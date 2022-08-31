РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6299 посетителей онлайн
Новости Война
7 465 13

Оккупант, воюющий на Харьковщине: "При удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#дь, живым", - перехват ГУР. АУДИО

Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о желании при первой возможности сбежать, чтобы остаться живым в войне с Украиной.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказывает, что находится за Изюмом, в Камышевахе: "У нас ни прикрытия, ничего. Вывести нас не могут короче. Ну типа комендатура, бл#дь, говорит: "Х#й вам, идите воюйте". Да при удобном случае, нах#й, лучше домой свалить, бл#дь, живым, нах#й, вернуться, бл#дь".

Он также недоволен действиями командиров: "#блище набить нах#й да и уехать.  Танки-х#янки, а наступать нечем и сколько здесь еще сидеть".

Читайте также: Военный РФ рассказывает другу о погибших в Украине и потере танка: "200-х и 300-х дохрена", - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (18994) разведка (4168) Харьковщина (5577) перехват (342)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
знаю что свиноцабаки читают Цензор...!
хочу спросить их, ну что твари подзаборные - получили здесь по епальнику...?
задницы свои порвут перед мониторами - но не никто не ответит...!!!
показать весь комментарий
31.08.2022 19:26
+18
Ты чо падла, родину не любишь?
показать весь комментарий
31.08.2022 19:22
+13
а не пойти ли тебе Иван вслед крейцеру МацКва...?
показать весь комментарий
31.08.2022 19:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты чо падла, родину не любишь?
показать весь комментарий
31.08.2022 19:22 Ответить
знаю что свиноцабаки читают Цензор...!
хочу спросить их, ну что твари подзаборные - получили здесь по епальнику...?
задницы свои порвут перед мониторами - но не никто не ответит...!!!
показать весь комментарий
31.08.2022 19:26 Ответить
а не пойти ли тебе Иван вслед крейцеру МацКва...?
показать весь комментарий
31.08.2022 19:31 Ответить
ты пасть закрой выродок свиноцабачий...!
показать весь комментарий
31.08.2022 19:52 Ответить
слушай внимательно свинорус - вашего свинячего русскоязычного язика нет...\это вы просто всё везде своровали...!\
разговор защитников Украины...!!!
https://t.me/c/1457892982/24202
показать весь комментарий
31.08.2022 20:04 Ответить
кацапський акцент однозначний... хз про що ти
показать весь комментарий
31.08.2022 19:37 Ответить
Навіщо вслухатися в якісь акценти?Оця матюклива субстанція ніколи самостійно нікуда не "сваліт"-тільки в мішку,чи по частинах 189 можливостей "сваліть" уже було.Тікай, дурню,живий хоч будеш.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:40 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2022 19:55 Ответить
Давай плєшенФюрер , готуйся до пекла
показать весь комментарий
31.08.2022 22:55 Ответить
Не буде нагоди зє#атися назад кацапу. ***** вирішило вбити якнайбільше рабокацапів у війні. Одина шанс - здатися у полон ЗСУ. Але не кожен кацап навіть раз у житті може зробити щось розумне (у полон).
показать весь комментарий
31.08.2022 20:02 Ответить
...ваня беги на болота мацковии, там твое место...
показать весь комментарий
01.09.2022 08:16 Ответить
 
 