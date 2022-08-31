Для членства Украины в ЕС не понадобятся годы при готовности Киева и Брюсселя действовать быстро, - Кулеба

При готовности Киева и Брюсселя действовать быстро, на вступление Украины в ЕС могут не понадобиться годы, оно может произойти гораздо быстрее.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на "Форуме 2000" в Праге в среду.

"Мы имплементируем рекомендации. И если мы готовы действовать быстро, ЕС должен действовать быстро также. Как вы сказали, возможно, членство в ЕС не произойдет за ночь, но оно может состояться за две ночи, а не за годы. Это наш план", – сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина знает, что на кону, и очень привержена имплементации рекомендаций ЕС.

"Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее предложение: "Ну-у-у, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Ну-у-у, это займет много лет, пока это случится", - отметил глава украинского МИД.

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