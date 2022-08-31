Министры иностранных дел ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель
Министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли политических договоренностей в отношении предоставления шенгенских виз для россиян: упрощенная процедура выдачи виз будет полностью приостановлена. Визы будут выдаваться на индивидуальной основе с учетом личных обстоятельств.
Об этом в Праге на пресс-конференции по окончании неформального заседания Совета на уровне министров иностранных дел сообщил Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видели, как с середины июля значительно увеличилось пересечение границы из России в соседние государства, что стало фактором риска в сфере безопасности для этих соседних государств. В дополнение к этому, мы видели, как многие россияне путешествуют для удовольствия и шопинга так, как будто в Украине нет никакой войны. Государства-члены считают, что мы не ведем больше дела как ранее, и так быть не может... Мы считаем, что должно быть сделано больше. Поэтому мы согласились, политически – это не законодательный текст, а политические договоренности, мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление соглашения ЕС-Россия об упрощении визового режима. Полное приостановление", - заявил Боррель.
Боррель пояснил, что таким образом это значительно уменьшит количество выдачи новых виз государствами-членами.
"Это будет более затруднительный и более продолжительный процесс. И количество новых виз будет значительно уменьшено. Это – совместный подход, который предотвратит "визовый шоппинг" россиянами - ездить туда и сюда", - добавил глава европейской дипломатии.
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Зараз угорщина, португалія і ще якась Австрія з Францією відмовляться це робити.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!
І хай комусь розумному спаде на думку співставити ті "особисті" обставини між собою. Бо зараз кацапи почнуть шукати, який саме набір "обставин" спрацьовує, і в них усіх виявляться однакові тьотушки чарлі з бразилії чи ще щось
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А Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія пропонують взагалі не видавати візи росіянам.
І це дуже показово.
Хто говорить у бік Росії - "Геть!"
Той, хто мав з нею контакти упродовж довгих століть. Ті, хто з контактував лише десятиліття або взагалі не контактував поблизу, ті ще мають щодо Росії якісь ілюзії.
А п'ять выще згаданних держав жодних ілюзій уже не мають, тому поділ на добрих і поганих росіян не роблять
Так что, всё в руках чиновников с печатью в руке, захотят-шлёпнут визу, не захотят-извините.
Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах. Небензя назвал это "вопиющим нарушением приверженностей и обязательств соглашения о штаб-квартирах ООН".
После начала войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в санкционный список еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Тем не менее в июне того же года главмусор получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.