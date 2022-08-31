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Новости Война
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ВСУ попали в базирование РФ в трех населенных пунктах Херсонщины, ликвидировано 65 оккупантов, - ОК "Південь"

зсу

Сегодня Силы обороны юга попали в базирование российских военных в районе Чернобаевки, Новой Каховки, Широкой Балки.

Об этом сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.

Также украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в Новой Каховке и колонне, которая двигалась по шоссе в районе Олешек.

Подтверждены потери в количестве 65 человек.

Читайте также: В ВСУ прокомментировали заявление РФ о том, что "контрнаступление с треском провалилось": У россиян так сильно трещало, что они не услышали истинного положения дел

Автор: 

ВСУ (6531) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+44
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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31.08.2022 17:17
+40
На Херсон зараз багато м'яса будуть пускати кацапи без жалю... Уся завезена на правий берег техніка буде спалюватися методично, думаю все ППО вже майже знищене там. Чекаємо на успіхи і молимося за хлопців
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31.08.2022 17:24
+37
Прячьтесь в Чернобаевке, самое спокойное место.
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31.08.2022 17:23
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ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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31.08.2022 17:17 Ответить
Прячьтесь в Чернобаевке, самое спокойное место.
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31.08.2022 17:23 Ответить
На Херсон зараз багато м'яса будуть пускати кацапи без жалю... Уся завезена на правий берег техніка буде спалюватися методично, думаю все ППО вже майже знищене там. Чекаємо на успіхи і молимося за хлопців
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31.08.2022 17:24 Ответить
Слава ЗСУ!
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31.08.2022 17:30 Ответить
в степных районах херсонской области наблюдается взрывной рост популяции полевых мышей и сусликов, а так же массовая миграция лис следом за колоннами росиян, следующих из Крыма в сторону Херсона.
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31.08.2022 17:30 Ответить
а как же бродячие собаки, куницы и кобчики, голодными должны остаться ?
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31.08.2022 17:39 Ответить
собак волонтёры спасают такими темпами, что даже редкие волки вынуждены спасаться от волонтерского внимания, а куницы и кобчики падалью не питаются. А завозить в помощь лисам грифов из Африки на один год как бы не имеет смысла, хотя берберы за вагон зерна легко отдали бы пару сотен наловленных живых грифов.
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31.08.2022 19:52 Ответить
"Вторая армия мира" помогает собой сохранять флору и фауну Украины
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31.08.2022 17:48 Ответить
Другу армію світу Україна опустила до рівня вірмен, тільки перевага в тому, що є ядерна зброя.Але ніхто на 100% не знає, злетить та зброя чи розірветься в шахті?
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31.08.2022 17:57 Ответить
Якби ще этих жопоруких выкурить из ЗАЭС, а то они там дел наделают и кацапское ЯО не понадобиться
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31.08.2022 21:04 Ответить
ну її багато, тому сподіватись, що вся не взлетить чи не вибухне не варто, якась таки й може. Інакше б підарасію вже давно б всім світом знищили.
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31.08.2022 21:56 Ответить
маловато будет
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31.08.2022 17:31 Ответить
СН та залишки ОПЗЖ таки просунули 7669, який фактично грабує армію, але «втіхаря» не вийшло.
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31.08.2022 17:31 Ответить
Да кацапы тут вам не Чечня, тут ползком нуна
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31.08.2022 17:32 Ответить
В обратном направлении.....
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31.08.2022 20:34 Ответить
Да нет, в обратном направлении, они будут драпать без оглядки.
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31.08.2022 22:43 Ответить
Гордимся ВСУ! Уничтожайте рашистскую оккупационную нечисть до последнего! С Богом, братья-украинцы!
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31.08.2022 17:43 Ответить
Vot moloci
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31.08.2022 17:45 Ответить
Більше дохлих кацапів! а то вони в своїх текерех голову піднімають.Побільше мертвої мерзоти!
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31.08.2022 17:52 Ответить
Кожен день новини про якесь ******** від янелохів, лише ЗСУ завжди радують.
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31.08.2022 18:27 Ответить
Кацап! Нажрись, и с танка писданись!
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31.08.2022 18:28 Ответить
 
 