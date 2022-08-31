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Новости Война
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Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится несколько дней, но по возможности будет продлена, - Гросси

магате

Руководитель Международного агентства по ядерной энергии Марио Гросси заявил, что миссия организации на территорию Запорожской атомной электростанции продлится по меньшей мере несколько дней и по возможности может быть продлена.

Об этом он сообщил 31 августа во время общения с прессой в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Наша миссия продлится несколько дней. Если мы сможем установить постоянное присутствие, то это будет дольше, но это наша первая остановка, которая займет несколько дней", - отметил чиновник.

По его словам, визит миссии МАГАТЭ полностью согласован с украинской стороной.

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"Как вы знаете, это часть Украины, которая сейчас оккупирована российскими войсками, но для нас понятно, что это украинский объект, поэтому мы здесь, мы имеем полномочия и юридические права быть здесь, четко установленные соглашением о гарантиях, которое мы имеем с Украиной", - сказал Гросси.

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

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Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (171)


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Топ комментарии
+5
Ось кацапи вам влаштують там шоу що обсеретесь і здрисните звідти на другий день.
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31.08.2022 18:55
+4
Чи ще людиноподібні особини впустять місію на ЗАЕС, чогось не дуже віриться.
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31.08.2022 18:47
+4
Гросси на станцию не пустят. Вообще. Чтобы увидеть гранатомет лежащий на пульте управления? Грузовик со снарядами возле реактора?
Будет упираться - орки его пристрелят. Так, что международный скандал гарантирован. А Гросси стоит привыкнуть к статусу туалетной бумаги, которой ху#ло вытирает свою жопу. Или достать свои яйца и приехать в сопровождении переводчиков из BlackWater.
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31.08.2022 18:54
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Чи ще людиноподібні особини впустять місію на ЗАЕС, чогось не дуже віриться.
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31.08.2022 18:47 Ответить
Ця місія, буде москалям підігрувати.
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31.08.2022 18:51 Ответить
Кілька днів ?
Чуваки явно вирішили це зробити для галочки, що б потім виразити чергову стурбованість, ми ж намагалися, старалися, ризикували....
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31.08.2022 18:52 Ответить
Гросси на станцию не пустят. Вообще. Чтобы увидеть гранатомет лежащий на пульте управления? Грузовик со снарядами возле реактора?
Будет упираться - орки его пристрелят. Так, что международный скандал гарантирован. А Гросси стоит привыкнуть к статусу туалетной бумаги, которой ху#ло вытирает свою жопу. Или достать свои яйца и приехать в сопровождении переводчиков из BlackWater.
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31.08.2022 18:54 Ответить
Може й впустять, но не скрізь,куди захоче місія
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31.08.2022 18:57 Ответить
Ось кацапи вам влаштують там шоу що обсеретесь і здрисните звідти на другий день.
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31.08.2022 18:55 Ответить
Продовжать місію,якщо буде тяжке похмілля,а пива ще не підвезли.
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31.08.2022 18:56 Ответить
доїхати б ще......
можливо помиляюсь але щось магате нагадує обсє.....
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31.08.2022 18:57 Ответить
Та пусть обратно едут сегодня---один хер текст готов был вчера. Ни о чем и по немногу. Но с терминами заумными.
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31.08.2022 19:11 Ответить
Нікополь побуде в тиші.
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31.08.2022 19:15 Ответить
та й Марганець з Червоногригоровкою... забелемкали там все прибережне...досяжне..
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31.08.2022 19:53 Ответить
А кто гандонам запретит обстрелы с Водяного и Каменки?
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31.08.2022 21:25 Ответить
никто...но может хоть чуточку МАГАТЕ постесняются... слышно ведь нехило...
хотя надежды мало...
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31.08.2022 21:27 Ответить
,, постесняются "- рассмешил. Кацапы наглые,беспринципные твари.
Даже если магатэшники и услышат что то,сразу будет ответ- это не мы это ВСУ да и вообще " какие ваши доказательства".
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01.09.2022 10:16 Ответить
Если там будет представительство, по станции уже не сильно постреляешь.
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31.08.2022 20:56 Ответить
Можу уявити, яку "резолюцію" ці "незалежні експерди" потім зліплять!
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01.09.2022 11:32 Ответить
 
 