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Новости Война
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Россия отказалась делать миссии МАГАТЭ спецпропуска для проезда на оккупированные территории

магате

Оккупационные власти занятой российскими войсками части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ. Там хотят, чтобы миссия ждала в общей очереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами - Ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. Могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России", - написал Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета оккупированной Запорожской области.

Российское агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на "местные власти", что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии утром 1 сентября.

Читайте: Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Смотрите: Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Также смотрите: Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час, - Зеленский. ВИДЕО

МАГАТЭ (388) оккупация (10103) Запорожская область (3031) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+31
Заберите у них лицензии на строительство и єксплуатацию атомних станций.
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31.08.2022 13:52
+17
skolko mozhno cackatsa s etoi rusnjoi ? raz MAGATE treba zhdatj v ocheredi - pustj rjuzke korabli , poezda ta vantazivki tezh podozhdut na granicah , poki MAGATE doedet do ZAES.
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31.08.2022 13:48
+14
Цікава фотка. Чуваки їдуть в вагончику до тествого полігону в Black Mesa?
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31.08.2022 13:48
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Цікава фотка. Чуваки їдуть в вагончику до тествого полігону в Black Mesa?
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31.08.2022 13:48 Ответить
"The right man in the wrong place can make all the difference in the world"
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31.08.2022 14:36 Ответить
Тільки в них нема худого фізика з бородою, окулярами і монтировкою
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31.08.2022 14:43 Ответить
Поки їх кацапи пропустять - вони схуднуть та відпустят бороди. А монтіровку вже десь на місці підберуть...
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31.08.2022 14:52 Ответить
skolko mozhno cackatsa s etoi rusnjoi ? raz MAGATE treba zhdatj v ocheredi - pustj rjuzke korabli , poezda ta vantazivki tezh podozhdut na granicah , poki MAGATE doedet do ZAES.
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31.08.2022 13:48 Ответить
Заберите у них лицензии на строительство и єксплуатацию атомних станций.
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31.08.2022 13:52 Ответить
Абсолютно вірне зауваження , браво 👍🏼🙁
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31.08.2022 13:59 Ответить
а что кто то ждал иного.... ***** нее было бы *****м если бы не начало по новой *********** этот гандонишка конченный не может без выпендриваний понимает только пулю промеж глаз... пока МАГАТЭ будет в очереди стоять.... Украина освободит "освобожденную" кацапами террииторию Запорожской области включая Зап. АЭС и Эннергодар...но показательно будет и для МАГАТЭ и ООН понять.... какой же ******** *****.
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31.08.2022 14:46 Ответить
ще б до них дійшло, яке оте МАГАТЕ нікчемне...

звичайні підрахуї - користі від них ніякої
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31.08.2022 14:51 Ответить
тю..а шо, вони думали їх туди пустять???
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31.08.2022 14:00 Ответить
Т.е. миссия МАГАТЕ будет стоять в очереди на птичьих правах?

Кацапы , ви ох@ ели 😠
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31.08.2022 14:02 Ответить
Да, будет стоять.
В общем-то это полезно для отрезвления мировой общественности.
Надеюсь в очереди чиновники МАГАТЕ снимут интересное кино.
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31.08.2022 14:13 Ответить
Так, знімуть. А потім їм "засвітять плівку". І в око.
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31.08.2022 14:47 Ответить
.. кіно буде цікавим! Там на окуповану територію пруться сотні машин .... От і кіно... І скаже русня...Бачите скільки народу тікають від нацистів ..... А зараз русняві всім хто вїджає на окуповану територію дають статус біжанця і пільги.... Кацапопропаганда працює по повному!
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31.08.2022 15:43 Ответить
А чому ви не обурювались на протязі 8 років, коли наша влада, нинішня, так само як і попередня, казали, що не можна заважать нашим "арбайтерам" працювати на інтервента (візовим режимом, розірванням дипвідношеннь та ін.)? Вважаю, що ота влада, та депутати - і є набільші зацікавлені "арбайтери" на інтереси мордора, обрані нашими "свідомим" виборцями.
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31.08.2022 17:25 Ответить
..а хто Вам сказав, що ті хто туди зараз їдуть... будуть там працювати? Хто Вам сказав, що з України на даунбасію їхали люди працювати? Вони їхали додому. І зараз їдуть додому... А тема була у використанні ціх людей рашкою у пропагандистськіх цілях..як втікаючих з Україну до *визволителів*. Тому смердячі і дають їм статус біженців з України. Насильно...не дуже переймаючись. Це називається ПРОПАГАНДА! Постарайтеся наступного разу зрозуміти про що мова ...щоб не писати далі відверту маячню.
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31.08.2022 21:31 Ответить
Звісно, будуть там працювати, на ворога і вони на це йдуть свідомо. Чі їм там дають вибирати, на кого вони хочуть працювати? Повномаштабна війна йде в країні, і саме ви несете маячню!
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31.08.2022 22:31 Ответить
началась очередная сцанина рашостана очередной международной организации пока будете с ними разговаривать тем больше они будут срать вам на голову
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31.08.2022 14:03 Ответить
ни мытьем так катаньем...
теперь главное чтоб очередь не обстреляли...типа "ВСУ беспредельничает, как всегда"..
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31.08.2022 14:05 Ответить
так прикопали б их уже там ивсе....
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31.08.2022 14:09 Ответить
Ядерный шантаж по факту для стран НАТО а не Украине,для хмыря мавзолейного закончицца очень пльохо...Очень. . .
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31.08.2022 14:10 Ответить
Тем временем в Крыму высадился десант с Бавовной..и прямо на нефтебаза... горить палає аж Гай шумитЬ
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31.08.2022 14:13 Ответить
По-подробнее???
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31.08.2022 14:23 Ответить
Все подробности только в Ютьюбе...с видосами от самих крымчан..
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31.08.2022 14:28 Ответить
крисчани у захваті))
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31.08.2022 14:53 Ответить
МАГАТЕ - це таке ж безпорадне ОБСЄ тільки в профіль.
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31.08.2022 14:13 Ответить
При чому тут МАГАТЕ? Краще скажіть, чому випускють оті полчіща шпигунів-колаборантів, що рвуться з Запоріжжя до своїх "асвабадітелей" та утворили оту саму "чергу"? Де це бачено, щоб під час нападу німецького рейху на виїзд до гітлера стояли черги громадян, з благословіння влади окупованої країни?
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31.08.2022 17:12 Ответить
І після цього МАГАТЕ буде соплі розмазувати, замість рішучих дій?
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31.08.2022 14:16 Ответить
вести с дурдома!
///

https://t.me/FastFocus/30385

РосговноСМИ рассказывают, что россиськие военные задержали в Энергодаре группу лиц,
которая якобы по приказу из Киева готовили теракты на территории города и Запорожской АЭС
во время приезда миссии МАГАТЭ.
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31.08.2022 14:24 Ответить
Це Україна захопила ЗАЄС та погрожує Мавзолєйной рабZeї знищити її до нестями...
Крыса ********* страх потеряла...типа это наша станция.. Як кажуть у Одесі....
Покажите мне такое дерьмо в Швабростане...где каждый баран живёт в Скотостане...
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31.08.2022 14:26 Ответить
Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 72 431 подписей. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.
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31.08.2022 14:26 Ответить
Знов русня знущається з імпотентів толерантніх.
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31.08.2022 14:28 Ответить
Рашостан-это государство-падлюка и ждать гадости от нее можно в любой момент,их фюрер безнадежно болен,поэтому у него идея фикс забрать с собою как можно больше душ.Ну а мы как подобает должны сделать Крав чука мега героем и "увековечить память тому из за кого собственно и началась эта война,ибо имея хотя бы тактическое ЯО рашка бы не рыпнулась даже в Крым..
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31.08.2022 14:30 Ответить
Весь этот цирк давно заказан ЗеКодломойскими чуваками...и возможно Патрушевым в Омане...
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31.08.2022 14:31 Ответить
a esho ani zakazali tebja zaspamitj kak poludurka
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31.08.2022 14:38 Ответить
В ответ на отказ выдать пропуска дальняя авиация МАГАТЕ должна нанести массированный удар по российским нефтепромыслам.
А потом сделать повторный запрос на счёт пропусков.
Без силовых рычагов МАГАТЕ будет сосать путинского тунца с причмоком.
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31.08.2022 14:31 Ответить
Тупые ООН,МАГАТЕ,ОБСЕ,еще раз не поняли с кем имеют дело?Дураки учатся на собственных ошибках.
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31.08.2022 14:36 Ответить
Кадры решают всё. Чей это постулат?
Кто сидит во всех европейских структурах, "не видящих" зверства России?
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31.08.2022 20:28 Ответить
то і москалям би візи в європу не видавали, такі хитрожопі кацапи знайшлись
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31.08.2022 14:48 Ответить
А що черги щоб поїхати до окупантів великі? З якою метою туди їдуть люди?
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31.08.2022 14:53 Ответить
Это только начало кацапских приколов , надеюсь накормят с дороги.
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31.08.2022 15:06 Ответить
насправді, це добре - самі все побачать, почують, поміняють декілька разів памперси
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31.08.2022 15:15 Ответить
Що побачать? Багатокілометрову чергу колаборантів з Запоріжжя до своїх "асвабадітелей", з благословіння зеленої влади?
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31.08.2022 17:40 Ответить
"Могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії" - есть правила въезда на оккупированные территории и в отличии от руzzких МАГАТЕ закон соблюдает.
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31.08.2022 16:07 Ответить
 
 