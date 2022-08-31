ВСУ попали в базирование РФ в трех населенных пунктах Херсонщины, ликвидировано 65 оккупантов, - ОК "Південь"

Сегодня Силы обороны юга попали в базирование российских военных в районе Чернобаевки, Новой Каховки, Широкой Балки.

Об этом сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.

Также украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в Новой Каховке и колонне, которая двигалась по шоссе в районе Олешек.

Подтверждены потери в количестве 65 человек.

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