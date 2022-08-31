Разоблачен житель Днепра, который передавал РФ данные о перемещении ВСУ и дислокации подразделений Нацгвардии, - облпрокуратура
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Днепра по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст.114-2 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, мужчина передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях YouTube и Telegram видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещением ВСУ и военной техники на территории Днепра.
В ходе обыска у него изъяты мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.
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Да шо это за статья,за предательство до 8.От 10 ,+кофискация и поражение в правах.
Эй вы там наверху.
треба давати максимальний строк,
це ж замах на масове вбивство