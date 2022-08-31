Все учебные учреждения Мелитополя переехали в Запорожье, обучение начнется в сентябре в онлайн-формате, - мэр Федоров

Школы, колледжи, техникумы, училища и университеты временно оккупированного Мелитополя переехали в Запорожье. Обучение будет проходить онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Все мелитопольские школы, колледжи, техникумы, училища и университеты переехали в Запорожье и зарегистрированы здесь. Все ученики переведены на следующий год, а студенты - на следующий курс", - говорится в сообщении.

Учебный год мелитопольские учащиеся и студенты начнут онлайн. Учителя будут отправлять материалы на онлайн-платформу, а школьники будут выполнять задания в удобное время.

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"Родители, чьи дети находятся за границей, а также все, кому не подходит формат дистанционного обучения, могут выбрать другие формы: экстернат или семейную. При этом учащиеся будут изучать весь материал самостоятельно, после чего их знания будут оцениваться во время ежегодной онлайн-аттестации", – разъясняет городской голова.

Документы об образовании украинского образца будут признаны в Украине и всех ведущих странах мира.

Напомним, оккупанты завезли в Запорожье 500 педагогов из РФ – учителей истории, русского языка, литературы, педагогов начальной школы.

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