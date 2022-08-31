В Евросоюзе считают, что война в Украине не завершится в ближайшее время, - Боррель
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает, что в ближайшее время агрессивная война России против Украины не завершится.
Об этом Боррель сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы также обменялись мнениями относительно более широкого контекста войны в Украине. Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - подчеркнул Боррель.
При этом, как отметил высокий представитель ЕС, война касается не только России и Украины, а безопасности и стабильности всего европейского континента, и, более того, имеет более широкие последствия во всем мире.
"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - подчеркнул Боррель.
Также он сказал, что министры сегодня обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины. "И мы настаиваем, что остаемся едиными в нашем ответе на войну России, на ее злонамеренное глобальное поведение", - сказал Боррель.
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просто ваши армии не смогли бы вас защитить...!\сейчас может и смогут - Украина выбила почти всех боеспособных
вояк********** - сейчас перерабатывает ещё боеспособное мясо...!\
так что вы уже начали дышать поспокойней...?
и читай внимательно, написано не об оружии - а о готовности армии защищать страну...!
І по-друге,ви самі були не озброєні,збираєте по каплі для українців,щоб здержувати(не наступати!) орків.Є надія,що ленд-ліз запрацює і ми задавимо імперію зла.