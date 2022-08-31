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Минобороны подало в Раду предложения по законодательному урегулированию военного учета для женщин

маляр

Министерство обороны Украины внесло законопроект в Раду, которым предлагается урегулировать вопросы постановки женщин на военный учет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила: "Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на воинский учет женщин.

Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена ​​законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента.

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Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят.

Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Вместе с тем для Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности.

Еще раз напоминаю: речь идет о добровольной постановке на военный учет.

Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия".

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Автор: 

женщины (883) Минобороны (9275)


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Топ комментарии
+9
А скільки "зелених" в армії чи на передовій?!!! Може з себе треба починати нешановні!
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31.08.2022 20:08
+8
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31.08.2022 20:34
+7
Слава тобі Боже, тепер лєнка скумбрія зможе стати на військовий облік.
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31.08.2022 20:11
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ага, добровільна згода... все починається з красивих і правильних обіцянок, а потім як завжди
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31.08.2022 20:05 Ответить
А скільки "зелених" в армії чи на передовій?!!! Може з себе треба починати нешановні!
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31.08.2022 20:08 Ответить
Слава тобі Боже, тепер лєнка скумбрія зможе стати на військовий облік.
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31.08.2022 20:11 Ответить
Хай їдуть до Львова, Чернівців чи Тернополя. Там усіх беруть.
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31.08.2022 20:39 Ответить
Или в Запорожье
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31.08.2022 22:02 Ответить
Приезжай в Харьков,похлопочу за родственников,может сразу на фронт попадут.
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31.08.2022 22:00 Ответить
Має бути для всіх добровільно.А то якийсь абсурд виходить.Тут гендерна рівність,а тут повинності.
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31.08.2022 20:19 Ответить
Ст.24 Конституции Украины запрещает привилегии по половому признаку,но кому нужна та Конституция.Женщины это не равный пол ,а привилегированный.
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31.08.2022 22:02 Ответить
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31.08.2022 20:34 Ответить
 
 