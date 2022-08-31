РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6000 посетителей онлайн
Новости Война
14 769 40

Оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре в Мариуполе, а запах "прячут" хлоркой, - Стратком ВСУ

маріуполь

Оккупанты при так называемой "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом сообщают местные жители на правах полной анонимности, опасаясь за собственную жизнь:

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании, – ред.), там надо хлорки и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".

Также смотрите: Первый "голодный бунт" возник в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Мариуполь (5704) оккупация (10103) театр (229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:07
+31
Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
показать весь комментарий
31.08.2022 11:57
+23
Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
показать весь комментарий
31.08.2022 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.08.2022 11:52 Ответить
скажу так как юрист сотрудник прокуратуры и адвокат пришлось иметь дела с телами трупами закатаных в бетон в бочке брошенную в озеро... или под полом строения... в стене.. под смтолбом освещения... или траншее...так вот бетон-- это склеп прекрасно сохраняет тело труп травмы ранения кости потом любой бетон забирается и тело эксгумируют останки и устанавливают причину смерти- гибели время возраст и даже генетику проводят...
показать весь комментарий
31.08.2022 12:32 Ответить
нічого там встановлювать коли все і так зрозуміло
показать весь комментарий
31.08.2022 12:42 Ответить
як от ви - цілий юрист і адвокат - не ставите ні крапок, ні ком?
показать весь комментарий
31.08.2022 13:10 Ответить
Та то - "казкар"! Юристи відрізняються від решти людей "дивним" поглядом на деякі речі в людських стосунках і "********" (юридичною) мовою Але саме головне - їх вчать логічному викладенню думок! Чіткість у висловлюваннях - "наше все" А у "казкаря" "сумбур" Я до цих пір не розберуся - він такий "по життю", чи просто часом сідає до компа "під мухою"?
показать весь комментарий
31.08.2022 19:05 Ответить
Як практик - юристу : під шаром бетону тіло людини трухне ; не буду розписуватися за бетонну діжку , а могили на яких розміщена бетонна плита під собою містять лише жалісні решки а не збережені тіла ; у випадку коли під бетоном шар хлорного вапна - там взагалі все перегорить , не те що останків , окремих фрагментів днем з вогнем не знайдуть за певний час ((
показать весь комментарий
31.08.2022 22:00 Ответить
А мы в этом время до сих пор не знаем всего списка просравших Юг страны в целом и не подготовивших оборону Мариуполя и Херсона в частности
показать весь комментарий
31.08.2022 11:53 Ответить
Немає там ніякого списку. Просрав Буратіна. Все інше похідне від цього.
показать весь комментарий
31.08.2022 11:57 Ответить
Не "просравших",а тупо здавших! Ведь там небыло не только ВСУ,а и тероборона не имела НИЧЕГО! Как и на севере. Могли только сделать фигуру из пальцев и сказать " пиф-паф!".
А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:07 Ответить
73% избирателей. Это будет очень длинный список.
показать весь комментарий
31.08.2022 16:02 Ответить
Уявляю який запх буде у тому театрі! Як у моргу,який проіснував кілька десятків років!
показать весь комментарий
31.08.2022 11:55 Ответить
Ви вірите що без України там відновлять драмтеатр ? (( Ця споруда тим падлюкам потрібна для п"єси з однією дією - судилища над полоненими оборонцями Маріуполя , а далі якщо ЗСУ не встигне швидко звільнити - розтягнуть по цеглині ((
показать весь комментарий
31.08.2022 22:05 Ответить
Хай москсвини вірять! Я знаю ЯКЕ амбре буде в такому приміщені! А як використають - до деокупації від нас не залежить.
показать весь комментарий
31.08.2022 22:20 Ответить
https://youtu.be/xtSTPVDsfgs уже восстанавливаю
показать весь комментарий
31.08.2022 23:04 Ответить
асвабадили Марик....
трупы бетонируют...
хреново Мариуполь жил до "особождения"... теперь будет лучше с руцкиммиром...
показать весь комментарий
31.08.2022 12:00 Ответить
Зачем вообще там что-то проводить? Они дибилы, что ли?
показать весь комментарий
31.08.2022 12:02 Ответить
нет, они руские, єто особьій сорт
показать весь комментарий
31.08.2022 12:07 Ответить
Які вони "рускіє" - це кацапи!!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:26 Ответить
Попытка скрыть следы массового уничтожения женщин и в основном ДЕТЕЙ!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:09 Ответить
Потім зубами будуть гризти цей бетон і доставати наших людей...
показать весь комментарий
31.08.2022 12:04 Ответить
Спасибо зелупам,что сдали весь юг кацапью. Надеюсь эту предательскую зелёную падаль повесят после победы.
показать весь комментарий
31.08.2022 12:04 Ответить
Сейчас ффективнее! Ускорит победу,ибо они кэруют!
Последнее достижение - закатать/размародерить 11 миллиардов на дорогах! А ведь через два месяца начнуться холода! Их это не волнует!
Если пенсионеры ЕС на время холодов могут поехать в тропики,или длительный круиз(дешевле отопления дома),то куда денуться укрпенсы,чьи дети не являються депутатами "слуг у(на)рода",и прочего чиновничества? Или зеля поселит их в свои виллы и аппартаменты?
показать весь комментарий
31.08.2022 12:20 Ответить
Хай "гріються", мізки провітрять, будуть думати як треба голосувати!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:28 Ответить
та вони тупі як пробки. їм кажуть - полонені азовці!
а вони у відповідь - а ваш порошенко де, в лондоні?
показать весь комментарий
31.08.2022 13:13 Ответить
Я сьогодні пару годин спілкувався із " свідками секти зе " - голова колеться , про які мізки ви кажете у них і досі на устах - "убив брата " , "барига" і "молодим дорогу " (( Моя б воля - я б ними заселив схід України і нехай би там себе показали , спасителі суспільства ((
показать весь комментарий
31.08.2022 22:09 Ответить
Повернемо Маріуполь - ніякої будови на місці драмтеатру Поки не проведуть повну ексгумацію та перезахоронення Якщо ж ні - то тільки поховальний меморіал Можливо - храм Бо зводить якусь нову будівлю іншого характеру "на кістках" - гріх!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:05 Ответить
Яр Холодний,кацапи завжди любили будувати на тих місцях де багато вбитих,вони ж діти диявола.Красна площа,це ж майже кладовище
показать весь комментарий
31.08.2022 13:40 Ответить
Не майже. Урни з прахом "найвидатніших" замуровані в нішах, в самій кремлівській стіні. Ще багатенько могил під стіною. І, нарешті, мавзолей з мумією леніна. Якась некрофілія.
показать весь комментарий
31.08.2022 16:21 Ответить
Обычный ультразвук тоже прекрасно работает!
показать весь комментарий
31.08.2022 12:11 Ответить
Ви знаєте принцип роботи рентгенівського апарата ? Якщо ні - не страшно , якщо так - як пропонуєте отримувати знімки поховань під бетоном ? Буду радий узнати таку практику , вона допоможе робити знімки тяжко хворим і пораненим без переміщення їх під рентгенапарат !
показать весь комментарий
31.08.2022 22:18 Ответить
Після другої світової так само красножопиє кацапи позаливали бетоном без ексгумації купу місць (меморіалів) а потім склали казки що нібито там німці розстрілювали людей.
показать весь комментарий
31.08.2022 12:11 Ответить
фашисти знають що вбили купу народу і прибирають сліди злочинів
показать весь комментарий
31.08.2022 12:16 Ответить
Комендант Освенцима в пеклі нервово курить в кутку. Це треба Україні знаходитися між цивілізацією і кацапським злом та варварством.
показать весь комментарий
31.08.2022 12:16 Ответить
Саме так. Особливо якщо з Аушвіца випиляти усі казки які СРСР разом зі США рясно написали, та додати те, що багато людей там загинуло від голоду та хвороб через те що були вщент розбомблені усі шляхи постачання продовольствія під час бойових дій. Абсолютне зло це СРСР та ГУЛАГ.
показать весь комментарий
31.08.2022 12:25 Ответить
а потім можна буде спокійно дивитись усі святкові концерти "діди воєвалі" - пісні співали..., я розумію - далеко не всі там у Маріуполі ******* свою батьківщину, багато хто любить чомусь іншу і на росію чекали, але ж там, можливо, сусіди, або родичі залишаться у тому бетоні ...
показать весь комментарий
31.08.2022 13:21 Ответить
Я ТАК ЗРОЗУМІВ ЩО ЦЕ ТЕПЕР НЕ ДРАМТЕАТР МАРІУПОЛЯ, А МЕМОРІАЛ І БРАТСЬКА МОГИЛА ОДНОЧАСНО.

показать весь комментарий
31.08.2022 14:06 Ответить
Они еще додумаются там концерты проводить, ''асвабадители'' хреновы
показать весь комментарий
31.08.2022 15:24 Ответить
І таким чином вся расєя побудована....на трупах цивільних...
показать весь комментарий
31.08.2022 19:15 Ответить
 
 