РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6299 посетителей онлайн
Новости
909 4

Оккупанты похитили на Херсонщине двух крымских татар по подозрению в участии в "крымском батальоне"

викрадення

Российские военные арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева. Их подозревают в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана, который РФ ранее признала террористической организацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр.

"Оккупанты арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева по подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.

Известно, что во время оккупации Херсона их вывезли в СИЗО Симферополя.

Автор: 

оккупация (10103) похищение (1684) крымские татары (2715) Херсонская область (4706)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от сволочі. Лубінець, пиши давай в захист прав людини, в ООН, в радбез, скрізь пиши!
показать весь комментарий
31.08.2022 18:41 Ответить
Викрадіть у відповідь Єрмака з Подолякой.
показать весь комментарий
31.08.2022 18:53 Ответить
тварини *****
показать весь комментарий
31.08.2022 18:57 Ответить
 
 