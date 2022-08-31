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Организаторов госпереворота, координировавших свои действия с представителями РФ, будут судить на Прикарпатье

зрада

Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые в координации с представителями РФ и отдельными членами ОО "Украинский выбор" готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что обвиняемые в сговоре с гражданином РФ разработали план насильственного изменения конституционного строя. Они создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.

Как отмечается, по плану единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства во время проведения так называемого "Национального собрания".

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"С целью силового свержения власти обвиняемые подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват админпостроек, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к блокированию органов госвласти в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Заговорщики искали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий по захвату органов государственной власти.

Как отмечают правоохранители, во время обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Обоих будут судить за совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Автор: 

Запад Украины (48) переворот (312) государственная измена (1530) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+17
поваленням ладу i наведення свавiлля в Українi - це прерогатива #ОПУ. iншим "нiззя".
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31.08.2022 18:10
+13
і хто ж це такі? на Єрмака не схожі наче.
Швець казав, 5000 агентів там у них було.
знайшли якихось шісток.
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31.08.2022 18:10
+12
Я вже подумав, що патріотичні сили взялись за передвиборчі штаби зеленського...
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31.08.2022 18:22
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і хто ж це такі? на Єрмака не схожі наче.
Швець казав, 5000 агентів там у них було.
знайшли якихось шісток.
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31.08.2022 18:10 Ответить
поваленням ладу i наведення свавiлля в Українi - це прерогатива #ОПУ. iншим "нiззя".
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31.08.2022 18:10 Ответить
маю надію, що ті, що вийшли з ОПУ туди і повернуться - в *ОПУ
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31.08.2022 18:55 Ответить
Так про цих двох уже було...Встановити міномети на баржі з кавунами,націлити міномети на купол ВР.Потім забігти в зал і з автоматів добити тих,хто залишився живий.Про такий "переворот" раніше докладав з тибуни ВР генпрокурор Луценко.Все як у мультику "Шо,опять?"
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31.08.2022 18:14 Ответить
Старі совкові смердючі відрижки...
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31.08.2022 18:14 Ответить
По року їм умовно падлам!
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31.08.2022 18:14 Ответить
)))))!!!!
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31.08.2022 18:52 Ответить
походу слуги діляться коксом...

2 дебіла готували повалення режиму??? це що за кончені новини???

якщо немає новин, треба їх створювати??
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31.08.2022 18:16 Ответить
Я вже подумав, що патріотичні сили взялись за передвиборчі штаби зеленського...
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31.08.2022 18:22 Ответить
З тез «стосовно двох громадсько-політичних діячів, які у координації з представниками РФ та окремими членами ГО "Українського вибору"» та «за планом однодумці і учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві» слід зробити висновок, що один з них - Медвечук.
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31.08.2022 18:27 Ответить
https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pered-sudom-postanut-orhanizatory-sylovoho-perevorotu-yakykh-koordynuvaly-rosiiski-spetssluzhby Контррозвідка СБУ викрила фігурантів захоплення державної влади в Україні на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 роц і. Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір». Серед іншого у 2019 році вони мали зв'язок із приймальнею тодішнього помічника президента рф Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення рф у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави росії, Білорусі й України.

Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв'язки у російських спецслужбах та уряді. Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів». Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради та Уряду.

Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн. та включав: оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах; видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід; оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян; витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв'язок, сервер; гонорари за послуги ЗМІ.

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено.

На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов'язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.

У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.
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31.08.2022 20:35 Ответить
З метою силового повалення влади обвинувачені підбирали та залучали в різних областях України осіб з числа колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів, сховищ, насильство щодо представників влади та інші дії, що здатні привести до блокування органів держвлади в окремих регіонах України", - ідеться в повідомленні. це про дії "зе влади" по здачі Півдня України.розмінування .здача АЕС іт .д. Це є реальна державна зрада.котра вже б мала бути розслідувана.винесені вироки ,а винні розстріляні на площі Незалежності.в день Незалежності.
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31.08.2022 20:38 Ответить
Сподіваюсь, що на цей раз це шуфрич
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31.08.2022 20:54 Ответить
Одна наволоч пробувала скинути другу наволоч.
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31.08.2022 21:50 Ответить
какая власть--такой и держпереворот!
По их смете стоимость этого действа 9,5 миллионов гривен))), но и их не было, т.к. мертвечук их не дал)))
По смете:
Планировалось провести "общенациональные"сборы --380 человек,
1300 чел. их охрана, аренда помещений, транспортные расходы.
Это похоже на госпереворот? Скорее влажные мечты колаборанта--не более.
Бред зеленый, как стопятьсот покушений на найвелывнейшего...
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31.08.2022 23:38 Ответить
 
 