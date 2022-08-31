Оккупанты заливают бетоном тела погибших в Драмтеатре в Мариуполе, а запах "прячут" хлоркой, - Стратком ВСУ
Оккупанты при так называемой "реконструкции" Мариупольского драмтеатра, где погибли люди во время бомбардировки, заливают трупы бетоном и засыпают эти места хлоркой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
"Оккупанты в мариупольском драмтеатре бетоном заливают тела погибших, а трупный запах пытаются устранить с помощью хлорки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом сообщают местные жители на правах полной анонимности, опасаясь за собственную жизнь:
"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании, – ред.), там надо хлорки и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона".
По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".
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А где были ВСУ? В зоне ОСС дежурная смена,а остальные на западе,с вооружением!
Впечатление,что ВЕРХОВНЫЙ гавнокомандующий(В.О.З.) собрался воевать с Польшей!
А как с тяжелым вооружением ВСУ ПРОРЫВАЛИСЬ сквозь потоки беженцев,в панике бегущих на запад - отдельная тема!
трупы бетонируют...
хреново Мариуполь жил до "особождения"... теперь будет лучше с руцкиммиром...
Последнее достижение - закатать/размародерить 11 миллиардов на дорогах! А ведь через два месяца начнуться холода! Их это не волнует!
Если пенсионеры ЕС на время холодов могут поехать в тропики,или длительный круиз(дешевле отопления дома),то куда денуться укрпенсы,чьи дети не являються депутатами "слуг у(на)рода",и прочего чиновничества? Или зеля поселит их в свои виллы и аппартаменты?
а вони у відповідь - а ваш порошенко де, в лондоні?