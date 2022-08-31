В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел
Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать логистику оккупантов на юге.
Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, понтонные переправы оккупантов это "лего-конструктор".
"Это такой бесконечный лего-конструктор, потому что они, осознавая, что находятся под нашим огневым контролем, продолжают лепить эти баржи, как из пластилина. А мы продолжаем их методически дырявить", - пояснила Гуменюк.
Также Гуменюк прокомментировала заявление Минобороны России, в которых оккупанты заявили, что контрнаступление ВСУ на юге "с треском провалилось".
"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наше, видимо, поэтому не услышали истинного положения дел. Наконец-то все покажет время и наша выдержка", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але називати знищення пантонних переправ, за допомогою супер дорогих ракет, чи захоплення 4-х сіл контрнаступом, не варто.
///
https://t.me/FastFocus/30391
Telegram-каналы пишут, что в Олешках Херсонской области нанесён удар по колонне ВС РФ, которая шла на подмогу российским военным на правом берегу Днепра.
Кацапи пішли до пекла 😠
Щодо реалії.а не медіа повідомлень-всім нам не буде бракувать віри що визволення буде зростати.Нехай не все знаємо,але чекаємо не поразки.а гарних новин.Бережи Бог життя наших бійців.
Ничего, что я кацапов называю кацапами?
ось і мапа.Штрихована теріторія-це в перекладі "спірна теріторія",тобто останні гарячі бої.Відвоювань наших,на жаль,не бачу
они драпают от одного только осознания что возможно окружение
Стрелковых боев вообще стараются избегать.
Потому как только вокруг Херсона запахнет жареным, они все дружно будут пытаться эвакуироваться.... желательно на тот свет