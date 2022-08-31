Кремль требует готовить "референдум" в Херсонской области, но украинцы собираются бойкотировать это "шоу", - Соболевский
Российское руководство требует от оккупантов в Херсонской области продолжать подготовку к проведению псевдореферендума.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Требования Москвы к Херсонским оккупационным властям - продолжать подготовку к проведению так называемого "референдума", вызывают у последних уныние, переходящее в панику.
Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и совершенно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет", - рассказал он.
По словам Соболевского, люди собираются бойкотировать это "шоу".
"Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонщины в систему "русского мира", хотя и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ...", - подытожил он.
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що це змінить?
що Україна не буде визволяти і перестане знищувати срузькіх на окупованих територіях?
ні конечно, а на оборот Україна зможе і по Ростову, і по Курське, і Брянську стрілять як по Мелітополю і Криму
Но это ж расея! -- "Умом расею не понять, аршином общим не измерить"