РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6144 посетителя онлайн
Новости
31 485 14

Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

заес

Госдепартамент США обнародовал совместное заявление группы по нераспространению ядерного оружия стран Большой семерки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

В заявлении осуждены действия России на ядерных объектах Украины и ядерный шантаж, которому подвергается Украина и весь мир. Лидеры стран поддержали общую позицию глав МИД членов G7 по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Группа G7 выразила обеспокоенность серьезной угрозой, которую представляет сохранение контроля российских вооруженных сил над украинскими ядерными объектами:

"Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии или инцидента и подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество… Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине".

Читайте также: Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ (обновлено). ВИДЕО

Любые попытки России отключить станцию от украинской энергосистемы – неприемлемы. Сама Запорожская АЭС не должна использоваться для военных действий или для хранения военных материалов.

Участники группы четко отметили:

"Российская федерация должна немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в наше государство прибыла миссия МАГАТЭ, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Впрочем, россияне продолжают совершать провокации по всем направлениям, по которым миссия должна прибыть на станцию:

"Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час".

Позиция Украины в вопросе разрешения кризиса на ЗАЭС однозначна и неизменна: все представители России, гражданские и военные, должны немедленно и без всяких условий покинуть территорию электростанции. Город Энергодар и непосредственно ЗАЭС должны быть выведены из-под влияния российских оккупационных администраций. После этого в городе и на ядерном объекте будет срочно возобновлена работа законных украинских администраций, главной задачей которых станет организация коридора безопасности для доставки необходимого оборудования и специалистов на территорию станции. В частности, водным путем посредством паромной переправы.

Контроль над ЗАЭС должен быть немедленно возвращен украинскому Энергоатому и миссии МАГАТЭ. Одновременно вокруг станции необходимо создать не менее 10-километровую демилитаризованную зону.

Автор: 

G7 (833) США (26313) ядерное оружие (1325) Запорожская АЭС (700)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Дебіли з магате думають інакше. У всякому випадку кацапні начхати. Тільки мертвий кацап виконує домовленості.
показать весь комментарий
31.08.2022 16:08
+6
Помиляєтесь, Держдеп США шуткувати не любить....😎
показать весь комментарий
31.08.2022 16:11
+6
Вони не можуть признати РФ країною терористом... бо бабло не пахне...
G7 свої пусті вимоги може щодня проголошувати, РФ відмовиться їх виконати, шо далі, а ніхера...
показать весь комментарий
31.08.2022 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебіли з магате думають інакше. У всякому випадку кацапні начхати. Тільки мертвий кацап виконує домовленості.
показать весь комментарий
31.08.2022 16:08 Ответить
напевно їх щось зупинить..ідьоти
показать весь комментарий
31.08.2022 16:10 Ответить
на раз два вийшли
показать весь комментарий
31.08.2022 16:31 Ответить
Помиляєтесь, Держдеп США шуткувати не любить....😎
показать весь комментарий
31.08.2022 16:11 Ответить
Кажи правільно-Дядько Сем. На москаля то діє як ладан на дітька.
показать весь комментарий
31.08.2022 16:32 Ответить
напоминает действия окруженного полицией маньяка --кричавшего....отпустите меня отдайте мне жертву и не наказывайте меня..... а то я вас счась спермой забрызгаю....... ***** какой же конченынй ******** ***** ******** Путин ********* *****..
показать весь комментарий
31.08.2022 16:29 Ответить
Вся росія така, почитай будь-які коментарі у будь-якій групі.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:08 Ответить
вы серьезно? Для росийских террористов ЗАЕС ето единственный рычаг в регионе с помощью которого они давят на весь мир и вы думаете они просто так его отпустят?
показать весь комментарий
31.08.2022 16:39 Ответить
Вони не можуть признати РФ країною терористом... бо бабло не пахне...
G7 свої пусті вимоги може щодня проголошувати, РФ відмовиться їх виконати, шо далі, а ніхера...
показать весь комментарий
31.08.2022 16:44 Ответить
Вони не можуть признати РФ країною терористом...
Не не можуть,а не хочуть.
показать весь комментарий
31.08.2022 23:29 Ответить
расея створила прециндент у світі по захопленню АЕС.....ящик пандори відкрито!....
показать весь комментарий
31.08.2022 16:58 Ответить
ссаними тряпками в сСаки гонять кацапню
показать весь комментарий
31.08.2022 17:31 Ответить
А територію України?
показать весь комментарий
31.08.2022 18:24 Ответить
Панове, може, вже пора, всім разом, дати цим потворам в морду, чи й далі будете мовчки витирати харкотиння зі своїх обличь? Чого ще чекаєте від повністю неадекватних істот? Що ще має статися?
показать весь комментарий
01.09.2022 11:58 Ответить
 
 