В Киеве презентовали центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который координирует экс-депутат Госдумы Пономарев
В Киеве сегодня, 31 августа, был презентован политический центр вооруженной борьбы российской оппозиции. В его состав вошли представители легиона "Свобода России", куда входят граждане России, воюющие в Украине против регулярных российских войск, Российского добровольческого корпуса и Национальной республиканской армии. Возглавил объединение российский политик, депутат Госдумы с 2007-го по 2016 год Илья Пономарев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии телеканалу "Дом" он рассказал об основных целях организации.
"Возникла необходимость объяснять свои действия для того, чтобы была нормальная коммуникация — и с украинскими, и с международными властями, со средствами массовой информации. Именно поэтому решили в этой сфере начать координировать свои действия", — сказал оппозиционер.
Стороны-участники новой организации подписали декларацию, устанавливающую принципы деятельности российской вооруженной оппозиции.
Также в ходе общения со СМИ Пономарев прокомментировал дело об убийстве Дарьи Дугиной.
"Это люди (Александр и Дарья Дугины. - Ред.), которые несут прямую ответственность за начало войны. Дугин является главным идеологом этой войны, обосновал необходимость ее создания. В вопросе с Дугиной, я так понимаю, главная эмоция была в том, что она не просто является основными руками своего отца, но и то, что она была главным подстрекателем убийства 50 бойцов полка "Азова" в колонии Оленовки. Она напрямую к этому призывала. И то, что произошло в Оленовке, мы расцениваем как террористический акт. С точки зрения партизан, это была такая ответная мера", - сказал российский оппозиционер.
Если говорить о партизанском движении в России, то, по словам Пономарева, цели их деятельности определены в специальном манифесте.
"Их цели - те люди, которые поддерживают войну (против Украины. - Ред.), занимаются разжиганием этой войны, ее организацией и финансированием. Неважно, носит человек погоны или не носит, важно, что он имеет отношение к этой войне. Он либо ее пропагандирует, либо обеспечивает. И любой такой человек, с точки зрения партизан, является легитимной целью", - отметил Пономарев.
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квартал детектед
До біса їх всіх!
Скоріш за все це здійснено напередодні провокацій з жертвами, які росіяни ******* проводити, а потім звинувачувати у цьому Україну.
Спостерігаємо. А громадянам на окупованих територіях рекомендуємо найближчими днями не вести дітей до шкіл. https://t.me/operativnoZSU/39114
- Тому що мовою не оближеш, а язиком - пажалуста!
псевдо-опозиция - это удобная крыша для прикрытия фсбшной агентуры
Хотя Пономарев..единственный депутат ДурьДумы образца 1 марта 2014 года кто проголосовал против войны...Валька Полстакана обалдела на табло глядя :Один против...воздержалось Ноль..принято единогласно...
Хотя по правде говоря я это знал и без Отена...от украинского историка Володимира Билиньского...его трилогия есть в свободной продаже...
- оголошенням про створення збройної російської опозиції від Пономарьова/Арестовича/Геращенка
- "Конгресом вільної Росії" у Вільнюсі (Арестович там серед спікерів, як і Пономарьов)
- зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Празі, де будуть обговорювати візові обмеження для громадян РФ
Тема "хароших рускіх" заходить зразу з кількох боків
(с) Євген Магда
Російська опозиція створює в Києві центр збройної (вооруженной) боротьби (!!) з назвою "Свобода России".
Очолить це діло Ілья Пономарьов. Відбудеться презентація і круглий стіл за участю - барабанний дріб - Олексія Арестовича і
Антона Геращенка.
Але у це дійство втягнуті і деякі хороші люди (сумую).
Бородаті дядьки замість того, щоб замочити ***** табакеркою і щось спробувати зробити зі своєю країною, в Україні (!!) виборюватимуть свободу Росії.
Ну по-перше, свободу не Росії треба, а народам, які в РФ, а по-друге, від кого її виборювати саме тут?
Це треба було робити році так у 2007-2008 в Москві.
Зараз уже все роблять, і - що цікаво - без хороших русскіх.
Втім, восторжені і вдячні прихильниці все ще шукають блєска в глазах.
(с) Андрій Смолій
Начнет собирать донаты на свою "ирландскую республиканскую армию".
Потом продаст всех их своему начальству из ГРУ РФ.
і да, тільки не кажіть про "бандерівське смузі" - ця "зброя відчаю" - ганьба сцикливої, жлобистої зеленої влади
Все це операція ФСБ ,яку підтримують русскоязичні малороси, що застряглі в совку, де "ми же братья".
Арестович і Геращенко, а Аваков пізніше підтягнеться, Як і всі"слуги"для обнімашек с "хорошими русскими"?