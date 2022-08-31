Страны ЕС не смогли ввести полный запрет на выдачу виз для россиян, - Сийярто
Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил в видеообращении министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.
Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.
Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.
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+39 Александр Чуднивец #474549
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Але росіяни всеодно програють, бо ми Україна!
Санкцій проти кацапні я не пам'ятаю , але продаж грузинам української зброї , і потік добровольців з України в Чечню , пам'ятаю добре . То ж сядь і засохни , підстилка сіяртовська . !!
Все , іди гуляй . .
Час назад Сергей Стерненко вбросил видос об уничтожении коллаборантов...жаль жив до сих пор крвсеныш Евгений Балицкий...
Все равно партизаны его найдут..
Хвалиться, хвойда політична?
Згадалась чомусь історія про троянського коня...
По-друге в 1956 році дуже багато загинуло від росіян саме громадян Угорщини. Вчи історію.