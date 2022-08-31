Оккупант, воюющий на Харьковщине: "При удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#дь, живым", - перехват ГУР. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о желании при первой возможности сбежать, чтобы остаться живым в войне с Украиной.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказывает, что находится за Изюмом, в Камышевахе: "У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче. Ну типа комендатура, бл#дь, говорит: "Х#й вам, идите воюйте". Да при удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#дь, живым, нах#й, вернуться, бл#дь".

Он также недоволен действиями командиров: "#блище набить нах#й да и уехать. Танки-х#янки, а наступать нечем и сколько здесь еще сидеть".

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