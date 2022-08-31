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Большое обновление в "Дії": шеринг авто, электронное пенсионное, вид на жительство, документы на английском

дія

С 31 августа украинцам будут доступны новые сервисы: электронные пенсионные удостоверения, вид на постоянное и временное проживание, как поделиться правом на пользование собственным авто, англоязычные документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обновлении рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В приложении "Действие" произошло обновление. Теперь можно скачать документы о шеринге авто, электронном пенсионном, в частности, и для людей с инвалидностью, вид на жительство для иностранцев, документы на английском для использования за рубежом.

Также вернули в приложение уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии возобновим штрафы за фото и видеофиксацию.

"Уверен, наше большое обновление упростит жизнь миллионам украинцев. Обновляйте приложение, тестируйте новые услуги, пишите о них в соцсетях, тегайте Дію. Буду благодарен за фидбек", - написал Федоров.

Читайте также: Документами из "Дії" разрешили пользоваться в других странах

Автор: 

Федоров Михаил (502) Дія (419)


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Топ комментарии
+8
Ви, сцуки, з своєю дією і електронними базами вже дови...ь, що під час окупації населених пунктів до атошників в перші ж години завалювали у гості москалі... Що, мало сцуки????
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31.08.2022 20:02
+6


Это подоляковские с такими никами за дию топят?)))

Бесполезное гуано эта дия...в большинстве организаций необходимо иметь оригинальные документы...да продуктовый набор для ВПО без оригиналов по дии не дадут...вот ЦНАПы это был прогресс!!носятся с этой хренью...
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31.08.2022 19:31
+5
Кстати да, везде требуют бумажный оригинал. Пофиг на дию.
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31.08.2022 21:32
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Правила форума Совет форумчан
Нелохам куди зручніше замість встановлення у смартфоні Дії-тягати з собою книжку-паспорт, свідоцтва про народження дітей, роздруковане свідоцтво платника податків, ламіноване посвідчення водія, роздруковану страховку, техпаспорт на авто, роздруковане свідоцтво про вакцинацію, тепер ще й пенсійне. "Назло бабушці відморожу вуха" ))
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31.08.2022 17:34 Ответить
Меня и моих знакомых не узнает ДИЯ пидпис. Меня например, по причине того, что у меня после курса лечения гормонами щеки появились и волосы потемнели, я так думаю. Кого-то не узнает по причине того, что паспорту около 10 лет, постарели не узнает. У кого-то вообще нет биометрических документов. Так что теперь они не граждане Украины? Дия- это дичь, криворукое говно.
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31.08.2022 17:48 Ответить
Серед моїх знайомих немає ЖОДНОГО, в кого Дія не спрацьовує. Питання-що ми робимо не так ?))
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31.08.2022 18:28 Ответить
Когда заболеешь. пройдешь курс лечение гормонами. Потом поговорим) Должна быть возможность ручной верификации. Иначе дия говно. И как пройти верификацию бабке. которая паспорт 20 лет назад получала. Уже и прическа и цвет волос другие , и черты лица оснунулись, и все. Еще раз. без возможности ручной верификации- дия говно.

кроме того. твой ник говорит о том. что возможно ты подоляковский бот)
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31.08.2022 21:37 Ответить
До картки, чи паспорта в смартфоні, потрібно ще листок формату а4 носити, на якому вказано, де ви проживаєте. Не завжди, але потрібно.
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31.08.2022 18:55 Ответить
На сторінці Паспорт громадянина у Дії натискаєм Повна інформація-там є Місце реєстрації. Цього держустановам-достатньо. Для чого носити листок А4 ?
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31.08.2022 19:02 Ответить
Так часто вимагають оригінал,не в дії,а оригінал.А щоб считати картку,потрібен пристрій,якого в багатьох установах немає.Тому і папірець потрібен.
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31.08.2022 19:24 Ответить
небось ещё повербанк для телефона носишь, а то вдруг разрядится. конечно легче по весу. а если телефон выпадет и лопнет экран - то тогда достаю из другого кармана оригиналы... )
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31.08.2022 19:57 Ответить
Розраховувати заряд аккуму телефону для якихось дій з ним-для цього неабияких знань та вмінь не потрібно.
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31.08.2022 21:30 Ответить
А этому "Дію" тэгать да фидбэкать. Какие-то не от мира сего.🤦
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31.08.2022 17:16 Ответить
Ідіть у сраку.
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31.08.2022 17:21 Ответить
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31.08.2022 17:42 Ответить
Приберіть цю безнадію. Піпецкерс, 3 роки писати програмку😡
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31.08.2022 17:44 Ответить
А хіба хто примушує її встановлювати ? Смартфони продаються без неї. Можна взагалі Nokia 3310 користуватися. І купа паперів і карток з собою таскати. А мені, наприклад, зручно з собою тільки смартфон носити, без гаманця-і документи через Дію показувати, і розраховуватись в магазині через NFC.
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31.08.2022 18:39 Ответить
Дия- это полная хрень, её сделали криворукие дебилы. Без вариантов.
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31.08.2022 17:44 Ответить
А я якось чув від однієї людини, що усі Самсунги-глючне тормозливе гівно. Те, що у неї телефону років 10 і він ще, напевно, на якомусь 4 чи 5 андроїді-не аргумент ))
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31.08.2022 18:33 Ответить
у меня гугл пиксель на 12 андроиде) Просто дия пидпис меня не узнает, и меня это бесит) Хотя на тех же криптовалютных биржах опознавание по внешности проходит на раз.
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31.08.2022 21:30 Ответить
кроме того нигде почти дию не принимают. требуют бумажный документ и сохранность данных в базе оставляет желать лучшего
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31.08.2022 21:33 Ответить
'нигде почти дию не принимают'
Поліція, військові на блок-постах, банки, усілякі нові пошти, провідники у поїздах та багато чого-це називається ніде не приймають ?)))
Щодо збереження даних-є доказані випадки розкрадання даних чи просто видаємо бажане за дійсне ?
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31.08.2022 21:43 Ответить
В больницах, госучреждениях и например в пунктах помощи ВПО дию не принимают)
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31.08.2022 21:51 Ответить
У лікарнях та держустановах-приймають.
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01.09.2022 18:47 Ответить
хто б що там не казав але ДІЯ це круто.
Поступово й інші країни до цього прийдуть. Не згодним є альтернатива - паперові доки то що тут поганого.
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31.08.2022 18:28 Ответить
NFC теж деякі не розуміють, ще й досі. Те, що можна розрахуватися у магазині, не лізучи до кишені чи сумки за гаманцем з готівкою-їм нецікаво. Так можна навіть і за смартфоном не лізти, а розрахуватися через смарт-браслет чи смарт-годинник з NFC. Можна і автомобілі з гідропідсилювачами керма, ABS, коробкою-автоматом ігнорувати і їздити на Таврії ) Ніхто ж не примушує, але питання-навіщо ігнорувати технології ?)
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31.08.2022 18:55 Ответить
а банкоматы nfc понимают? вдруг тебе надо вечером снять наличку, с карточкой можно по полосе пройти к банкомату, а с часами так можно?
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31.08.2022 20:08 Ответить
Так, розуміють. Не скажу за усі, але у Приватовських можна зняти готівку без картки як за номером телефону, так і за допомогою NFC.
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31.08.2022 21:33 Ответить
Судя по всему вы два бота, которые друг другу отвечаете)
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31.08.2022 21:31 Ответить
Коли по суті відповісти нема чого, то можна й ботами пообзивати, так ? Ні, не вгадав. По перше-я не бот, по друге-я сам по собі. По третє-не подобаються нові технології-сиди у кам'яному віці-ніхто не примушує встановлювати ту ж Дію.
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31.08.2022 21:46 Ответить
Я думаю, что в новых технологиях я разбираюсь не хуже, а может и лучше тебя) Работа такая.

Но глючный дия пидпис, не моя вина.
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31.08.2022 21:50 Ответить
Можливо це пов'язане з твоїм телефоном. На Samsung та Xiaomi працює. Більше перевірити немає на чому.
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31.08.2022 22:18 Ответить
До пикселя у меня был Сони, аналогично. Просто у них криворукий алгоритм распознавания лиц по фотке.
Вообще не нужно было его делать. Сделали бы нормальную электронную подпись, или электронный ключ. Ну и самое главное, у большинства граждан Украины вообще нет биометрического загранпаспорта или ІD паспорта. У них, в отличии от меня, даже нет шанса попробовать дию. Это Зе-неуважение к народу. Ничего, когда -нибудь зелёные за все получат по полной программе.
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01.09.2022 10:00 Ответить
'Ничего, когда -нибудь зелёные за все получат по полной программе.'
Наче починалося з конструктиву, а закінчилося методичками проти зеленої влади. Тепер усе зрозуміло, при чому тут Дія.
P.S. А мені тут ще ботами дорікали, ну-ну.
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01.09.2022 18:50 Ответить
Я эту власть лично ненавижу, которая сейчас у власти, особенно офис президента, и у них кроме дии много других тупых решений. Мне не нужны для этого методички, что бы видеть очевидное. Они мне ещё до войны кровь попили, попили моей семье своими реформами в медицине. А дия реальное фуфло, только для людей с биометрическими документами, и то не у всех срабатывает.
Это как выезд за границу под залог 200 тысяч, кино не для всех.
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02.09.2022 10:47 Ответить
А нової опції з галочкою про цифрову прижиттєву згоду на посмертне відчуження людських органів абонента, про що анонсував рік тому міністр охорони здоров'я Ляшко, ще в цій "дії" немає?
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31.08.2022 19:15 Ответить
А Ляшко не анонсував, чи буде ця галочка обов'язковою для натискання ?)
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31.08.2022 19:23 Ответить
Ось самі і почитайте, якщо ця тема так зацікавила: https://portal.lviv.ua/news/2021/08/27/davaty-zhodu-na-posmertne-donorstvo-mozhna-bude-cherez-diiu https://portal.lviv.ua/news/2021/08/27/davaty-zhodu-na-posmertne-donorstvo-mozhna-bude-cherez-diiu

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31.08.2022 19:33 Ответить


Это подоляковские с такими никами за дию топят?)))

Бесполезное гуано эта дия...в большинстве организаций необходимо иметь оригинальные документы...да продуктовый набор для ВПО без оригиналов по дии не дадут...вот ЦНАПы это был прогресс!!носятся с этой хренью...
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31.08.2022 19:31 Ответить
Кстати да, везде требуют бумажный оригинал. Пофиг на дию.
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31.08.2022 21:32 Ответить
Ні, не подоляківські, а особисто зеленські. Ще щось придумай. Я місяць назад переоформлював картку у Приваті-паспорта у Дії їм виявилося достатньо. Як же ж так, а ? ВІд того, чи встановиш ти собі Дію-мені ні холодно, ні жарко, не хочеш-не користуйся, вона не є обов'язковою для встановлення та застосування.
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31.08.2022 21:56 Ответить
Ну то ты тут ни один коммент не пропустил,бо "ни холодно ни жарко"))))
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31.08.2022 22:02 Ответить
Відкрию для тебе страшенну таємницю-у верхньому куті на Цензорі, там де твій логін-там є стрічка активності, яка повідомляє, що тобі відповідали. Прийшов після 2,5 годин особистих справ, побачив відповіді-тому на них і відповів, тому що маю час. Усе банально просто, а не тому що мені важливо, чи є у тебе Дія, чи нема. Якщо ти і Таврією користуєшся замість ********* авто-це також твій особистий вибір, мені до цього діла нема )
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31.08.2022 22:13 Ответить
Ааа, ботяраа!!
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31.08.2022 22:18 Ответить
піздьож

нема там можливості додати пенсійне
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31.08.2022 19:40 Ответить
'піздьож'

Це ти про себе ? Онови застосунок до останньої версії, зайди у Додати документ та побачиш там Пенсійне посвідчення.
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01.09.2022 19:16 Ответить
Ви, сцуки, з своєю дією і електронними базами вже дови...ь, що під час окупації населених пунктів до атошників в перші ж години завалювали у гості москалі... Що, мало сцуки????
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31.08.2022 20:02 Ответить
Говно,,Дия" хорошо показала себя на временно окупированных территориях. Кацапы отбирают смарт тупо заходят в это говно и ,,Дия" вываливает им все подробности. И привет
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31.08.2022 22:23 Ответить
На тимчасово окупованих територіях кацапи й так заставляють усіх носити документи, Дія їм не потрібна для того, щоб зупинити тебе та й так усе про тебе дізнатися. Окрім того, проживаючи серед кацапів на окупованих територіях, НЕ встановлювати Дію-це ознака здорового глузду, бо вона не для кацапів призначена.
Так що-мимо.
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01.09.2022 19:08 Ответить
Зловмисник, приставивши ножа до горла-може й так отримати від тебе будь-які дані, а також може відібрати в тебе усі документи, картки, які ти носиш замість Дії та піни до них. А ще завтра у твою машину може в'їхати у лоб камаз, чи впасти цегла на голову, так що жити взагалі- небезпечно. Щодо банківських приложух-вони окремі у кожного банку і до Дії відношення не мають.
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01.09.2022 19:00 Ответить
Ну точно - ботяра.
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01.09.2022 21:35 Ответить
Ти, російськомовне, так-ботяра.
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01.09.2022 21:52 Ответить
 
 