ВСУ попали в базирование РФ в трех населенных пунктах Херсонщины, ликвидировано 65 оккупантов, - ОК "Південь"
Сегодня Силы обороны юга попали в базирование российских военных в районе Чернобаевки, Новой Каховки, Широкой Балки.
Об этом сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.
Также украинские защитники нанесли удары по составу боеприпасов в Новой Каховке и колонне, которая двигалась по шоссе в районе Олешек.
Подтверждены потери в количестве 65 человек.
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