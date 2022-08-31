Большое обновление в "Дії": шеринг авто, электронное пенсионное, вид на жительство, документы на английском
С 31 августа украинцам будут доступны новые сервисы: электронные пенсионные удостоверения, вид на постоянное и временное проживание, как поделиться правом на пользование собственным авто, англоязычные документы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об обновлении рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В приложении "Действие" произошло обновление. Теперь можно скачать документы о шеринге авто, электронном пенсионном, в частности, и для людей с инвалидностью, вид на жительство для иностранцев, документы на английском для использования за рубежом.
Также вернули в приложение уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии возобновим штрафы за фото и видеофиксацию.
"Уверен, наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев. Обновляйте приложение, тестируйте новые услуги, пишите о них в соцсетях, тегайте Дію. Буду благодарен за фидбек", - написал Федоров.
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кроме того. твой ник говорит о том. что возможно ты подоляковский бот)
Поліція, військові на блок-постах, банки, усілякі нові пошти, провідники у поїздах та багато чого-це називається ніде не приймають ?)))
Щодо збереження даних-є доказані випадки розкрадання даних чи просто видаємо бажане за дійсне ?
Поступово й інші країни до цього прийдуть. Не згодним є альтернатива - паперові доки то що тут поганого.
Но глючный дия пидпис, не моя вина.
Вообще не нужно было его делать. Сделали бы нормальную электронную подпись, или электронный ключ. Ну и самое главное, у большинства граждан Украины вообще нет биометрического загранпаспорта или ІD паспорта. У них, в отличии от меня, даже нет шанса попробовать дию. Это Зе-неуважение к народу. Ничего, когда -нибудь зелёные за все получат по полной программе.
Наче починалося з конструктиву, а закінчилося методичками проти зеленої влади. Тепер усе зрозуміло, при чому тут Дія.
P.S. А мені тут ще ботами дорікали, ну-ну.
Это как выезд за границу под залог 200 тысяч, кино не для всех.
Это подоляковские с такими никами за дию топят?)))
Бесполезное гуано эта дия...в большинстве организаций необходимо иметь оригинальные документы...да продуктовый набор для ВПО без оригиналов по дии не дадут...вот ЦНАПы это был прогресс!!носятся с этой хренью...
нема там можливості додати пенсійне
Це ти про себе ? Онови застосунок до останньої версії, зайди у Додати документ та побачиш там Пенсійне посвідчення.
Так що-мимо.