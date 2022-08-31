Россия отказалась делать миссии МАГАТЭ спецпропуска для проезда на оккупированные территории

Оккупационные власти занятой российскими войсками части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ. Там хотят, чтобы миссия ждала в общей очереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами - Ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. Могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России", - написал Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета оккупированной Запорожской области.

Российское агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на "местные власти", что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии утром 1 сентября.

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Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

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