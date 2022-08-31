Памятники Екатерине II и Суворову нужно передать в музеи, - Одесская ОВА. ФОТО

Одесская ОВА считает, что горсовет Одессы должен безотлагательно решить, согласно действующему законодательству, вопрос о демонтаже и передаче в музей памятника российской императрице Екатерине II.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил 31 августа спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге "Оперативная и безопасная ситуация в области".

"Когда речь идет о процессах декоммунизации и дерусификации, то памятник российской императрице Екатерине II нужно убирать (с публичного пространства. – Ред.). Такова моя личная точка зрения. Что касается официальной позиции областной военной администрации, которую поддержал президент Украины, то она заключается в том, что у городских властей есть все механизмы, чтобы законно решить этот вопрос", - отметил Братчук.

Он акцентировал, что для этого у горсовета есть все полномочия и возможности, просто следует действовать согласно требованиям действующего законодательства.

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Следует отметить, что на днях первый заместитель председателя ОВА Борис Волошенков направил официальное письмо мэру Одессы Геннадию Труханову, в котором обратил внимание, что "памятник основателям Одессы (Екатерине II) и памятник Суворову в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а следовательно, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры и информационной политики Украины или других органах охраны культурного наследия".

С учетом этого, ОВА рекомендовала рассмотреть вопрос об их исключении из публичного пространства путем переноса их в музеи, руководствуясь рекомендациями Экспертного совета по вопросам декоммунизации и дерусификации, созданного приказом Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отреагировал 1 августа на петицию, которую поддержали более 25 тысяч граждан по сносу памятника Екатерине II в Одессе и предложил Одесскому горсовету рассмотреть этот вопрос в соответствии с компетенцией. В то же время глава государства отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы.