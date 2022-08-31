Кремль требует готовить "референдум" в Херсонской области, но украинцы собираются бойкотировать это "шоу", - Соболевский

Российское руководство требует от оккупантов в Херсонской области продолжать подготовку к проведению псевдореферендума.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Требования Москвы к Херсонским оккупационным властям - продолжать подготовку к проведению так называемого "референдума", вызывают у последних уныние, переходящее в панику.

Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и совершенно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет", - рассказал он.

Читайте также: ВСУ попали в базирование РФ в трех населенных пунктах Херсонщины, ликвидировано 65 оккупантов, - ОК "Південь"

По словам Соболевского, люди собираются бойкотировать это "шоу".

"Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонщины в систему "русского мира", хотя и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ...", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штаб по подготовке псевдореферендума взорвался в оккупированном Бердянске. ФОТО