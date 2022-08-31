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Новости Война
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В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

зсу

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать логистику оккупантов на юге.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, понтонные переправы оккупантов это "лего-конструктор".

"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методически дырявить", - пояснила Гуменюк.

Также Гуменюк прокомментировала заявление Минобороны России, в которых оккупанты заявили, что контрнаступление ВСУ на юге "с треском провалилось".

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наше, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец-то все покажет время и наша выдержка", - сказала она.

Читайте: Российский беспилотник "Форпост" уничтожен на Херсонщине, - ВК "Південь"

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6531) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+41
и о прекрасном )))
///

https://t.me/FastFocus/30391

Telegram-каналы пишут, что в Олешках Херсонской области нанесён удар по колонне ВС РФ, которая шла на подмогу российским военным на правом берегу Днепра.
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31.08.2022 14:40
+28
А Генштаб і не заявляв про контрнаступ. Заяви про контрнаступ розігнали блогери та базікали в ютубі та соц мережах.
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31.08.2022 14:41
+24
https://youtu.be/1xdwDjMiMx0 Батальон чеченских добровольцев имени Мансура (антикадыровцы в Архангельском. Контратака как минимум была. И судя по тому, что несколько сел освободили успешная. А конашенкову верить себя не уважать
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31.08.2022 14:43
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А зачем наступать когда крыса уже в крысоловке,нужно покрепче захлопнуть дверчата-сама подохнет.
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31.08.2022 14:36 Ответить
За тем, или вам лично не доложили?
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31.08.2022 14:37 Ответить
А капс должен подчеркнуть вашу гениальность?
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31.08.2022 15:13 Ответить
Вчора зарегався а сьогодні вже критикуєш ЗСУ? Ваня іди за своїм кораблем
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31.08.2022 15:27 Ответить
Вчора зарегилась.Заробітчанка рашистська.
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31.08.2022 22:08 Ответить
Можливо цього ій і не вистачає
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31.08.2022 17:06 Ответить
Вірю в ЗСУ.
Але називати знищення пантонних переправ, за допомогою супер дорогих ракет, чи захоплення 4-х сіл контрнаступом, не варто.
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31.08.2022 14:38 Ответить
А Генштаб і не заявляв про контрнаступ. Заяви про контрнаступ розігнали блогери та базікали в ютубі та соц мережах.
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31.08.2022 14:41 Ответить
Гіркін ще у перший день писав (коли нічого не було ясно), що вважає той наступ демонстрацією. Типу головний удар буде десь у іншому місці
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31.08.2022 14:47 Ответить
кто вам доктор что вы тикток блохеров принимаете за источник истины. Блохеры себе деньги зарабатывают, их хлеб - хайп.
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31.08.2022 14:56 Ответить
Ті що варнякали про "Киев за 3дня" через півроку відмазуються,що контрнаступ ЗСУ провалився. Кацапи вже опущені та обісцяні незалежно від того що зараз відбувається на Півдні.
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31.08.2022 15:06 Ответить
и о прекрасном )))
///

https://t.me/FastFocus/30391

Telegram-каналы пишут, что в Олешках Херсонской области нанесён удар по колонне ВС РФ, которая шла на подмогу российским военным на правом берегу Днепра.
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31.08.2022 14:40 Ответить
так їм і треба
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31.08.2022 14:47 Ответить
Супер 👍🏼👊🏼💪
Кацапи пішли до пекла 😠
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31.08.2022 14:52 Ответить
якщо це правда - то це реальний удар по особовому складу і техніці, яка більше ніколи не буде загрозою для України. А удар по переправі без техніки, це дійсно витрата дорогих ракет на кацапський хлам. Але це моя особиста точка зору, можливо я помиляюся.
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31.08.2022 15:33 Ответить
Коли розбита переправа, то вся "підмога" паралізується А колона скупчується в територіально обмеженому місці - треба вибрать місця розосередження та маскування Це вимагає часу Все пальне і БК у них - "на колесах" Тобто запаси обмежені (стаціонарних складів замаскованих немає) Як думаєш - ЗСУ будуть на це "просто дивиться"?
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31.08.2022 16:42 Ответить
ЗСУ ******* дивитися як вони суєтяться, бігають, намагаються погасити, а воно ще дужче горить 😂
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31.08.2022 19:47 Ответить
Чтото кацы слабованы в защите оказались легонькое промацывание 10 танками и 5 бтрами и уже драпака дают,что вселяет оптимизм
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31.08.2022 14:42 Ответить
https://youtu.be/1xdwDjMiMx0 Батальон чеченских добровольцев имени Мансура (антикадыровцы в Архангельском. Контратака как минимум была. И судя по тому, что несколько сел освободили успешная. А конашенкову верить себя не уважать
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31.08.2022 14:43 Ответить
То серйозні хлопці.
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31.08.2022 14:56 Ответить
Контрнаступ,навіть для відображення в медіапростору-це процес не одного дня,деякої довжини,зі змінами в терітрії(на мапі),а не серія вибухів.
Щодо реалії.а не медіа повідомлень-всім нам не буде бракувать віри що визволення буде зростати.Нехай не все знаємо,але чекаємо не поразки.а гарних новин.Бережи Бог життя наших бійців.
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31.08.2022 14:55 Ответить
Ну а що від кацапів чекали? Вони навіть коли свою Маскву всруть, будуть розповідати, що "всьо по плану", і вони "атріцатєльно наступают".
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31.08.2022 14:56 Ответить
Це вже було, коли одноокий геніралісимус наказав її спалити перед Наполеоном...
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31.08.2022 15:14 Ответить
і в цьому злочині звинуватили французів. Списали на них "знищені" всі наші ( Руси) рукописи і літописи, хоча за 17 днів до пожежі вивезли їх в інше місце. Кацапи на те вони і кацапи щоб брехати.
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31.08.2022 15:37 Ответить
Є записи європейських мандрівників про те як московити палили книги одразу як їх залога зайшла до першого міста Гетьманщини, після 1654 року
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31.08.2022 15:49 Ответить
Ну якщо вся ППО і авіація України та ще й 1000 байрактарів знищені ще 25 лютого,то звісно "контнаступ з тріском провалився".)))
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31.08.2022 15:00 Ответить
кацапи слабкі духом. вони бояться чергового приниження.
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31.08.2022 15:12 Ответить
Рашопадлівські довбокасаби ше й досі воюють методами 1-ої чи 2-ої світової: "прістєгнулі к трьохлінєйкам штикі і с радастнай п'єстнєй, с крікамі уррр-рряяя дружна шєрєнгай наступаєм на врага!" Закидати ворога м'ясом своїх "салдат-мобікав" - щоб той ворог з'їхав з розуму від кількості забитого ним 🥩💀м'ясофаршу: це і є основою воєнної тактики "стратєгав" з параші! Дурний щур🐀 що повівся на приманку🧀 і заліз до пастки не одразу розуміє шо йому вже😱 "УСЬО"!💥🔥 От і кацабидло дивується - чому воно ще й досі не бачить "шєрєнгі злих укров"- що йдуть на них "стройнимі рядамі"?🤔🙄😳 Довб@їбізм(на підгрунті хронічного авкагалізму) - він не лікується!😜
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31.08.2022 15:15 Ответить
тобі ці питання настільки важливі що змушений був зарегатись сьогодні ?
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31.08.2022 15:28 Ответить
Ви як сьогоднішній, ну їй богу.! 😁
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31.08.2022 15:30 Ответить
Нинішній 😂
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31.08.2022 19:50 Ответить
В чём смысл дырок в мостах? Логистика у кацапов нарушена. Кацапская группировка на правом берегу Днепра оказалась в окружении. Теперь их будут методично мочить - в этом успех.
Ничего, что я кацапов называю кацапами?
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31.08.2022 15:45 Ответить
Убивайте русских сколько сможете...Не имеет значения в обороне или наступлении ...россия не выдержит потерь 500-1000 своих солдат в день.Для них это просто катастрофа...Они отступят или будут умолять о мире.Слава Украине!Смерть ворогам!
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31.08.2022 16:11 Ответить
https://tsn.ua/ato/zsu-nastupayut-na-pivdni-situaciyu-na-frontah-********-pokazali-na-noviy-mapi-boyovih-diy-2147278.html https://tsn.ua/ato/zsu-nastupayut-na-pivdni-situaciyu-na-frontah-********-pokazali-na-noviy-mapi-boyovih-diy-2147278.html

ось і мапа.Штрихована теріторія-це в перекладі "спірна теріторія",тобто останні гарячі бої.Відвоювань наших,на жаль,не бачу
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31.08.2022 16:31 Ответить
Контрнаступление идёт уже месяц как минимум. С тех пор как наши начали методично кошмарить склады бк и мосты. Сейчас просто идёт очередная фаза. Которая продлиться может и пару недель. Тех кто ожидал увидеть штурм Херсона с кавалерией я расстрою. Мы не касапы. У нас в армии нет мяса. У нас там солдаты. Живые и обученные. Их надо беречь. И оружия у нас гораздо меньше. Да долго и нудно. Если кому надо побыстрее велкам на фронт. Поделитесь опытом. Продвинуться ещё на 10-20 км. Закрепятся. Будут опять кошмарить переправы, склады и казармы. На этот раз это можно будет делать даже из ствольной артиллерии а не только из рсзо. Поднакопить силы. Потом опять рывок. Там уже и до Херсона рукой подать. И что-то мне подсказывает что если наши и войдут в город, то он уже будет пустой от русни. Свинособаки трусливые. Не будут они как наш Азов сидеть в окопах и отбиваться до последнего. Или в плен сразу или драпанут ад до Крыма, как только почувствуют реальную нехватку подкрепления и дефицит бк. Они ж орда. Только большой толпой уверенно себя чувствуют. Малыми группами и без поддержки арты и авиации они уже воевать боятся.
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31.08.2022 17:37 Ответить
Только как драранут? Вплавь? Ну мясо оно останется и сдастся, а вот офицерский склад на лоханках драпанут. И это печально, потому что Украине на обменный фонд вместо 50 штук мяса лучше одного офицера.
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31.08.2022 19:53 Ответить
так и будет

они драпают от одного только осознания что возможно окружение

Стрелковых боев вообще стараются избегать.

Потому как только вокруг Херсона запахнет жареным, они все дружно будут пытаться эвакуироваться.... желательно на тот свет
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01.09.2022 04:13 Ответить
 
 