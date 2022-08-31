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Новости Война
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Кулеба после встречи с Боррелем: "Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины"

кулеба,боррель

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге.

Об этом министр сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Жозеп продемонстрировал решительное лидерство с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поддержка ЕС будет продолжаться столько, сколько необходимо для победы Украины", – рассказал Кулеба.

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Кулеба Дмитрий (2880) Боррель (784)


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І ніхто не змерзне. ЄС купує газ за 3000, навмисно піднявши ціну, як стимул, щоб всі газовидобувники підвищили добичу. Але з пуйлом ніхно за стіл не сяде - той буде в Китай за безцінок віддавати, або просто палити в повітря...
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31.08.2022 15:58 Ответить
В час по чайной ложке или три ведра раз в год.
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31.08.2022 16:10 Ответить
пройшовся по снн ..нью йорк тайм..ройтерс..маіл ..блумберг..бі бі сі...та ін..війна це діло України..На передових сторінках немає ніякої України
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31.08.2022 16:22 Ответить
ми просто думаємо і ставимо собі ілюзії..І хочемо вірити,що світ переймається війною в Україні.
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31.08.2022 16:26 Ответить
 
 