Организаторов госпереворота, координировавших свои действия с представителями РФ, будут судить на Прикарпатье
Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые в координации с представителями РФ и отдельными членами ОО "Украинский выбор" готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Следствием установлено, что обвиняемые в сговоре с гражданином РФ разработали план насильственного изменения конституционного строя. Они создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.
Как отмечается, по плану единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства во время проведения так называемого "Национального собрания".
"С целью силового свержения власти обвиняемые подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват админпостроек, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств, хранилищ, насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к блокированию органов госвласти в отдельных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Заговорщики искали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий по захвату органов государственной власти.
Как отмечают правоохранители, во время обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.
Обоих будут судить за совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).
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Швець казав, 5000 агентів там у них було.
знайшли якихось шісток.
2 дебіла готували повалення режиму??? це що за кончені новини???
якщо немає новин, треба їх створювати??
За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення рф у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави росії, Білорусі й України.
Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник рф, який має зв'язки у російських спецслужбах та уряді. Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення «Національних зборів». Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради та Уряду.
Кошторис проведення «Національних зборів» становив $9,7 млн. та включав: оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах; видатки на 380 осіб «делегатів» та їхній супровід; оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян; витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв'язок, сервер; гонорари за послуги ЗМІ.
Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування «силовиків», і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено.
На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов'язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах.
У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення «народних республік» у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.
По их смете стоимость этого действа 9,5 миллионов гривен))), но и их не было, т.к. мертвечук их не дал)))
По смете:
Планировалось провести "общенациональные"сборы --380 человек,
1300 чел. их охрана, аренда помещений, транспортные расходы.
Это похоже на госпереворот? Скорее влажные мечты колаборанта--не более.
Бред зеленый, как стопятьсот покушений на найвелывнейшего...