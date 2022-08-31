В Киеве презентовали центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который координирует экс-депутат Госдумы Пономарев

В Киеве сегодня, 31 августа, был презентован политический центр вооруженной борьбы российской оппозиции. В его состав вошли представители легиона "Свобода России", куда входят граждане России, воюющие в Украине против регулярных российских войск, Российского добровольческого корпуса и Национальной республиканской армии. Возглавил объединение российский политик, депутат Госдумы с 2007-го по 2016 год Илья Пономарев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии телеканалу "Дом" он рассказал об основных целях организации.

"Возникла необходимость объяснять свои действия для того, чтобы была нормальная коммуникация — и с украинскими, и с международными властями, со средствами массовой информации. Именно поэтому решили в этой сфере начать координировать свои действия", — сказал оппозиционер.

Стороны-участники новой организации подписали декларацию, устанавливающую принципы деятельности российской вооруженной оппозиции.

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Также в ходе общения со СМИ Пономарев прокомментировал дело об убийстве Дарьи Дугиной.

"Это люди (Александр и Дарья Дугины. - Ред.), которые несут прямую ответственность за начало войны. Дугин является главным идеологом этой войны, обосновал необходимость ее создания. В вопросе с Дугиной, я так понимаю, главная эмоция была в том, что она не просто является основными руками своего отца, но и то, что она была главным подстрекателем убийства 50 бойцов полка "Азова" в колонии Оленовки. Она напрямую к этому призывала. И то, что произошло в Оленовке, мы расцениваем как террористический акт. С точки зрения партизан, это была такая ответная мера", - сказал российский оппозиционер.

Если говорить о партизанском движении в России, то, по словам Пономарева, цели их деятельности определены в специальном манифесте.

"Их цели - те люди, которые поддерживают войну (против Украины. - Ред.), занимаются разжиганием этой войны, ее организацией и финансированием. Неважно, носит человек погоны или не носит, важно, что он имеет отношение к этой войне. Он либо ее пропагандирует, либо обеспечивает. И любой такой человек, с точки зрения партизан, является легитимной целью", - отметил Пономарев.

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