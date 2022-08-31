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Новости Война
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Возвращающихся в Украину граждан не могут не пустить даже без документов, но лучше иметь хотя бы паспорт в "Дії", - Госпогранслужба

гпсу

Украинцы до сих пор могут выехать за границу по внутреннему паспорту и вывезти ребенка по свидетельству о рождении.

Об этом заявил заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Виктор Сампир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Во время действия в Украине военного положения выехать за пределы Украины можно по паспорту гражданина Украины и со свидетельством о рождении ребенка. То есть дети могут пересекать украинскую границу по свидетельству о рождении, а взрослые - без загранпаспорта, но нужно изучать условия въезда в ту европейскую страну, куда следует лицо, чтобы не получилось так, что мы в соответствии с нашим законодательством такого гражданина по внутреннему паспорту пропустим, а, например, в Польше смотрят, из какого региона лицо, проводятся ли боевые действия в том регионе Украины или не проводятся, где человек прописан, есть ли у него там возможность изготовить загранпаспорт и т.д. То есть уже они изучают условия въезда", - отметил чиновник.

В то же время, человек не может вернуться из-за границы по паспорту в "Дії".

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"На сегодняшний день действующее законодательство не регулирует этот вопрос. Поэтому паспорт в "Дії" станет вспомогательным элементом и облегчит ваше пересечение границы. Если кто-то за границей потерял загранпаспорт, то паспорт в "Дії" облегчит возможность установить личность и подтвердить, что это действительно гражданин Украины. Если вы за границей потеряли украинский паспорт, испортили или истек срок действия, тогда нужен другой документ, который даст право на въезд в Украину - это удостоверение личности на возвращение в Украину, его выдают украинские посольства и консульства", - сообщил Сампир.

Он подчеркнул, что в любом случае граждане должны помнить, что в соответствии с законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" ни один гражданин Украины ни при каких основаниях не может быть ограничен в праве на въезд на территорию Украины. Это также касается людей, пропущенных в Европу по упрощенной процедуре.

Автор: 

Госпогранслужба (6364) граница (5256) загранпаспорт (199) паспорт (1178) переселенцы (530) Дія (419)


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Нагадайте, кого не впускали в Україну навіть з паспортом.
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31.08.2022 19:34 Ответить
"відповідно до закону "Про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян України" жоден громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд на територію України." Джерело:

Ага. Корбану про це розкажіть.
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31.08.2022 19:34 Ответить
ЗЕ, ти же обещаль!
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31.08.2022 19:41 Ответить
зелене поле Чудес
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31.08.2022 19:36 Ответить
Украинская блогерша Олена Требушна на своей странице рассказала как слуги народа сдавали Запорожскую область ...путлерским шакала вместе с ЗАЭС...
Это капец...я в шоке миллиарды уплыли в кормушку ЗеКодломойских..грабили даже гуманитарку прибывавшую со всего мира в порт Бердянск...
Вот это даааа.....
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31.08.2022 20:27 Ответить
https://youtu.be/VlUMXLw2RUU https://youtu.be/VlUMXLw2RUU

в цьому мвіжому короткому ролику йдеться про масові крадіжки гуманітарки організовані з ОПи і єрмаком персонально.
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31.08.2022 20:47 Ответить
Як кажуть у відомих колах... *галимая брехня* Вас не впустять до Болгарії сухопутними пунктами навіть якщо у Вас паспорт є, але не біометрічний! Про внутрішній паспорт і мови нема. Вас випустять з Туреччини з любим паспортом, але тільки з міжнародного аеропорту і тільки авіаційним транспортом. Але Вас не випустять з аеропорту ні в Греції, ні в Румунії, ні в Болгарії і більшості європейських країн.. Тільки транзит. Вас не пустять у Туреччину, якщо у Вас нема біометричного паспорта. Чотири місяці з початку війни впускали... зараз тільки випускають. І на кого розрахована ця маячня?
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31.08.2022 22:09 Ответить
 
 