Возвращающихся в Украину граждан не могут не пустить даже без документов, но лучше иметь хотя бы паспорт в "Дії", - Госпогранслужба

Украинцы до сих пор могут выехать за границу по внутреннему паспорту и вывезти ребенка по свидетельству о рождении.

Об этом заявил заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор Сампир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время действия в Украине военного положения выехать за пределы Украины можно по паспорту гражданина Украины и со свидетельством о рождении ребенка. То есть дети могут пересекать украинскую границу по свидетельству о рождении, а взрослые - без загранпаспорта, но нужно изучать условия въезда в ту европейскую страну, куда следует лицо, чтобы не получилось так, что мы в соответствии с нашим законодательством такого гражданина по внутреннему паспорту пропустим, а, например, в Польше смотрят, из какого региона лицо, проводятся ли боевые действия в том регионе Украины или не проводятся, где человек прописан, есть ли у него там возможность изготовить загранпаспорт и т.д. То есть уже они изучают условия въезда", - отметил чиновник.

В то же время, человек не может вернуться из-за границы по паспорту в "Дії".

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"На сегодняшний день действующее законодательство не регулирует этот вопрос. Поэтому паспорт в "Дії" станет вспомогательным элементом и облегчит ваше пересечение границы. Если кто-то за границей потерял загранпаспорт, то паспорт в "Дії" облегчит возможность установить личность и подтвердить, что это действительно гражданин Украины. Если вы за границей потеряли украинский паспорт, испортили или истек срок действия, тогда нужен другой документ, который даст право на въезд в Украину - это удостоверение личности на возвращение в Украину, его выдают украинские посольства и консульства", - сообщил Сампир.

Он подчеркнул, что в любом случае граждане должны помнить, что в соответствии с законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" ни один гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд на территорию Украины. Это также касается людей, пропущенных в Европу по упрощенной процедуре.