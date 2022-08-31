Оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре в Мариуполе, а запах "прячут" хлоркой, - Стратком ВСУ

Оккупанты при так называемой "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом сообщают местные жители на правах полной анонимности, опасаясь за собственную жизнь:

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании, – ред.), там надо хлорки и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".

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По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".