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Новости Санкции против России
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Министры иностранных дел ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель

шенген,рф,віза

Министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли политических договоренностей в отношении предоставления шенгенских виз для россиян: упрощенная процедура выдачи виз будет полностью приостановлена. Визы будут выдаваться на индивидуальной основе с учетом личных обстоятельств.

Об этом в Праге на пресс-конференции по окончании неформального заседания Совета на уровне министров иностранных дел сообщил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видели, как с середины июля значительно увеличилось пересечение границы из России в соседние государства, что стало фактором риска в сфере безопасности для этих соседних государств. В дополнение к этому, мы видели, как многие россияне путешествуют для удовольствия и шопинга так, как будто в Украине нет никакой войны. Государства-члены считают, что мы не ведем больше дела как ранее, и так быть не может... Мы считаем, что должно быть сделано больше. Поэтому мы согласились, политически – это не законодательный текст, а политические договоренности, мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление соглашения ЕС-Россия об упрощении визового режима. Полное приостановление", - заявил Боррель.

Боррель пояснил, что таким образом это значительно уменьшит количество выдачи новых виз государствами-членами.

"Это будет более затруднительный и более продолжительный процесс. И количество новых виз будет значительно уменьшено. Это – совместный подход, который предотвратит "визовый шоппинг" россиянами - ездить туда и сюда", - добавил глава европейской дипломатии.

Читайте также: Моравецкий о визах россиянам: "Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию"

Автор: 

виза (1238) Шенген (185) Евросоюз (17052) Боррель (784)


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Топ комментарии
+19
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31.08.2022 17:14
+11
Хай хоч це зроблять. "це не законодавчий текст, а політичні домовленості"
Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
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31.08.2022 17:16
+7
Поздравляю всех мокшей с без визом
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31.08.2022 17:33
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І це все?
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31.08.2022 17:08 Ответить
Хай хоч це зроблять. "це не законодавчий текст, а політичні домовленості"
Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
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31.08.2022 17:16 Ответить
Угорщина якраз на цей варіант погодилася, вже офіційно повідомили
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31.08.2022 17:20 Ответить
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31.08.2022 17:21 Ответить
Вроде единогласно надо если запрет. А вот если убрать упрощенный режим - то достаточно большинства. Поэтому например Венгрия и за, так как и без нее примут.
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31.08.2022 17:41 Ответить
а для вас мало того що світ уже зробив? вічно незадоволені замість того щоб подякувати за ті кошти і зброю без якої країни уже б не було ще чимось незадоволені
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31.08.2022 17:17 Ответить
Некуй шастать.
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31.08.2022 18:19 Ответить
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31.08.2022 17:14 Ответить
Поздоровляю усіх мокшанців з *без визом!*
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31.08.2022 17:57 Ответить
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает в русской литературе отдельную нишу - только он может так необыкновенно метко критиковать и высмеивать окружающую нас действительность.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
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01.09.2022 04:31 Ответить
Візи видаватимуть на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин

І хай комусь розумному спаде на думку співставити ті "особисті" обставини між собою. Бо зараз кацапи почнуть шукати, який саме набір "обставин" спрацьовує, і в них усіх виявляться однакові тьотушки чарлі з бразилії чи ще щось
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31.08.2022 17:22 Ответить
Міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією...
________________________________________________________________________________

А Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія пропонують взагалі не видавати візи росіянам.
І це дуже показово.
Хто говорить у бік Росії - "Геть!"
Той, хто мав з нею контакти упродовж довгих століть. Ті, хто з контактував лише десятиліття або взагалі не контактував поблизу, ті ще мають щодо Росії якісь ілюзії.
А п'ять выще згаданних держав жодних ілюзій уже не мають, тому поділ на добрих і поганих росіян не роблять
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31.08.2022 17:30 Ответить
Кроме гуманитарных виз, уточняю.
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31.08.2022 21:43 Ответить
Давать только на операции детям, а взрослым тогда, когда подобное делают только на Западе. И все.
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31.08.2022 17:32 Ответить
Поздравляю всех мокшей с без визом
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31.08.2022 17:33 Ответить
Мадяри, наприклад, погодяться на зупинення спрощеного візового режиму, а по факту залишать все так, як зараз є, оскільки прямої заборони на видачу шенгенських віз немає. Я думаю, що через місяць за статистикою та ж сама Угорщина буде однією з тих держав з ЄС, де найбільше будуть москалям видаватися шенгенські візи. Через Угорщину в зону шенгену потрапив, а далі подорожуй в будь-яку іншу країну, наприклад в Естонію, без проблем. По факту гора народила мишу.
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31.08.2022 17:39 Ответить
так до мадярів ще також попасти потрібно.Найближче - аналоговнетним батутом через стратосферу...
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31.08.2022 18:07 Ответить
Через Туреччину чи Емірати літаком. Квитки вийдуть дорожче, звичайно. Гадаю, усе-такі кількість руссотурісто у нормальних країнах зменшиться. Наскільки - побачимо.
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31.08.2022 18:43 Ответить
Для сегменту кацапоорди,що найбільш підтримує карлушу це кабздець повний.Дуже багатим то просто морока,основному кацапобидлу -пофіг,вони з мухосранська не вилазять усе життя своє нікчемне.А от "середній клас" -основна маса туристів то гикне добре .
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31.08.2022 21:44 Ответить

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31.08.2022 17:49 Ответить
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31.08.2022 18:00 Ответить
Як? Зрадник.
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31.08.2022 18:21 Ответить
При правильном и творческом подходе на практике это можно легко превратить в полный запрет. Выдача визы это внутреннее дело каждой страны, не объясняя причин.
Так что, всё в руках чиновников с печатью в руке, захотят-шлёпнут визу, не захотят-извините.
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31.08.2022 21:10 Ответить
Атчаянньіє рєбята! І як тільки вони на це рішилися!
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01.09.2022 11:23 Ответить
Главу мусоров лаптєстана Владимира Колокольцева не пустили в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.
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01.09.2022 20:12 Ответить
 
 