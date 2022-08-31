Большое обновление в "Дії": шеринг авто, электронное пенсионное, вид на жительство, документы на английском

С 31 августа украинцам будут доступны новые сервисы: электронные пенсионные удостоверения, вид на постоянное и временное проживание, как поделиться правом на пользование собственным авто, англоязычные документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обновлении рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В приложении "Действие" произошло обновление. Теперь можно скачать документы о шеринге авто, электронном пенсионном, в частности, и для людей с инвалидностью, вид на жительство для иностранцев, документы на английском для использования за рубежом.

Также вернули в приложение уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии возобновим штрафы за фото и видеофиксацию.

"Уверен, наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев. Обновляйте приложение, тестируйте новые услуги, пишите о них в соцсетях, тегайте Дію. Буду благодарен за фидбек", - написал Федоров.

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