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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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Для членства Украины в ЕС не понадобятся годы при готовности Киева и Брюсселя действовать быстро, - Кулеба

кулеба

При готовности Киева и Брюсселя действовать быстро, на вступление Украины в ЕС могут не понадобиться годы, оно может произойти гораздо быстрее.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на "Форуме 2000" в Праге в среду.

"Мы имплементируем рекомендации. И если мы готовы действовать быстро, ЕС должен действовать быстро также. Как вы сказали, возможно, членство в ЕС не произойдет за ночь, но оно может состояться за две ночи, а не за годы. Это наш план", – сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина знает, что на кону, и очень привержена имплементации рекомендаций ЕС.

"Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее предложение: "Ну-у-у, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Ну-у-у, это займет много лет, пока это случится", - отметил глава украинского МИД.

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Автор: 

Евросоюз (17052) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Поки Зеля переслідує опозицію і відмикає її телеканали, за ЄС забудь.
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31.08.2022 18:58
+5
Кулеба, вы за две ночи нашу топ-коррупцию победите и схемы поломаете? Нет? Так о чём вообще речь и зачем заниматься этим словесным онанизмом, сори?
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31.08.2022 18:57
+5
За Брюссель, ми не сумніваємось. Але схематозники навіть під час війни все забули, коли побачили які бабки в Україну прийдуть. Всі потоки вже наперед розподілили. Активно за узурпацію влади взялись, щоб народ після Перемоги їм копняка не дав. Тому буде велика імітація та обіцянки ось-ось зробимо ті кляті реформи!
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31.08.2022 19:28
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Кулеба, вы за две ночи нашу топ-коррупцию победите и схемы поломаете? Нет? Так о чём вообще речь и зачем заниматься этим словесным онанизмом, сори?
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31.08.2022 18:57 Ответить
А хто це буде робити над собою такий гвалт?
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31.08.2022 20:53 Ответить
Поки Зеля переслідує опозицію і відмикає її телеканали, за ЄС забудь.
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31.08.2022 18:58 Ответить
А кто и что вообще в Украине за опжоппозиция?вродиб как в ЗЕлёных всё в одно уже включено!
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31.08.2022 19:05 Ответить
Як би ти жив в Україні, то знав би.
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31.08.2022 19:20 Ответить
Хіба Зеленський переслідує Юлію Володимирівну чи Свободу? Чи у вас особисто опозиція владі Зеленського хтось інший?
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31.08.2022 19:24 Ответить
У них є свої телеканали? Як би були він і їх би відімкнув, бо не терпить конкуренції.
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31.08.2022 19:30 Ответить
Уряд Гройсмана своєю постановою вимикав з цифрового ефіру ВСІ канали з 1 вересня 2018 року. Влада була проти ЄС?
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31.08.2022 19:36 Ответить
Бо тоді ще працювали аналогові телеканали.
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31.08.2022 19:50 Ответить
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31.08.2022 19:53 Ответить
Звичайно інший .жуля та свобода зникли.опозиція то ЄС
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31.08.2022 19:31 Ответить
Європейський Союз опозиція? Ви в своєму розумі?
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31.08.2022 19:34 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Це партія Європейська Солідарність.
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31.08.2022 19:53 Ответить
Це ти тупий. Якщо завтра якийсь уламок партії ригів, опзж наприклад, назве себе "Нєт антітєрорістічєской операції", то їх треба називати НАТО? Ти ж ненависну тобі "Батьківщину" береш в лапки?
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31.08.2022 19:58 Ответить
Хто це тобі сказав що вона мені ненависна?
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31.08.2022 20:01 Ответить
155%
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31.08.2022 19:05 Ответить
ну поки коррупціонерів не посадять, половину слуги народу разом з Єрмаком то діла не буде. Бо зебіл за пару тисяч будет кацапам (як вже робив) паспорти України раздавати шо б вони собі ********* далі в ЄС
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31.08.2022 18:58 Ответить
більшовицькі режими у ЄС не приймають
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31.08.2022 18:59 Ответить
БЛА БЛА БЛА!КУЛЁБКА!
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31.08.2022 19:02 Ответить
Як ти потрапив до Макаронії?
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31.08.2022 19:22 Ответить
Вот эта тема нашего членства стала просто дрочить всех. Нет иного слова. То через 20 лет, или вчера, без пдч, или с ним, но потом. А макрон сказал что не точно. ЯО востановить---и точка. Иначе погибнем.
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31.08.2022 19:18 Ответить
Який ЄС?!Яка Європа?!Такому клептократичному більшовицькому режиму,що перетворив країну на гулаг,та сегрегує громодян по сортах-місце у Митному Союзі.
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31.08.2022 19:21 Ответить
З нашою корупцією, і педалюванням Констутуції нас там точно не чекають?
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31.08.2022 19:22 Ответить
Там вся команда браковних? ... Хоч одна доросла людина серед цих балаболів є?
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31.08.2022 19:22 Ответить
За Брюссель, ми не сумніваємось. Але схематозники навіть під час війни все забули, коли побачили які бабки в Україну прийдуть. Всі потоки вже наперед розподілили. Активно за узурпацію влади взялись, щоб народ після Перемоги їм копняка не дав. Тому буде велика імітація та обіцянки ось-ось зробимо ті кляті реформи!
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31.08.2022 19:28 Ответить
все йде до побудови в країні тоталітарного режиму. Тільки в совкі розповідали байки про те що ось через п ятирячку побудуємо комунізм - і так кожну п ятирічку обіцянки цяцянки на вуха намотували наріду, а нам на вуха намотують вступ до ЄС - кожну п ятирічку, а по факту активно розбудовують тоталітарний режим з автократом на чолі
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31.08.2022 19:31 Ответить
ермака на ростов???
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31.08.2022 19:33 Ответить
Після того, як світ дізнався, що Zeкоманда ******** півтисячі вагонів з гуманітаркою на Запоріжжі, то вступу України до ЄС, прийдеться почекати, поки цих виродків із кварталу95 не винесе на вилах український народ.
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31.08.2022 19:42 Ответить
Злодіїв до ЄС не приймають !
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31.08.2022 21:26 Ответить
 
 