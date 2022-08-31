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Новости Война
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Кремль требует готовить "референдум" в Херсонской области, но украинцы собираются бойкотировать это "шоу", - Соболевский

херсон

Российское руководство требует от оккупантов в Херсонской области продолжать подготовку к проведению псевдореферендума.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Требования Москвы к Херсонским оккупационным властям - продолжать подготовку к проведению так называемого "референдума", вызывают у последних уныние, переходящее в панику.

Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и совершенно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет", - рассказал он.

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По словам Соболевского, люди собираются бойкотировать это "шоу".

"Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонщины в систему "русского мира", хотя и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ...", - подытожил он.

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Автор: 

референдум (1504) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+8
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31.08.2022 17:18
+6
ЗСУ вам підготують "референдум"....
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31.08.2022 17:04
+5
ну оголосять вони що провели референдум, ну оголосять що то вже россія
що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
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31.08.2022 17:06
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Зачем кацапам эти "референдумы"? Это ничего не даст. Чокнутые ублюдки.
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31.08.2022 16:59 Ответить
ЗСУ вам підготують "референдум"....
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31.08.2022 17:04 Ответить
ну оголосять вони що провели референдум, ну оголосять що то вже россія
що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
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31.08.2022 17:06 Ответить
Я тоже не понимаю этих танцев с бубнами: нафига?
Но это ж расея! -- "Умом расею не понять, аршином общим не измерить"
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31.08.2022 17:20 Ответить
Химарсы уже в очередь стали, на референдум.
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31.08.2022 17:16 Ответить
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31.08.2022 17:18 Ответить
На кацапських пабликах активно нагнітається наратив кремля, що Зеленський всупереч Залужному в цілях самопіару почав непідготовлений наступ на Херсон, що привело до великих втрат ЗСУ
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31.08.2022 17:21 Ответить
На кацапських пабліках завтра Вашингтон захоплять.
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31.08.2022 17:34 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?src=hashtag_click #Слуга https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #народа была организована российскими спецслужбами(а вы думали почему там одни предатели?) А спалились они когда зарегистрировали партию,по одному адресу и в одном кабинете с партией https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Медведчука https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0?src=hashtag_click #За https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F?src=hashtag_click #Життя . Вот вам скрины из реестров!
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31.08.2022 17:26 Ответить
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31.08.2022 17:28 Ответить
Треба знищувати тих, хто за цей "рехверендум" відповідає, бо кацапи просто намалюють і картинку і кількість голосів.
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31.08.2022 17:29 Ответить
Вы про Стремоусова?Так тот в Воронеже прячется
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31.08.2022 18:27 Ответить
І що? Вбиваємо кацапів і будемо вбивати до повного звільнення української землі.
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31.08.2022 17:49 Ответить
 
 