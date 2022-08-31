Оккупанты похитили на Херсонщине двух крымских татар по подозрению в участии в "крымском батальоне"
Российские военные арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева. Их подозревают в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана, который РФ ранее признала террористической организацией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр.
"Оккупанты арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева по подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.
Известно, что во время оккупации Херсона их вывезли в СИЗО Симферополя.
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Claudia Smith
показать весь комментарий31.08.2022 18:41 Ответить Мне нравится 1
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий31.08.2022 18:53 Ответить Мне нравится 0
Кіт Семен
показать весь комментарий31.08.2022 18:57 Ответить Мне нравится 0
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