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Новости Санкции против России
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Пять стран ЕС-соседей России обсудят ограничение въезда для граждан РФ, – МИД Литвы

литва,кордон

Литва приветствует решение Европейского Союза приостановить действие упрощенного визового режима с Россией.

Об этом сказал министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Литва рада, я рад, что проблемы пограничных (относительно России. – Ред.) стран в отношении российских граждан, приезжающих на нашу территорию с шенгенскими визами, были признаны. Было признано, что мы имеем возможность искать национальное или региональное решение для вопросов нашей национальной безопасности на границах", – прокомментировал Ландсбергис.

Он добавил, что теперь граничащие с Россией страны-члены блока должны начать работу над поиском такого решения.

"Теперь мы, пять стран – три государства Балтии, Польша и Финляндия – должны найти региональное решение того, как мы подойдем к вопросу национальной безопасности в отношении людей, пересекающих границу из России с российскими паспортами и шенгенскими визами в наши страны или через наши страны дальше в Европу", – добавил глава литовского МИД.

Планируется, что встреча представителей пяти государств состоится в ближайшую пятницу.

Читайте также: Министры иностранных дел ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель

Ранее 31 августа высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал остановку действия упрощенного визового режима для граждан России. При этом он отметил, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне, чтобы ограничить доступ к блоку через свои границы, в соответствии с Кодексом Шенгенской зоны ЕС.

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виза (1238) граница (5256) Литва (2439) Шенген (185)


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це розуміє тільки той хто був в братскому ссср.. фашисти і жабоїди ніколи не збагнуть
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31.08.2022 19:55 Ответить
Відгородити ЛЕПРОЗОРІЙ від цивілізованого світу!
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31.08.2022 20:03 Ответить
Бо вони розуміють, що нормальних кацапів не існує.
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31.08.2022 20:06 Ответить
Це для тих, хто вже знає братський запах "русского сапога".
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31.08.2022 20:06 Ответить
початок Міжморья чи продовження?
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31.08.2022 20:14 Ответить
Украина требует запретит въезд московитам в ЕС , при этом сама пускает московитов в Украину по визам .

где логика ?
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31.08.2022 21:32 Ответить
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31.08.2022 21:37 Ответить
 
 