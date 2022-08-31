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Разоблачен житель Днепра, который передавал РФ данные о перемещении ВСУ и дислокации подразделений Нацгвардии, - облпрокуратура

сбу

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Днепра по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, с возможностью их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст.114-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях YouTube и Telegram видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии, перемещением ВСУ и военной техники на территории Днепра.

В ходе обыска у него изъяты мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.

Автор: 

СБУ (19840) государственная измена (1530) Днепропетровская область (3827)


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Топ комментарии
+8
Чергова мерзенна гнида...
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31.08.2022 17:46
+7
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31.08.2022 17:51
+5
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Джерело:

Да шо это за статья,за предательство до 8.От 10 ,+кофискация и поражение в правах.
Эй вы там наверху.
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31.08.2022 17:58
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Чергова мерзенна гнида...
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31.08.2022 17:46 Ответить
Седьмой месяц ВОЙНЫ , почему не один ГНИДА -пособник МАССОВЫХ УБИЙСТВ РАШИСТОВ , НЕ ЗДОХ ☠️ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ или другим причинам⁉️
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31.08.2022 19:25 Ответить
росиянские агенты с украинским паспортом
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31.08.2022 17:48 Ответить
ах ты ж козья морда ....
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31.08.2022 17:49 Ответить
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31.08.2022 17:51 Ответить
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Джерело:

Да шо это за статья,за предательство до 8.От 10 ,+кофискация и поражение в правах.
Эй вы там наверху.
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31.08.2022 17:58 Ответить
Это не простоПРЕДАЬЕЛЬСТВО ,А ПОСОБНИЧЕСТВО МАССОВЫМ УБИЙСТВАМ‼️ДЕПУТАТЫ "СЛУГИ РАШИСТОВ"+ОПЗЖопники слились в экстазе и ме тают опять заглянутьв глаз *****🤮🤮🤮🤮
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31.08.2022 19:28 Ответить
Якщо цим паскудам не даватимуть "довічного" - брати їх живими немає сенсу!
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31.08.2022 18:02 Ответить
Отбейте ему почки, как это умеют делать в его любимой России.
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31.08.2022 18:03 Ответить
чим ці падлюки думають,
треба давати максимальний строк,
це ж замах на масове вбивство
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31.08.2022 18:55 Ответить
терорестична діяльність
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31.08.2022 19:06 Ответить
Гуманний суд. Ну навіть дадуть йому 8 років, хочь в це я і не вірю. Через 8 років воно вийде на свободу, з ненавистю до України, з претензією до цілого світу. В нашій країні виправна колонія ще нікого не виправила. А скільки ще таких поціновувачів рускава міра вийдуть разом з ним?!
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31.08.2022 18:58 Ответить
чому ці п*дори, що готові за винагороду здавати русні все що завгодно, не готові до партизанської війни за свою любімую паРАшу? бо це гниль, гниди і мерзота!
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31.08.2022 19:05 Ответить
Віддайте цю мразь тероборонівцям Дніпра)


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31.08.2022 20:02 Ответить
Розстріляти, а потім повісити, можна навпаки. Чому я повинен ще і годувати цих покидьків на зоні?
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31.08.2022 21:58 Ответить
А чому приховують фото цього ублюдка ? Щоб сімейка його не постраждала від рук " вдячних " дніпрян ?
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01.09.2022 15:23 Ответить
 
 