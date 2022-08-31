Министры иностранных дел ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель

Министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли политических договоренностей в отношении предоставления шенгенских виз для россиян: упрощенная процедура выдачи виз будет полностью приостановлена. Визы будут выдаваться на индивидуальной основе с учетом личных обстоятельств.

Об этом в Праге на пресс-конференции по окончании неформального заседания Совета на уровне министров иностранных дел сообщил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видели, как с середины июля значительно увеличилось пересечение границы из России в соседние государства, что стало фактором риска в сфере безопасности для этих соседних государств. В дополнение к этому, мы видели, как многие россияне путешествуют для удовольствия и шопинга так, как будто в Украине нет никакой войны. Государства-члены считают, что мы не ведем больше дела как ранее, и так быть не может... Мы считаем, что должно быть сделано больше. Поэтому мы согласились, политически – это не законодательный текст, а политические договоренности, мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление соглашения ЕС-Россия об упрощении визового режима. Полное приостановление", - заявил Боррель.

Боррель пояснил, что таким образом это значительно уменьшит количество выдачи новых виз государствами-членами.

"Это будет более затруднительный и более продолжительный процесс. И количество новых виз будет значительно уменьшено. Это – совместный подход, который предотвратит "визовый шоппинг" россиянами - ездить туда и сюда", - добавил глава европейской дипломатии.

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