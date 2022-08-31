Пять стран ЕС-соседей России обсудят ограничение въезда для граждан РФ, – МИД Литвы

Литва приветствует решение Европейского Союза приостановить действие упрощенного визового режима с Россией.

Об этом сказал министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Литва рада, я рад, что проблемы пограничных (относительно России. – Ред.) стран в отношении российских граждан, приезжающих на нашу территорию с шенгенскими визами, были признаны. Было признано, что мы имеем возможность искать национальное или региональное решение для вопросов нашей национальной безопасности на границах", – прокомментировал Ландсбергис.

Он добавил, что теперь граничащие с Россией страны-члены блока должны начать работу над поиском такого решения.

"Теперь мы, пять стран – три государства Балтии, Польша и Финляндия – должны найти региональное решение того, как мы подойдем к вопросу национальной безопасности в отношении людей, пересекающих границу из России с российскими паспортами и шенгенскими визами в наши страны или через наши страны дальше в Европу", – добавил глава литовского МИД.

Планируется, что встреча представителей пяти государств состоится в ближайшую пятницу.

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Ранее 31 августа высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал остановку действия упрощенного визового режима для граждан России. При этом он отметил, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне, чтобы ограничить доступ к блоку через свои границы, в соответствии с Кодексом Шенгенской зоны ЕС.