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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава МИД Бельгии Лабиб объяснила свой прошлогодний визит в оккупированный Крым: Сожалеет, что он состоялся в нарушение законодательства Украины

лабіб

Министр иностранных дел Хаджи Лабиб прокомментировала свой визит в оккупированный Крым в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом она заявила во время встречи с министром Дмитрием Кулебой.

Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте министр Лабиб проинформировала украинского коллегу о поддержке со стороны Бельгии, которая включает в себя недавно выделенные Бельгией 8 млн евро на нелетальную помощь для Вооруженных Сил Украины.

Также Лабиб дала разъяснение о своей поездке в оккупированный Крым в 2021 году.

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"В прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в столь сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении.

Министр Лабиб лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.

Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого.

Ранее сообщалось, что МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по поводу визита Лабиб в Крым.

Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму

Також читайте: Бельгія заморозила активи підсанкційних росіян на 50,5 млрд євро

Автор: 

Бельгия (389) Крым (26360) МИД (6933)


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Топ комментарии
+18
Продажна корумпована ****. Все вона знала і свідомо діяла.
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31.08.2022 18:18
+16
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31.08.2022 18:35
+12
Чистокровная фламандка. Джонсона в отставку отправили , за выходки подчиненного-гомосексуалиста, а эта арабка сама нарушила закон европейской страны Украины и ничего , сожалеет и все.
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31.08.2022 18:25
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А повернути гроші, що дали за той візит також шкода?
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31.08.2022 18:13 Ответить
Пояснення одне -ТП.
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31.08.2022 18:15 Ответить
Хаджи Лабіб справжнє бельгійське ім'я і прізвище.
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31.08.2022 21:28 Ответить
Сошло с рук крч
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31.08.2022 18:15 Ответить
и вот такие люди становятся в ЕС дипломатами
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31.08.2022 18:15 Ответить
разве она принесла Украине какой-то ущерб.... а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже(
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31.08.2022 19:50 Ответить
разве она принесла Украине какой-то ущерб... - так.
а вот когда человек называет Украину продажной....жена призывает за деньги сдавать военных ВСУ...а 73% его выбирают президентом Украины....вот где гораздо страшнее ситуация даже( - 100500% так
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31.08.2022 21:29 Ответить
ніого страшного, я пробачаю
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31.08.2022 18:17 Ответить
Продажна корумпована ****. Все вона знала і свідомо діяла.
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31.08.2022 18:18 Ответить
Бельгія як і Австрія і нашим і вашим.... доречі що там з видачею туристичних віз для свинособак...?
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31.08.2022 18:18 Ответить
когда Закон начинает выдавать индульгенции это не Закон...... а профанация закона...
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31.08.2022 18:20 Ответить
рублики не пахнут.....
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31.08.2022 18:21 Ответить
Бреше.
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31.08.2022 18:23 Ответить
она такая же француженка как я испанский летчик
Хаджи Лабіб
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31.08.2022 18:24 Ответить
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31.08.2022 18:35 Ответить
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31.08.2022 18:53 Ответить
Чистокровная фламандка. Джонсона в отставку отправили , за выходки подчиненного-гомосексуалиста, а эта арабка сама нарушила закон европейской страны Украины и ничего , сожалеет и все.
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31.08.2022 18:25 Ответить
бабло закінчилось, от і жалкує
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31.08.2022 21:30 Ответить
Короче "пратити миня яже деффачка"...
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31.08.2022 18:30 Ответить
стала міністром і тепер шкодує? НЕ ВІРЮ!
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31.08.2022 18:30 Ответить
бесхребетная мразь
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31.08.2022 18:32 Ответить
Так мало жалеть, теперь надо отмыться от этого, прилипшего к тебе дерьма. Хорошее моющее средство - поставка ВС Украины дивизиона САУ "Цезарь". У самих нет, купите у производителя. Ну и по 5 000 на каждую.
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31.08.2022 18:34 Ответить
"А чо, так можно бьіло?" (С)
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31.08.2022 18:38 Ответить
Цікаво, а бельгійцям самим не стрьомно тримати головою МЗС людину, яка зовсім не розуміється на міжнародних відносинах? Не знала - профнепригодна.
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31.08.2022 18:41 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/28/7144011/ Очільниця міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у День української державності 24 серпня 2022р. звернулася листом до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні

"Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити непохитну солідарність і повну підтримку України моєю країною, а також глибоку дружбу, яка об'єднує наші дві країни" написала Лябіб. У своєму листі вона ніяк не згадала про свою торішню поїздку до окупованого Криму, коли ще була журналісткою та не обіймала посаду очільниці МЗС; проте наголосила на тому, що Крим і Донецька область належать Україні. (не покаялася, вибачень не принесла).

"Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією Російської Федерації безпосередньо або через маріонеткові режими", - зазначила вона в листі.
Вона також висловила підтримку європейської перспективи України. "Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини. Ми твердо підтримуємо рішучість вашої країни захищати ті самі цінності свободи та демократії, які надихають європейський проєкт", - написала вона.

"Бельгія систематично найрішучіше засуджує агресію Росії проти України. Ми також рішуче підтримуємо боротьбу з безкарністю воєнних злочинів. Бельгія має намір продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку вашій країні. І ми будемо поруч, коли справа дійде до відновлення вашої країни після війни та підтримки України у здійсненні необхідних реформ на шляху до її європейської долі", - пише Лябіб далі у листі.

Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом матиме змогу відвідати Київ. (хоче приїхати, але вона ж під українськими санкціями)
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31.08.2022 18:54 Ответить
Вас половина евроченушей таких. Не волнуйся так Фатима. Когда я нарушу закон одной из стран Евросоюза можно будет тоже посжалеть и разойдёмся?
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31.08.2022 18:57 Ответить
"зе", негайно бляху бельгійській шельмі
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31.08.2022 19:03 Ответить
кому ця маячня потрібна
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31.08.2022 19:05 Ответить
У заголовку статті допущена помилка: ".... в порушення українського законодавства". Це калька з російської "в нарушение закона". Українською буде вірно: "всупереч українському законодавству".
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31.08.2022 19:37 Ответить
Видны уши Гугл переводчика
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01.09.2022 03:34 Ответить
Корупція або фахова невідповідність займаній зараз посаді. Третє може бути лише як поєднання перших двох
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31.08.2022 19:40 Ответить
Нормально так... Займає таку високу посаду в своїй країні, і так грубо порушила законодавство майбутнього члена ЄС - України... Позор їй! Треба забрати в Брюселя статус столиці Європейського Союзу і віддати Варшаві чи Вільнюсу наприклад...
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31.08.2022 19:49 Ответить
Мадам чуть не обоsрала всю брюссельскую капусту.
Но вовремя исправилась.
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31.08.2022 21:15 Ответить
Даааа... докатилася Европа...
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01.09.2022 11:30 Ответить
 
 