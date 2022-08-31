Страны ЕС не смогли ввести полный запрет на выдачу виз для россиян, - Сийярто

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил в видеообращении министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

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