Организаторов госпереворота, координировавших свои действия с представителями РФ, будут судить на Прикарпатье

Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые в координации с представителями РФ и отдельными членами ОО "Украинский выбор" готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что обвиняемые в сговоре с гражданином РФ разработали план насильственного изменения конституционного строя. Они создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.

Как отмечается, по плану единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства во время проведения так называемого "Национального собрания".

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"С целью силового свержения власти обвиняемые подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват админпостроек, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к блокированию органов госвласти в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Заговорщики искали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий по захвату органов государственной власти.

Как отмечают правоохранители, во время обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Обоих будут судить за совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).