество русских на миллиарды – помните, что это НИ О ЧЕМ.
Арестовано - НЕ ОЗНАЧАЕТ изъято у владельца", - написал он.
Шабунин также напомнил об аресте одного из крупнейших ТРЦ Киева: "Например, сначала власти громко отчитались об аресте одного из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza, а затем суд этот арест просто снял.
В результате ни бюджет, ни армия так ничего и не получили. А вот российский олигарх Ротенберг продолжает владеть своим ТРЦ, как и его коллеги кучей имущества в Украине".
"И вместо того, чтобы это имущество у российских олигархов конфисковать https://bit.ly/3zILhk5, правительство на седьмом месяце войны… создает рабочую группу.
Это не шутка, вот пруф-линк на решение КМУ – https://bit.ly/3wI2Lfu.
Как думаете, "совершенно ли безвозмездно" Банковая так тупит в этом направлении? Или этот вопрос тоже "не ко времени"?
Подаренное Банковой время русские используют для формального изменения владельцев", - добавил Шабунин.
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зато квартальні кловуни вже всі пулковники
Є війна, там гинуть прості українці, а є бізнес-інтереси з рашкою...
Богатые становятся богаче, а бедные погибают.
Исключение наверное Вадатурский.
це все по принципу - бий своїх, щоб чужі сміялись!
Загляните в реестр недвижимости. Там квартир и домов в собственности кацапов уйма. Хватит и на переселенцев и на военных, которые годами ждут квартир. А если по депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, ментам пройтись .......
Можновладці напевно мають активи в РФ?
Имущество,то бишь все активы предателей,наводчиков,коллаборантов, должно быть конфискованно в пользу государства,и поражение в правах для таких личностей обязательно.
Нічого ця писанина у нас не змінить тому і діють так безнаказано вони, тому що всі медіа вже в їх руках які створюють суспільну думку іменно частини людей які постійно йдуть на вибори ....
Вчора навіть із своїм батьком спорив досить адекватна розумна людина, який не голосував за нього на виборах, але він вважає що то все ворожа пропаганда зараз на президента, і то з таким принципом доказував...
Думаю що зараз на телеефірах приміняють соціальну інженерію, є певний тип картинок кольорів звуків, розміщення персонажів, правильно режесура ефіру що спонукає людину до певного вибору.... Кто створює інтернет медійні продукти той в курсі цього... Людина на підсвідомості робить вибір і його вже важко переконати