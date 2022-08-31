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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Киеве презентовали центр вооруженной борьбы российской оппозиции, который координирует экс-депутат Госдумы Пономарев

В Киеве сегодня, 31 августа, был презентован политический центр вооруженной борьбы российской оппозиции. В его состав вошли представители легиона "Свобода России", куда входят граждане России, воюющие в Украине против регулярных российских войск, Российского добровольческого корпуса и Национальной республиканской армии. Возглавил объединение российский политик, депутат Госдумы с 2007-го по 2016 год Илья Пономарев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии телеканалу "Дом" он рассказал об основных целях организации.

"Возникла необходимость объяснять свои действия для того, чтобы была нормальная коммуникация — и с украинскими, и с международными властями, со средствами массовой информации. Именно поэтому решили в этой сфере начать координировать свои действия", — сказал оппозиционер.

Стороны-участники новой организации подписали декларацию, устанавливающую принципы деятельности российской вооруженной оппозиции.

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Также в ходе общения со СМИ Пономарев прокомментировал дело об убийстве Дарьи Дугиной.

"Это люди (Александр и Дарья Дугины. - Ред.), которые несут прямую ответственность за начало войны. Дугин является главным идеологом этой войны, обосновал необходимость ее создания. В вопросе с Дугиной, я так понимаю, главная эмоция была в том, что она не просто является основными руками своего отца, но и то, что она была главным подстрекателем убийства 50 бойцов полка "Азова" в колонии Оленовки. Она напрямую к этому призывала. И то, что произошло в Оленовке, мы расцениваем как террористический акт. С точки зрения партизан, это была такая ответная мера", - сказал российский оппозиционер.

Если говорить о партизанском движении в России, то, по словам Пономарева, цели их деятельности определены в специальном манифесте.

"Их цели - те люди, которые поддерживают войну (против Украины. - Ред.), занимаются разжиганием этой войны, ее организацией и финансированием. Неважно, носит человек погоны или не носит, важно, что он имеет отношение к этой войне. Он либо ее пропагандирует, либо обеспечивает. И любой такой человек, с точки зрения партизан, является легитимной целью", - отметил Пономарев.

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Автор: 

оппозиция (5335) россия (95308) добровольцы (1154) Пономарев Илья (58)


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Топ комментарии
+21
Все що послабляє Мордор треба підтримувати. Звичайно треба за ними приглядати...
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31.08.2022 19:20
+18
Бляха муха! У нас війна з мордором, а вони впарюють нам думки про "хороших кацапів"!!!
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31.08.2022 19:13
+18
Хароший кацап - дохлий кацап.
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31.08.2022 19:17
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це та організація, яка взяла на себе відповідальність за підрив авто з дугіною?
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31.08.2022 19:12 Ответить
Якщо Ви спитали, то так. Знову ******** багатоходовочка, невзоров не проліз, пролізуть ці. Хто опозиціонери, батальон і на фронт, там і покажи, а проросійських ******** в Києві досить
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31.08.2022 20:49 Ответить
Так. Завтра вони дев'ятиповерхівку, по класиці, *******, а крайніми будемо ми. Гнати в шию. Гебнею це все *******.
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31.08.2022 21:34 Ответить
нахіба воно потрібно?
квартал детектед
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31.08.2022 19:12 Ответить
Бляха муха! У нас війна з мордором, а вони впарюють нам думки про "хороших кацапів"!!!
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31.08.2022 19:13 Ответить
А почему всегда мы,пусть и они начинают шевелиться,а то эти либерасты уже портфели поделили в ожидании победы ВСУ.
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31.08.2022 19:15 Ответить
Эти либерасты хотят прийти к власти чужими ручками. Запад дайте им санкции, а потом снимите их же и отдайте им деньги бункерного, наивные украинцы победите им их обосранную "2-ю" армию мира и росгвардию заодно выпилите, а то их бьёт на митингах очень больно, русский мужик выйди им на демонстрации и сделай массовку, а они по хитросделанному будут портфели между собой делить и всё равно в конце пересрутся между собой. А пока они не слазят с Ютуба, круглосуточно пилят контент и собирют донатики на "революцию", а некоторые хитромудрые и у нас пристроились на денежных должностях, мы же всех принимаем
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31.08.2022 19:22 Ответить
Руцкий, у нас нет такого выражения как либералы или либерасты. Зачем сюда приходить под украинсками ай-пи адресами?
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31.08.2022 20:11 Ответить
Як би там не було, але без реального внутрішнього спротиву всередині самої Московії, нам буде важко зламати хребет путінському режиму. Особисто я дуже сподіваюсь на те що умовний Кавказ таки "спалахне" незабаром...
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31.08.2022 20:07 Ответить
Якого спротиву, Ви притомні? Заход п'ятої колони не першої, не останьої
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31.08.2022 20:51 Ответить
Я притомний. У 90-х спротив був, у Чечні. Чому б йому не статися зараз? Все можливо.
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01.09.2022 08:22 Ответить
Вибачте, Ічкерія не московія
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01.09.2022 09:12 Ответить
Так, але якщо Ічкерія повстане, Московії вже буде не до України. Я до того, що будь-який збройний конфлікт всередині РФ допоможе Україні швидше закінчити війну на свою користь.
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01.09.2022 10:31 Ответить
Дуже, дуже погоджуюся. Але прошу, зрозумійте мене, цей десант лібералів в Києві не має наміру заколоти в московії робити, він тут буде гадити
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01.09.2022 10:57 Ответить
Ось хай 1 ********** на сво1й територ11, а не у Ки1в1.
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01.09.2022 01:10 Ответить
Так отож.
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01.09.2022 08:23 Ответить
Сейчас у кремлеботов ватные штаны на немецкие кресты порвет на всех ресурсах.
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31.08.2022 19:13 Ответить
Нашо? Хай працюютьт на благо родiни в себе в мордорi
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31.08.2022 19:14 Ответить
Все що послабляє Мордор треба підтримувати. Звичайно треба за ними приглядати...
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31.08.2022 19:20 Ответить
Саме так. Цей - зразка 14-го начебто "не такий". Але...
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31.08.2022 19:27 Ответить
Совсем чтоль с головой беда. "депутат Держдуми з 2007 до 2016" А с 14 года он чего делал? Русских всех гнать ссаными тряпками особенно "хороших"
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31.08.2022 20:35 Ответить
Кремлівська *****
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31.08.2022 20:52 Ответить
І як їх балачки послаблять мордор? -А Україну- напевно, вже проходили. "Старшие братья", що ніколи не знали свободи і демократії, будуть нас повчати, як побудувати демократіюі любити "хороших русских".
До біса їх всіх!
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31.08.2022 21:30 Ответить
Не треба недооцінювати фактор внутрішнього спротиву. Нехай навіть і на росії.
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31.08.2022 20:10 Ответить
За це і мова, хай противляться на московії. Там їх супротив принесе більше користі Україні
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01.09.2022 09:15 Ответить
За чей счет банкет?
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31.08.2022 19:14 Ответить
⚡️Міноборони рф у своєму телеграм-каналі опублікувало список з координатами загальноосвітніх навчальних закладів на окупованих територіях.

Скоріш за все це здійснено напередодні провокацій з жертвами, які росіяни ******* проводити, а потім звинувачувати у цьому Україну.

Спостерігаємо. А громадянам на окупованих територіях рекомендуємо найближчими днями не вести дітей до шкіл. https://t.me/operativnoZSU/39114
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31.08.2022 19:14 Ответить
Хароший кацап - дохлий кацап.
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31.08.2022 19:17 Ответить
фсб детектед
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31.08.2022 19:18 Ответить
ермак детектед
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31.08.2022 19:19 Ответить
До його складу увійшли представники легіону "Свобода Росії", куди належать громадяни Росії, що воюють в Україні проти регулярних російських військ - солоВьев на гавно изойдёт от такого предательства 🤪🤣..
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31.08.2022 19:23 Ответить
Брехня, ті що воюють, знають ціну лібералам з держдуми
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31.08.2022 20:53 Ответить
- Чому в оточенні Зеленського так багато рускоязичних?
- Тому що мовою не оближеш, а язиком - пажалуста!
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31.08.2022 19:54 Ответить
Вангую, що це троянський кінь. ***** зашкварилося з війною, паРашу ( і систему) потрібно рятувати, поки її не добили санкції та ЗСУ, от і впарюють "хароших руззкіх".
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31.08.2022 19:25 Ответить
"нафэньхуа" нам ще один "квартет-95"? бубочка лiпить у нас "харошую расею", а Україна їм пофiг...
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31.08.2022 19:27 Ответить
"Центр збройної боротьби російської опозиції" - а зброя у цих імперців, що не ******* путіна, яка? - Мабуть какашками кидатись будут. Тоді треба "Центр " не в Києві- бо не долетять, а ближчеп до бункера, в рашці.
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31.08.2022 19:29 Ответить
А чи не можна, щоб ці "харошиє рузкіє" штабували деїнде, а не в Україні? Ну, в Угорщині, наприклад. Чи в Монголії. Хай десь там планують та координують сваю свабоднуйю расєю
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31.08.2022 19:37 Ответить
чому я їм не вірю? ааа точно, бо кацапи 800 років брешуть, навряд отак бац і щось зміниться
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31.08.2022 19:40 Ответить
как доказывала не раз история, москалям веры нет.
псевдо-опозиция - это удобная крыша для прикрытия фсбшной агентуры
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31.08.2022 19:46 Ответить
Десь пан Пономарьов заявив про те, що їх ціль -смерть російської імперії. Наразі все виглядає гарно. Однак, все ж хотілося б отримати відповідь від пана Пономарьова на таке питання: після того, як Російська імперія помре, в яких кордонах він бачить майбутню Росію?
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31.08.2022 19:51 Ответить
шось я не чув від цього дєпутата як його підтримали найтехнологічніші рєспубліки рф - татарстан та башкортастан
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31.08.2022 21:08 Ответить
Якщо за свободну рос1ю вони воюють на територ11 Укра1ни, а збираються для орган1зац11 справ ув1дкриту у Ки1в1, то щось мен1 п1дказуе, що Укра1ну вони вважають часткою майбутньо1 "в1льно1" рос11.
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01.09.2022 01:20 Ответить
Из сюда наехало уже целый эскадрон..но не дебила Газманова...скоро сюда припрется и Ольга *********...
Хотя Пономарев..единственный депутат ДурьДумы образца 1 марта 2014 года кто проголосовал против войны...Валька Полстакана обалдела на табло глядя :Один против...воздержалось Ноль..принято единогласно...
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31.08.2022 19:51 Ответить
Надо же было изобразить хоть какое-то разнообразие мнений и "свободу слова" в Думе - вот Пономарёву и поручили взять на себя роль "оппозиции" - а разве его наказали за "неправильное" голосование?
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01.09.2022 01:28 Ответить
побільше **** русні тут. харошої і різної.. жопа.
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31.08.2022 20:02 Ответить
Почесний тіньовий президент Зелюсінда(двоголова птица говоруни) ,в майбутнії імператори хохлоцапії .
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31.08.2022 20:06 Ответить
Известный Казахский писатель и историк Салим Отен доказывает на пальцах что рбZZkого народа никогда не было и проводит четки анализ...
Хотя по правде говоря я это знал и без Отена...от украинского историка Володимира Билиньского...его трилогия есть в свободной продаже...
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31.08.2022 20:07 Ответить
Думаю, не лише я бачу зв'язок між подіями наприкінці літа:

- оголошенням про створення збройної російської опозиції від Пономарьова/Арестовича/Геращенка

- "Конгресом вільної Росії" у Вільнюсі (Арестович там серед спікерів, як і Пономарьов)

- зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Празі, де будуть обговорювати візові обмеження для громадян РФ

Тема "хароших рускіх" заходить зразу з кількох боків
(с) Євген Магда
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31.08.2022 20:07 Ответить
Илья Пономарев. Племянник видного советского чекиста, Бориса Пономарева, соратника Андропова, входивший в президиум ЦК КПСС.
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31.08.2022 20:09 Ответить
Говорят, путин присвоил этому Илье Пономарёву тайным указом звание "Герой Росии".
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31.08.2022 21:28 Ответить
Ще більше трешу…

Російська опозиція створює в Києві центр збройної (вооруженной) боротьби (!!) з назвою "Свобода России".

Очолить це діло Ілья Пономарьов. Відбудеться презентація і круглий стіл за участю - барабанний дріб - Олексія Арестовича і
Антона Геращенка.
Але у це дійство втягнуті і деякі хороші люди (сумую).

Бородаті дядьки замість того, щоб замочити ***** табакеркою і щось спробувати зробити зі своєю країною, в Україні (!!) виборюватимуть свободу Росії.

Ну по-перше, свободу не Росії треба, а народам, які в РФ, а по-друге, від кого її виборювати саме тут?

Це треба було робити році так у 2007-2008 в Москві.
Зараз уже все роблять, і - що цікаво - без хороших русскіх.

Втім, восторжені і вдячні прихильниці все ще шукають блєска в глазах.
(с) Андрій Смолій
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31.08.2022 20:09 Ответить
HAHAHAHA , eta po kruche Jermaka v ZEofise .....sachuvstvuju
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31.08.2022 20:11 Ответить
У Пономарева есть бизнес в Украине и США ..причем нехилый...
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31.08.2022 20:17 Ответить
Странные коменты конечно. В реале это интересно очень. И Понамарев не фуфлогон. И нам любой союзник нужен. Иди знай что у Понамарева на уме. Он очень образован, там папа был функционер высшего полета при совдепии и долго очень. А содержать пленных нам сегодня накладно по разным причинам. Можно разрешить таким вступать в подобные организации. Не забываем одно---на сегодня самые мотивированные войска что против нас, это корпуса ордло. Проверено. Да и логично. Вот против таких пусть и идут воевать от нашей стороны сформированые части из россиян здесь. И у них есть мотивация против утырков ордло. Ведь изначально кашу заварили они в 14 г позвав на помощь тварюк братанов. Тогда война началась на самом деле.
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31.08.2022 20:19 Ответить
Этот Илья Пономарев - мудак полный, по роже видно. Гапон очередной. Мерзкий скользкий вонючий клоп, просто купивший гражданство Украины.
Начнет собирать донаты на свою "ирландскую республиканскую армию".
Потом продаст всех их своему начальству из ГРУ РФ.
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31.08.2022 21:23 Ответить
краще б кишенькове "можнобольшинство" забезпечило Українцям легальну, доступну, закодовану від портнових-татарових зброю, щоб зменшити ймовірнсть нових Буч-Маріуполів-Херсонів.., коли масово протестувати Українці могли тільки з прапорцями України та надувними кульками..
і да, тільки не кажіть про "бандерівське смузі" - ця "зброя відчаю" - ганьба сцикливої, жлобистої зеленої влади
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31.08.2022 20:45 Ответить
А каковы достижения русских партизан в России ?
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31.08.2022 20:48 Ответить
Как обычно - собирают донаты
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31.08.2022 21:24 Ответить
Відкрию для вас зрадофілів секрет. Далеко не всі німці підтримували Гітлера і були нацистами. От якби ви спілкувалися на ці теми з вашими пращурами часів 2 світової, то знали б про це! Тому цю ініціативу цілком підтримую. Звісно має бути нагляд, бо фсб і туди залізе свої гнилим рилом, але ці поки що 'росіяни' мають воювати проти рашизму разом з усім світом!
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31.08.2022 21:17 Ответить
Алечомувони воювати проти путіна збіраються в Києві, а не в Томську чи в Воронежі ? І чим "воювати" - ми їм амерканську зброю дамо? Чи "сильним словом" по українському ТБ?
Все це операція ФСБ ,яку підтримують русскоязичні малороси, що застряглі в совку, де "ми же братья".
Арестович і Геращенко, а Аваков пізніше підтягнеться, Як і всі"слуги"для обнімашек с "хорошими русскими"?
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31.08.2022 22:15 Ответить
Н1хто не може заборонити мацковським опозиц1онерам вести п1дп1льну, партизанську визвольну д1яльн1сть на територ11 мацков11. Щоб вибороти свободу у майбутньому, рос1янам немае потреби пере1зжати у Ки1в чи приймати наше громадянство.
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01.09.2022 01:42 Ответить
ну в кацапів у крові бути зрадниками і це такі собі ******* власівці або рона,
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31.08.2022 21:47 Ответить
а можна якось без них...всяких???це нервує і дуже
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31.08.2022 23:24 Ответить
Екснардеп російської держдуми ІЛЛЯ ПОНОМАРЬОВ. ЄДИНИЙ . який в 2014 р. проголосував проти введення російських військ в Україну. Він давно живе за кордоном. тому не треба лити на нього бруду. І якщо він зміг зібрати соратників навкруг себе. то це лише на користь для України.
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01.09.2022 15:13 Ответить
 
 