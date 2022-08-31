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Страны ЕС не смогли ввести полный запрет на выдачу виз для россиян, - Сийярто

рф,віза,шенгенська

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил в видеообращении министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Читайте: Бербок предлагает остановить соглашение ЕС с Россией об облегчении визового режима

виза (1238) запрет (1704) россия (95308) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+39
Угорці лайном були є та залишаються й надалі...
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31.08.2022 15:26
+30
А були сумніви? Ця Угорщина просто ганьба Європи
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31.08.2022 15:27
+13
угорці просто не повинні бути підорасами.
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31.08.2022 15:32
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Угорці лайном були є та залишаються й надалі...
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31.08.2022 15:26 Ответить
так опа назначає нагороди і звання шкідникам і потенційним зрадникам , а угорці повинні лобом об стіну битись за Україну ?
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31.08.2022 15:30 Ответить
угорці просто не повинні бути підорасами.
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31.08.2022 15:32 Ответить
так вони й виступають за традиційні цінності. просто уг вмонтована ватна виразка в організмі єс
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31.08.2022 15:53 Ответить
розумієте, Мурзик Васильовичу, можна бути ватним угорцем з традиційними цінностями, можна бути німцем із гомосятинськими схильностями, однак і в першому і другому випадку поводити себе як підорас.
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31.08.2022 16:22 Ответить
А свои ОБОРОТНИ ЗЕЛЁНЫЕ ЕЩЁ ХУЖЕ -ПОМОГАЮТ РАШИСТСКИМ ОЛИГАРХАМ АРАХЛАМ ИЗ ТРУСОВ ВЫПРЫГИВАЛ ,ЧТОБЫ СНЯЛИ САНКЦИИ С АБРАМОВИЧА И ЖЕВАГО ,РАЗВОРОВЫВАЮТ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ И ПОТЕРЯВШИХ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
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31.08.2022 16:24 Ответить
Російські пропагандони знімуть ролик як вони мочать хахлов, а візи їм всеодно дають... Браво Європо !!! https://www.youtube.com/watch?v=p85ii-r4t6c&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=9 https://www.youtube.com/watch?v=p85ii-r4t6c&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=9

Але росіяни всеодно програють, бо ми Україна!
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31.08.2022 20:10 Ответить
ще в будапешті приїдуть подивитися шпілі-вілі і травонуть щоб багато не трендів
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31.08.2022 15:27 Ответить
А були сумніви? Ця Угорщина просто ганьба Європи
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31.08.2022 15:27 Ответить
Не задавались питанням чого ж тоді з нею там нічого не роблять? Все просто - якщо потрібно зробити якесь непопулярне лайно, роблять це руками Орбана. Така там роль Угорщини. Всіх влаштовує.
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31.08.2022 15:36 Ответить
поки раїся їх бомбити не буде - їм пофіг..
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31.08.2022 15:29 Ответить
Это политика....а то Украина сильно сопереживала за убийство чеченского народа в две чеченские.....или Грузии в 2008. Хоть одну санкцию Украина ввела лаптеногим тварям? Юлька баранок ещё стояла и улыбалась когда куйло оскорблял грузинский народ.И за то что венгры сделалиспасибо говорить надо.
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31.08.2022 16:39 Ответить
І що ж "венгры сделали" такого, за що їм "спасибо говорить надо"? Колобродили в Закарпатті - поки Україна від кацапів відбивалася? Забороняли везти зброю та ********** через свою територію? Контрабанду масово ганяли через кордон? "Ставили палки в колеса" в ЕС, коли вирішувалися питання його економічних контактів з Україною? Ти про це? Ви з своїм "Ельен Мадярорсаг!" заї*али півЄвропи ще з 9 століття! Та до такої міри, що в 1848-му ВСІ народи Автстро-Угорщини об"єдналися під прапором імперії, щоб задавить вашу "революцію" Сидіть уже та "мовчіть у тряпочку", "помогаї"!
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31.08.2022 17:02 Ответить
Понятно.Так какие санкции ввела Украина за убийства каждого ЧЕТВЁРТОГО жителя Ичкерии, а в 2008 за Грузию?
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31.08.2022 17:21 Ответить
А скільки мадяр воювало в рядах чеченців та грузинів, коли вони боронили свою землю? "Буки" в Грузію під час російсько-грузинської війни приїхали з Угорщини? Там сиділи "гонведи", що збивали російські літаки?
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31.08.2022 18:43 Ответить
Странный ты пассажир) R:Так какие санкции ввела Украина фашистской россии за убийство мирных людей Ичкерии и Грузии?
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31.08.2022 18:53 Ответить
Наші "санкції" ВОЮВАЛИ! А як "воювали" угорські?
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31.08.2022 19:06 Ответить
санкции воювали ..это как Кошевой с орденом за мужество..( Вы ОООЧЕНЬ странный пассажир.
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31.08.2022 19:19 Ответить
Я задав конкретне питання і хочу отримать на нього конкретну відповідь: "Як "воювали" угорці в Чечні та Грузії проти російської армії і які санкції були застосовані угорською владою з цього приводу проти РФ?"
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31.08.2022 19:38 Ответить
73%???((
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31.08.2022 19:59 Ответить
Де відповідь на моє запитання?!!!
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31.08.2022 20:02 Ответить
Где ты был 14 лет?
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31.08.2022 17:22 Ответить
Українці воювали на боці чеченців , а грузинам постачали зброю . Українці завжди були на боці жертв кацапні . А ви , бидлота мадьярська , на чиєму зараз боці , чого мовчите як води в рот набрали .? Не набридло ще -лизати дупу ***** . .?
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31.08.2022 20:45 Ответить
Не крути ты голову венграми,герой диванный.....так какие санкции ввела Украина за убийство сотен тысяч чеченского народа ...и тысяч грузинского ??? А я отвечу....Украина в десна с кацапскими шакалами целовалась.За Украину тоже сейчас воюют и грузины и чеченцы и белорусы и поляки и бриты и балты ...и возможно даже венгры.И пол Мира помогает оружием и деньгами.А Ичкерии НИКТО не помогал....и они по Европе не разбегались.И
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31.08.2022 21:37 Ответить
Не 3.14зди , урюк , не Україна а її влада - целовалась в дьосна . І українці свою владу за це проклинали , а ти гнида - свою виправдовуєш . !!
Санкцій проти кацапні я не пам'ятаю , але продаж грузинам української зброї , і потік добровольців з України в Чечню , пам'ятаю добре . То ж сядь і засохни , підстилка сіяртовська . !!
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31.08.2022 21:50 Ответить
Это не ты вояка в женском платье в багажнике убегал от войны?( Поляки постоянно спрашивают для чего украинцы вместо взять оружие и Украину защищать...миллионами в Европу убегают?( Вот если без эмоций...как им это обьяснить? Они ведь правы((
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31.08.2022 21:59 Ответить
Ти давай мені - не заговорюй зуби , не переводь стрєлки на війну .. Є що сказати по темі яку обговорювали ? Нема ? Тоді - досвідос .
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31.08.2022 22:06 Ответить
ты простой как трусы марлевые....сам выбрал предателя который коридор лаптям из Крыма открыл....города посдавленней вместе с украинцами.....патриоту ТЫСЯЧАМИ в плен слил....а виноваты венгры...так что полячкам ответишь почему такие как ты женских платьях уклоняются от защиты Родины? Позорище Украины такие как ты а не венгры.
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31.08.2022 22:18 Ответить
.Ти шо , дійсно такий тупий , тобі ж сказали - по темі ! ПО ТЕМІ , розумієш ****** . ! Не збираюсь я з тобою якусь іншу х.ню обговорювати .
Все , іди гуляй . .
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31.08.2022 22:31 Ответить
Что ...правда глаза колет? Венгры виноваты что ты выбрал предателя который проходы разминирует и лаптям ТЫСЯЧАМИ своих защитников в плен рашистской нечисти сдаёт.....которых пытают,взрывают,убивают.....а такие как ты молчат как мыши ЗЕшмарклей прибитые...ПОЗОРИЩЕ. Поляки может тоже тогда виноваты что не понимают для чего вы от войны убегаете вместо оружие брать и за СВОЮ ЗЕМЛЮ воевать
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31.08.2022 22:57 Ответить
Другі недофашики Європи зараз після рашистів - гуляшні ******! І до вас черга дійде! Ви ще за Корюківку 1943 року відповісте...
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31.08.2022 15:32 Ответить
європейські імпотенти
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31.08.2022 15:33 Ответить
А цей урюк вже довольний скаче...
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31.08.2022 15:36 Ответить
Не розумію, як ці гуманісти ще Свинособак рашистських з петушарнії в ЄС приймають без питань досі. І не смердять їм гроші трупами з Маріуполя і не заливають очі ріки крові тисяч українців. Якщо вони так продовжуватимуть, то тоді вони спільники злочинів рашистів.
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31.08.2022 15:38 Ответить
Ти за Порошенко не голосував, тому ти і розвалював армію.
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31.08.2022 16:10 Ответить
так це ти перекладаєш свою провину на інших, ти винен у тому, що не став президентом замість Зе і не зробив армію краще, ніж робив Порошенко....
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31.08.2022 16:28 Ответить
10 стран ЕС это сделали самостоятельно..особенно понравилась Финляндия и вой ************ крыс на болотах Мокшандии
Час назад Сергей Стерненко вбросил видос об уничтожении коллаборантов...жаль жив до сих пор крвсеныш Евгений Балицкий...
Все равно партизаны его найдут..
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31.08.2022 15:41 Ответить
Країни ЄС не змогли запровадити цілковиту заборону на видачу віз для росіян, - Сійярто

Хвалиться, хвойда політична?
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31.08.2022 15:44 Ответить
І за це Угорщина буде мати додатковий газ від рф.
Згадалась чомусь історія про троянського коня...
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31.08.2022 15:45 Ответить
Дух адмирала без флота Хорти жив в продажных мудьярах! 💩
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31.08.2022 15:47 Ответить
Удача Европы что Венгрия мелкая и никчемная, была бы побольше была бы рашка версия 1.01. спасает что этот мопс без зубов.
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31.08.2022 15:53 Ответить
Взагалі то трохи дивно все це чути від угорців. Невже вони забули хто такі росіяни й як вони танками чавили угорців в 1956 році? Невже нафта для них дорожча за пам'ять загиблих? Тоді вони заслуговують те що мали.
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31.08.2022 15:53 Ответить
Обережніше з епітетами.
По-друге в 1956 році дуже багато загинуло від росіян саме громадян Угорщини. Вчи історію.
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31.08.2022 16:26 Ответить
"Телепень, словесний пронос" - з якої діри ти вилізло, нікчемне?
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31.08.2022 16:48 Ответить
Мало их совок в 56-м давил танками и расстреливал,были людьми а стали дешевыми глистами.
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31.08.2022 16:33 Ответить
Европа а конкретно її лідери просто виродки
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31.08.2022 16:50 Ответить
Рудольф Гесс літав в Великобританію
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31.08.2022 16:51 Ответить
Европі насрати що війна в Україні
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31.08.2022 16:53 Ответить
Угри як і московити мають одних предків - з мокшанських волго-окських боліт. У них одна кров і поводяться вони однаково
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31.08.2022 18:04 Ответить
Уявіть собі 1942 рік, як німці вільно займаються туризмом європою. Таке враження, що європолітики чогось накурились і знаходяться в якійсь іншій реальності
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31.08.2022 18:08 Ответить
Я в шоці . . !! Євросоюз , який в багато разів багатший і заможніший за кінчену кацапську ********* , переживає що залишиться без грошей козломордих туристів .?? Без - 0.001 % своїх доходів . !! . Тьх-ху бл... дурдом якийсь .. Божевілля в натурі .!!
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31.08.2022 20:53 Ответить
 
 