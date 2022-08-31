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Новости Война
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Более 80% граждан РФ потеряли свои сбережения после начала войны России против Украины, - опрос

росія,бідність

Около 80% россиян рассказали о потере своих сбережений после февраля. Каждый пятый сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью потеряли финансовую подушку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "АльфаСтрахования", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

В часности, более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после февраля 2022 года.

"Лишь 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью потеряли свою финансовую подушку. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть", - пишет издание.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало гораздо труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

Треть опрошенных (34%) также рассказала, что расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов на 10%, а 15% респондентов – на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

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Автор: 

деньги (932) опрос (2818) россия (95308) сбережения (18)


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Топ комментарии
+19
Та ну и *** с ним
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31.08.2022 17:39
+11
Інші 20% просто взагалі не мали ніяких заощаджень
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31.08.2022 17:38
+9
накупляли на всі бабки портрет путлера і цілували ..
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31.08.2022 17:40
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А шо ж так?
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31.08.2022 17:38 Ответить
Інші 20% просто взагалі не мали ніяких заощаджень
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31.08.2022 17:38 Ответить
Та ну и *** с ним
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31.08.2022 17:39 Ответить
Він ними керує
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31.08.2022 18:54 Ответить
накупляли на всі бабки портрет путлера і цілували ..
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31.08.2022 17:40 Ответить
Прикол... Порівняно з українцями, у росіян не має бути ніяких фінансових проблем. Як приклад, у Москві знайомі взагалі не відчули, що десь йде війна. По графіку полетіли на відпочинок до Турції.
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31.08.2022 17:41 Ответить
Москва завжди жила в іншому вимірі, ніж вся расєя.
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31.08.2022 17:51 Ответить
Чомусь на роботу на паРашу з України їздили не в пєнзу чи тамбов, а в москву, пітєр.
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31.08.2022 17:53 Ответить
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31.08.2022 17:43 Ответить
Приємно, звичайно. Проте, проблеми рабів кремль не цікавлять. Дадуть одному нагайкою по спині, всі інші будуть в стороні відосік знімати
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31.08.2022 17:44 Ответить
і все одно вони за фюрера, радіють кожному вбитому біндеровцю-укрофашисту.
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31.08.2022 17:47 Ответить
я б недовіряв російскому підрозділу Forbs начолі з Николаем Усковим(ще той слизняк).... який напише те що скажуть у кремлі.....
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31.08.2022 17:49 Ответить
А сколько потеряли украинцы из за российской агрессии с 2014 года - никто не подсчитывал? А это нужно учитывать...
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31.08.2022 17:56 Ответить
Мало і на цей раз "ніжки Буша" їм не світять, хіба що дуже мало і в обмін на ядерну зброю. Після нашої перемоги мокшам мають заборонити мати свою армію і мають вигнати їх зі всіх світових організацій.
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31.08.2022 17:56 Ответить
Ці двоє підозрюються у розкраданні гуманітарної допомоги на мільйонні суми. Як вам?
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31.08.2022 17:57 Ответить
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31.08.2022 17:58 Ответить
Заместительница явно за рабочие губы получила должность.
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31.08.2022 18:30 Ответить
це не губи, а трудові мозолі
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31.08.2022 19:08 Ответить
Девка на фото что, явно на саксафоне играет, и похоже давно, И ЛЮБИТ это дело тоже видно давно. Талант.
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31.08.2022 19:06 Ответить
Иди в жопу,дятел.
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31.08.2022 18:12 Ответить
остальньіе 20% - счасливьіе обладатели денег с похоронок
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31.08.2022 18:01 Ответить
Поки що кацапи за рахунок резервів якось умудрялись тримати курс долара і інфляція офіційно складала всього навсього 4,6% з початку війни. Уже з вересня почнеться повернення до планової економіки часів СРСР. З 2023 почне діяти більшість суворих економічних санкцій. Так що вже до травня 2023 кожен без винятку кацап почне відчувати ціну за Крим, подальшу окупацію та війну. Сьогодні кацапи все ще живуть в рази краще за нас - їх не ******** - міста в ********** цілі і сотні тисяч трупів не смердять. Ми в їх уявленні все ще "хохлозверькі" яких потрібно і надалі винущувати. За рік ситуація значно погіршиться особливо під впливом величезної кількості вбитих та покалічених "ваєнних" і колапсом економіки. І це невідворотно - у нас ленд-ліз, а у них санкції! Ми будемо відновлюватись і поступово жити краще за кацапів. Головне для нас знищити якомога більше кацапського падла. Щоб при слові "Україна" кацап тихо ссяв в штанці...
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31.08.2022 18:01 Ответить
Не кацапи живуть зараз в рази краще за нас,а мешканці москвабада та підарбурга. Та й то не факт,що всі.
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31.08.2022 18:11 Ответить
Та пофіг як живе кацапське бидло в провінціях! Їм самим пофіг. Лише коли в москві, пітєрі, новосибірську і владіку введуть продуктові картки от тоді вони почнуть "про щось здогадуватися"...
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31.08.2022 18:16 Ответить
***** подаст. Скотный двор.
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31.08.2022 18:08 Ответить
мені як то ПофіГ що вони втратили...
Наши Люди Втратили
Набагато Більше...
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31.08.2022 18:10 Ответить
а нах*я їм заощадження, якщо вони не можуть на них нiчого купувати?
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31.08.2022 18:14 Ответить
Це вони ще практично не починали!
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31.08.2022 18:23 Ответить
Хорошая новость из столиц Швеции и Финляндии...их крутые компании Эрикссон и Нокиа покидают рынок рабZeи с 1 января будущего года...а до конца этого года эти компании будут выполнять свою работу согласно старым договорам с мавзолейным быдлом...говорится в сообщении Рейтерс...
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31.08.2022 18:27 Ответить
Скотина путирастическая опять нищает.
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31.08.2022 18:29 Ответить
Срєтенка 9, Армянскій дом 5, Ваші заботи мі сможем понять!в МММ нет проблем! Хорошая прибавка к пенсии!
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31.08.2022 18:31 Ответить
Накопительные пенсии рабZeян путлер заморозил до 2024...другими словами они сгорели на войну путлера...это по факту финансирование войны за счёт Шариковых рабZeи

Санкции страшная сила...
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31.08.2022 18:32 Ответить
Несподівана новина на тлі зміцнення рубля проти курсу 23.02.2022 на 36%.
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31.08.2022 18:33 Ответить
в совецькому союзі курс рубля був вічний - 60 копійок за долар, до самого скону союзу, бо до самого скону був закон про уголовку за валюту

зарах хтось доларами-євро в рашці торгує ?
фіни євро у довбнів рузьких на кордоні відбирають !
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31.08.2022 19:14 Ответить
Не знаю як в них тепер з обмінниками, але що рубль злетів від шаленого потоку нафтогазових валютних надходжень з лютого місяця - це факт. А от розглядати цей факт треба як можливість жорстко покарати нахабу через обвал нафтогазових цін. Навіть зниження вартості газу в Європі до кількох сотень євро за тисячу кубів стане смертельним вироком для росії вже за кілька місяців. Бо усі ці жорсткі санкції зараз практично повністю нівелюються газом по 3 євро за куб. А коли раптом стане 0,5 євро, отоді ефект буде дай Боже!
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31.08.2022 19:44 Ответить
Європа хоче ввести фіксовану ціну, і це правильно
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31.08.2022 21:51 Ответить
Они потеряли вклады,поэтому прутся сюда компенсировать свои потери.
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31.08.2022 18:33 Ответить
Китай покупает газ у путлера по 75 долларов за кубик...нефть по 70 за баррель.. бабла на рабZee больше чем Гуталина у кота Матроскина🦍😺
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31.08.2022 18:40 Ответить
переплачують китайці - нехай перетруть з американцями, вони допоможуть ціну на рашкованські вуглеводороди скинути
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31.08.2022 19:11 Ответить
китай повинен сидіти на тій й же параші що і рашка, така сама людежерська помийна яма.
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31.08.2022 22:16 Ответить
Три-Четыре: ПУТЯ, ПО-МО-ГИ!!!!
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31.08.2022 20:04 Ответить
а 19,99999 до цього нічого не мали ... але не лікується
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31.08.2022 20:15 Ответить
Ах! Кто бы мог подумать, я сейчас заплачу. Я все еще помню. В 2013 году я былa в России, и те, кто был за Путина, говорили, что благодаря Путину мы живем хорошо. Так что, видимо, это еще не так уж плохо, если Пу все еще остается у власти.
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31.08.2022 20:27 Ответить
та якось *****... ще б з голоду почали жерти одне одного,ото б буди б справжні "голодні ігри")))
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31.08.2022 22:15 Ответить
Та пофіг, вони дебіли.
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01.09.2022 11:26 Ответить
Незабаром у них там почнеться «Гра в кальмара» у прямому ефірі.
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01.09.2022 11:53 Ответить
 
 