Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Госдепартамент США обнародовал совместное заявление группы по нераспространению ядерного оружия стран Большой семерки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В заявлении осуждены действия России на ядерных объектах Украины и ядерный шантаж, которому подвергается Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Группа G7 выразила обеспокоенность серьезной угрозой, которую представляет сохранение контроля российских вооруженных сил над украинскими ядерными объектами:

"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине".

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Любые попытки России отключить станцию от украинской энергосистемы – неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.

Участники группы четко отметили:

"Российская федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в наше государство прибыла миссия МАГАТЭ, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию:

"Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час".

Позиция Украины в вопросе разрешения кризиса на ЗАЭС однозначна и неизменна: все представители России, гражданские и военные, должны немедленно и без всяких условий покинуть территорию электростанции. Город Энергодар и непосредственно ЗАЭС должны быть выведены из-под влияния российских оккупационных администраций. После этого в городе и на ядерном объекте будет срочно возобновлена работа законных украинских администраций, главной задачей которых станет организация коридора безопасности для доставки необходимого оборудования и специалистов на территорию станции. В частности, водным путем посредством паромной переправы.

Контроль над ЗАЭС должен быть немедленно возвращен украинскому Энергоатому и миссии МАГАТЭ. Одновременно вокруг станции необходимо создать не менее 10-километровую демилитаризованную зону.