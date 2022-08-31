Глава МИД Бельгии Лабиб объяснила свой прошлогодний визит в оккупированный Крым: Сожалеет, что он состоялся в нарушение законодательства Украины

Министр иностранных дел Хаджи Лабиб прокомментировала свой визит в оккупированный Крым в прошлом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом она заявила во время встречи с министром Дмитрием Кулебой.

Стороны обсудили дальнейшую помощь Украине в защите своей территории. В этом контексте министр Лабиб проинформировала украинского коллегу о поддержке со стороны Бельгии, которая включает в себя недавно выделенные Бельгией 8 млн евро на нелетальную помощь для Вооруженных Сил Украины.

Также Лабиб дала разъяснение о своей поездке в оккупированный Крым в 2021 году.

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"В прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в столь сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины", - говорится в сообщении.

Министр Лабиб лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.

Кулеба приветствовал искреннюю и верную преданность Бельгии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, а также оценил вклад, который она делает для этого.

Ранее сообщалось, что МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по поводу визита Лабиб в Крым.

Раніше повідомлялось, що МЗС України веде діалог із бельгійською стороною щодо візиту Лабіб до Криму

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