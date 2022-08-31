Хищение $580 тыс.: У чиновника Минобороны Хмельницкого прошли обыски, деньги нашли в диване, - СМИ

Одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции, о котором полиция сообщила 30 августа, является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на источники.

По данным издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны.

По данным одного источника, в диване нашли деньги.

Другой собеседник УП сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.

Издание обратилось за комментариями в Минобороны. На момент публикации ответа не получили.

Напомним, ранее сообщалось, что на завладении средствами Минобороны в сумме 580 тыс. долларов США разоблачены три участника преступной группы.

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