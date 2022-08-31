Оккупанты похитили на Херсонщине двух крымских татар по подозрению в участии в "крымском батальоне"

Российские военные арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева. Их подозревают в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана, который РФ ранее признала террористической организацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр.

"Оккупанты арестовали двух жителей Херсонской области, крымских татар Халила Аметова и Мамеда Мустафаева по подозрению в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана", - говорится в сообщении.

Известно, что во время оккупации Херсона их вывезли в СИЗО Симферополя.