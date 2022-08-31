Хищение $580 тыс.: У чиновника Минобороны Хмельницкого прошли обыски, деньги нашли в диване, - СМИ
Одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции, о котором полиция сообщила 30 августа, является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источники.
По данным издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны.
По данным одного источника, в диване нашли деньги.
Другой собеседник УП сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.
Издание обратилось за комментариями в Минобороны. На момент публикации ответа не получили.
Напомним, ранее сообщалось, что на завладении средствами Минобороны в сумме 580 тыс. долларов США разоблачены три участника преступной группы.
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По данным одного источника, в диване нашли деньги.
Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.
"Украинская правда" обратилась по комментарии в Минобороны. На момент публикации ответа не получила
Додам, що у Бразилії і до 40 імен дають при хрещенні. Бо так вважається, що родичі і духи малятко не полишать. Тому , наприклад, футболні фани змушені давати призвиська своїм улюбленцям більш коротші. Типу Люлю, Зузе, Пеле тощо.
Зверху я трохи сумбурно написав різного і багато, шоб показати, що до історії треба підходити грунтовно і обережно.
Може і гетьман Виговський - поляк?
Трапляються прізвища Барановський, а трапляються і Баранський.
На прикарпатті є містечко Гошів. Там багато Гошовських - простих українських селян. Недалеко є село Витвиця. Там є потомки галицьких бояр, яких "розкуркулив" король Данило (князь Галицький). У тому селі маса ходачкової шляхти (гонорових селян) має прізвище Витвицький.
Є інший приклад. "Ич" зустрічається і у білорусів (Янукович), і в українців (галицький поет Шашкевич, гетьман Конашевич - православний шляхтич з Галичини, якого всі знають яко Сагайдачного).
Деякі спільні правила в утворенні прізвищ повязані із тим, що українці, білоруси і поляки дуже довго жили у одній державі - Великому князівстві Литовському (де русини були аж ніяк не "молодшими братами" поляків), а потім Речі Посполитій. Русини, якщо відкинути постійне домішування інших генів, були нащадками різних племен, які були об'єднані Київською Русю і були православними. Поляки також потомки різних племен але обов'язково римокатолики. І може бути, що українець з східної Галичини за традиціями і генетично ближчий до поляка з західної Галичини, аніж до подолянина чи поліщука. А от поляк з західної Галичини генетично може бути далеким кашубі з півночі.
Не впевнений, що зараз можна визначити, кому належить правлило утворювати прізвище зі "ський". Що було раніше: курка чи яйце.
Поліщуки є українцями чи білорусами? Що спільного між гуцулами Буковини (православними), Івано-Франківщини (греко католиками) та Закарпаття (теж грекокатоликами, але іншої унії)? Етнічно вони між собою близькі, а політичні вподобання відрізняються.
А от "ов" у українців дійсно не було. Було "ів". Батьки актора Петра Іванова (Кузнєчік) мали прізвище Іванів. То слов'янізовані угрофіни з підкореними ними слов'янами із Пскова і Новгорода, які зараз розмовляють штучною мовою на основі церковно-слов'янської (староболгарської), переробили його прізвище на свій лад. А ту мову для Російської імперії "створили" вихідці із Києво-Могилянської академіїї. І не тільки мову. Українці були одними із будівничих Росії, доклалися до завоювання Кавказу, Криму і Сибіру.
Наприклад від начитаного з "русскай істории" я з'ясував для себе бігіто "фактів", які там продукували зі швидкістю світла і купою глупоти. От що Ярема Вишневецький, гетьман корунний за посадою, нібито був "зполячений". Ой, втюся зі сміху...
тюрьмупечь не сажайте, хоть 3,14дарасом и лохом назовите, только бабло в диване у него а не у Вас)))
Ей Резніков , відгукнися
фсбKGB Швец
п.с. Хоть бы "по крутому", в туалетном бачке спрятал
як інакше повернути вкрадене,
якщо як завжди не вийде під заставу 500 доларів, а вкрав 500 тис, то норм «бізнес»
Разом з цим під*расом дерьмаком!!!
Берете и проверяете передачу собственности и земли минобороны в аренду или за квартиры... строительство казарм и хранилищ вооружения, закупку лодок, Богданов и рыб траулера у Кузницы...
Или Свигнарчуков и закупок в Кузнице в вашем мире не было?
Уже с 15 го года пытаюсь узнать по каким мусоркам таких диб-ов набирают.
Скажи убогое - "паляныця"......
Хтось же присвоїв цьому мародеру звання підполковника?От і копайте в тому напрямку.Чи скоро знову під заставу відпустять?
У Богдана Хмеля син був.. Юрком звали.