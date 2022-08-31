Глава МИД Бельгии Лабиб объяснила свой прошлогодний визит в оккупированный Крым: Сожалеет, что он состоялся в нарушение законодательства Украины
Министр иностранных дел Хаджи Лабиб прокомментировала свой визит в оккупированный Крым в прошлом году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом она заявила во время встречи с министром Дмитрием Кулебой.
Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте министр Лабиб проинформировала украинского коллегу о поддержке со стороны Бельгии, которая включает в себя недавно выделенные Бельгией 8 млн евро на нелетальную помощь для Вооруженных Сил Украины.
Также Лабиб дала разъяснение о своей поездке в оккупированный Крым в 2021 году.
"В прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в столь сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении.
Министр Лабиб лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.
Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого.
Ранее сообщалось, что МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по поводу визита Лабиб в Крым.
Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму
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а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже( - 100500% так
Хаджи Лабіб
"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об'єднує наші дві країни" написала Лябіб. У своєму листі вона ніяк не згадала про свою торішню поїздку до окупованого Криму, коли ще була журналісткою та не обіймала посаду очільниці МЗС; проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні. (не покаялася, вибачень не принесла).
"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими", - зазначила вона в листі.
Вона також висловила підтримку європейської перспективи України. "Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт", - написала вона.
"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі", - пише Лябіб далі у листі.
Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом матиме змогу відвідати Київ. (хоче приїхати, але вона ж під українськими санкціями)
Но вовремя исправилась.