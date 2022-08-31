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Новости Война
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В Евросоюзе считают, что война в Украине не завершится в ближайшее время, - Боррель

боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает, что в ближайшее время агрессивная война России против Украины не завершится.

Об этом Боррель сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы также обменялись мнениями относительно более широкого контекста войны в Украине. Мы согласились, что мы должны быть готовы отвечать на негативные последствия этой российской агрессии против Украины, которая, к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время", - подчеркнул Боррель.

При этом, как отметил высокий представитель ЕС, война касается не только России и Украины, а безопасности и стабильности всего европейского континента, и, более того, имеет более широкие последствия во всем мире.

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"Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье", - подчеркнул Боррель.

Также он сказал, что министры сегодня обсудили политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку для Украины. "И мы настаиваем, что остаемся едиными в нашем ответе на войну России, на ее злонамеренное глобальное поведение", - сказал Боррель.

Автор: 

Евросоюз (17052) Боррель (784)


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Топ комментарии
+8
руками Украины решили придушить эту паРашу...???
просто ваши армии не смогли бы вас защитить...!\сейчас может и смогут - Украина выбила почти всех боеспособных вояк ********** - сейчас перерабатывает ещё боеспособное мясо...!\
так что вы уже начали дышать поспокойней...?
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31.08.2022 20:22
+6
Як так не приниться війна у найближчий час? люся абдристовіч вже запевнив всіх ідіотів73%, що війна закінчиться до зими. Бо теплолюбиві буряти і калмики не витримають українських морозів
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31.08.2022 20:18
+5
ЄС спонсар цієї війни через придбання газу та нафти у рашистів, тому так може тягнутися довго ця війна "дякувати" спонсарам .
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31.08.2022 20:38
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Кмітливі Шерлоки )))
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31.08.2022 20:14 Ответить
Як так не приниться війна у найближчий час? люся абдристовіч вже запевнив всіх ідіотів73%, що війна закінчиться до зими. Бо теплолюбиві буряти і калмики не витримають українських морозів
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31.08.2022 20:18 Ответить
Полковник Люся Абдрыстович!!!
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31.08.2022 20:30 Ответить
"І ми наполягаємо, що залишаємося єдиними у нашій відповіді на війну Росії, на її зловмисну глобальну поведінку", - сказав Боррель. серед "єдиних" європейці повно таких, котрі підтримують рашистського куйла.Саме через це найближчим часом не закінчиться війна.Без допомоги США .Англії.та Польщі ,та Прибалтійських країн ,війна триватиме ще довго.
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31.08.2022 20:19 Ответить
Звичайно не припиниться. Мінімум 3 роки. Може бути й 10 або 12 років, але однозначно рф програє.
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31.08.2022 20:21 Ответить
руками Украины решили придушить эту паРашу...???
просто ваши армии не смогли бы вас защитить...!\сейчас может и смогут - Украина выбила почти всех боеспособных вояк ********** - сейчас перерабатывает ещё боеспособное мясо...!\
так что вы уже начали дышать поспокойней...?
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31.08.2022 20:22 Ответить
шо знову зрада? заспокійся уже, не дали би вони нам своєї зброї і грошей то протрималися би ми місяці 2 від сили, так що не треба розказувати про своє всесилля і бездіяльність інших щодо цієї війн
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31.08.2022 20:28 Ответить
дали оружие не ЕС - а страны входящие в ЕС...!\и боррель не в первых рядах...\
и читай внимательно, написано не об оружии - а о готовности армии защищать страну...!
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31.08.2022 20:35 Ответить
ЕС дає фінансову допомогу так що не надо ля-ля
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31.08.2022 21:57 Ответить
Боррель ще один спонсор тероризму
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31.08.2022 20:25 Ответить
багато чого залежить і від бажання Європи якнайскоріше закінчити війну біля її кордону.... чи не дуже нагнівити *****... бо санкції які часткові або з виключенням для окремих хитрованів дуже поганий прецедент... та й холодна зима на порозі аргументів не додає...
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31.08.2022 20:25 Ответить
Ви думали та чекали, що ***** захопить Україну за три дні. Зараз ви нюняєте про те , що війна буде довгою. Пророки нікчемні.
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31.08.2022 20:27 Ответить
Відкрив Америку.....
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31.08.2022 20:31 Ответить
ЄС спонсар цієї війни через придбання газу та нафти у рашистів, тому так може тягнутися довго ця війна "дякувати" спонсарам .
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31.08.2022 20:38 Ответить
якшо надавати зброю поштучно то можна воювати і десятиліттями...використовуючи Україну як полігон для навчань
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31.08.2022 20:47 Ответить
А можно і не надавати,то через пів року ти будеш валати шо ***** то призедент світу ,хай бог вас стороне ,від таких думок
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01.09.2022 00:32 Ответить
Сидячи в Єропейських кабінетах,можна воювати
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31.08.2022 20:49 Ответить
По-перше,перестаньте спонсорувати тероризм,купуючи у раші газ.
І по-друге,ви самі були не озброєні,збираєте по каплі для українців,щоб здержувати(не наступати!) орків.Є надія,що ленд-ліз запрацює і ми задавимо імперію зла.
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31.08.2022 21:00 Ответить
Озабоченці, а чому в Лівіїї, Югославії тощо ви воювали, а у нас зась?
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31.08.2022 21:12 Ответить
за три дні до Києва... Дійшли? За три дні після України - дійдуть до європи. Хочите каву з ранку пити у ....? Пийте поки..., якщо зможете!
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31.08.2022 22:33 Ответить
политические проституты ЕС, толстые генералы НАТЫ ждут пенсии...Позор идиотам-не способны дать новое оружие ВСУ.
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01.09.2022 08:06 Ответить
Яка розумна людина...
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01.09.2022 09:47 Ответить
Ага, і вони зроблять усе можливе, щоб ця війна тривала якнайдовше!
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01.09.2022 11:37 Ответить
 
 