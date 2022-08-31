РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6396 посетителей онлайн
Новости
7 075 115

Памятники Екатерине II и Суворову нужно передать в музеи, - Одесская ОВА. ФОТО

одеса,катерина,іі

Одесская ОВА считает, что горсовет Одессы должен безотлагательно решить, согласно действующему законодательству, вопрос о демонтаже и передаче в музей памятника российской императрице Екатерине II.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил 31 августа спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге "Оперативная и безопасная ситуация в области".

"Когда речь идет о процессах декоммунизации и дерусификации, то памятник российской императрице Екатерине II нужно убирать (с публичного пространства. – Ред.). Такова моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции областной военной администрации, которую поддержал президент Украины, то она заключается в том, что у городских властей есть все механизмы, чтобы законно решить этот вопрос", - отметил Братчук.

Памятники Екатерине II и Суворову нужно передать в музеи, - Одесская ОВА 01

Он акцентировал, что для этого у горсовета есть все полномочия и возможности, просто следует действовать согласно требованиям действующего законодательства.

Читайте также: Памятник Екатерине II следует снести, но окончательное решение за местными депутатами, - Ткаченко

Следует отметить, что на днях первый заместитель председателя ОВА Борис Волошенков направил официальное письмо мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором обратил внимание, что "памятник основателям Одессы (Екатерине II) и памятник Суворову в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а следовательно, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры и информационной политики Украины или других органах охраны культурного наследия".

Памятники Екатерине II и Суворову нужно передать в музеи, - Одесская ОВА 02

С учетом этого, ОВА рекомендовала рассмотреть вопрос об их исключении из публичного пространства путем переноса их в музеи, руководствуясь рекомендациями Экспертного совета по вопросам декоммунизации и дерусификации, созданного приказом Министерства культуры и информационной политики Украины.

Читайте также: Оккупанты уничтожили стелу "Украина единая" и установили бюст Ленину в Горностаевке

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отреагировал 1 августа на петицию, которую поддержали более 25 тысяч граждан по сносу памятника Екатерине II в Одессе и предложил Одесскому горсовету рассмотреть этот вопрос в соответствии с компетенцией. В то же время глава государства отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы.

Автор: 

Екатерина II (57) Одесса (7860) памятник (2238) Суворов (17) Братчук (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
Какой музей? Чтоб был шанс восстановить их?
Переплавить и перемолоть!!!
показать весь комментарий
31.08.2022 20:05
+38
Перемолоти з трухановим і його двума російським паспортами.
показать весь комментарий
31.08.2022 20:18
+27
Навіщо ?
Цих двох треба у смітних. Плюс тих , хто пропонує хитрий хід з музеєм.
показать весь комментарий
31.08.2022 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Погрузіть їх на крейсер москву, хай там зберігаються.
показать весь комментарий
31.08.2022 22:30 Ответить
Забулося....як козаків знищували ця простітутка?! Який музей,на кулі переплавити і по кацапам за українців мстити,мстити,мстити!
показать весь комментарий
31.08.2022 22:32 Ответить
Який музей? Це ж новодел. Чи чинуша мріє дочекатись москалів?
показать весь комментарий
31.08.2022 22:32 Ответить
У мене два питання!
1) - У які такі "музеї"?
2) - Нах*я нам такі музеї?
показать весь комментарий
31.08.2022 22:51 Ответить
какой нах музей! переплавить!
показать весь комментарий
31.08.2022 23:00 Ответить
аккуратно демонтировать, упаковать в ящик специальной формы и отправить на Козляндию - вперед ногами.
показать весь комментарий
31.08.2022 23:17 Ответить
Ну вот ещё не хватало мацкавитам задаром подарки высылать, пусть платят, если уж так им дороги эти памятники: за каждую статую половина наших пленённых азовцев.
показать весь комментарий
01.09.2022 00:22 Ответить
Какой музей - либо в цирк либо в музей марианской впадины.
показать весь комментарий
31.08.2022 23:32 Ответить
Подаруйте шльондру мадярам, а задохлика сербам.
показать весь комментарий
31.08.2022 23:50 Ответить
Теж вважаю, що не в музей відправити, а відвезти на кордон з росією. Не потрібні ці пам'ятники українцям. Щоб ніхто не мав спокуси чи надії перенести з музея назад на площі Одеси
показать весь комментарий
01.09.2022 00:34 Ответить
Насколько я знаю, памятник катерине установил гурвиц, будучи тогда в партии "наша Украина". Там какой-то коммунистический памятник был, то он заменил на это. Хрен редьки не слаще.
показать весь комментарий
01.09.2022 00:45 Ответить
памятники дешевой придорожной шалаве катьке и заднеприводному сашке должны быть сбережены и посажены в клетку, чтобы показывать будущим поколениям украинцев какие их деды-прадеды были долбодятлы, ориентируясь на кацапию...
показать весь комментарий
01.09.2022 05:50 Ответить
***** замуруйте и поставьте рядом...
показать весь комментарий
01.09.2022 08:14 Ответить
Разве приказа военного коменданта недостаточно для
утилизации памятника *******?
Ктот против расстрелять на месте, можно даже до второго числа подождать
показать весь комментарий
01.09.2022 13:29 Ответить
На місці цих пам"ятників встановити пам"ятники українським патріотам В"ЯЧЕСЛАВУ ЧОРНОВОЛУ та ВАСИЛЮ СТУСУ. які все життя боролись за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ !
показать весь комментарий
01.09.2022 14:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 