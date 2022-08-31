Более 80% граждан РФ потеряли свои сбережения после начала войны России против Украины, - опрос

Около 80% россиян рассказали о потере своих сбережений после февраля. Каждый пятый сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью потеряли финансовую подушку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "АльфаСтрахования", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

В часности, более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения после февраля 2022 года.

"Лишь 19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли. 8% признались, что полностью потеряли свою финансовую подушку. Каждый пятый (21%) заявил о потере почти всех сбережений, 52% потеряли незначительную их часть", - пишет издание.

В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Более половины из них (58%) признались, что им удается откладывать деньги, но для 39% делать это с февраля стало гораздо труднее. Каждый пятый опрошенный после февраля решил отказаться от идеи копить деньги.

Треть опрошенных (34%) также рассказала, что расходы на повседневные нужды с февраля выросли на 20-30%. Еще 30% оценили увеличение расходов на 10%, а 15% респондентов – на 30-50%. Для 6% расходы сократились, 82% из них сообщили об уменьшении расходов более чем на 50%.

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