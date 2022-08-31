Минобороны подало в Раду предложения по законодательному урегулированию военного учета для женщин

Министерство обороны Украины внесло законопроект в Раду, которым предлагается урегулировать вопросы постановки женщин на военный учет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила: "Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на воинский учет женщин.

Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента.

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Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят.

Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности.

Еще раз напоминаю: речь идет о добровольной постановке на военный учет.

Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия".

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