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Новости Война
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За полгода войны Украина потратила 17 млрд грн на финансирование больниц на оккупированных территориях, - Минздрав

херсон,лікарня

На временно оккупированных с начала полномасштабного вторжения территориях продолжают работать 649 больниц, продолжают финансироваться из украинского бюджета.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По словам чиновника, Украина продолжает финансировать каждое медицинское учреждение в оккупации, с которым удалось установить связь. Средства направляются на поддержку работы больниц, в том числе на зарплаты медикам.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и во фронтовых зонах получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации. Это наша принципиальная позиция: поддерживать каждую больницу, в которой работают наши медики и предоставляют медицинскую помощь нашим пациентам, оказавшимся во временной оккупации", - подчеркнул Яременко.

В частности, в июле больницам на неподконтрольных Украине территориях и работающим во фронтовых зонах Национальная служба здоровья перечислила 2,6 млрд грн. За полгода полномасштабного вторжения общая сумма средств, перечисленных таким учреждениям по Программе медицинских гарантий, составила 17 млрд грн.

Читайте также: Россия с начала войны не разрешает обеспечивать оккупированные территории лекарствами, - Минздрав

Автор: 

больница (1434) Минздрав (4898) оккупация (10103)


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Топ комментарии
+50
Тобто поранених рашистів лікують за наш з вами рахунок?! Ну "дякуємо" Zeкоманді, вона зовсім не палиться.
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31.08.2022 20:43
+39
МОЗ лікує рашистів за наш кошт?
Ай, молодці!
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31.08.2022 20:43
+37
***,коли скінчиться цей абсурд? 🤦
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31.08.2022 20:43
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це як?
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31.08.2022 20:41 Ответить
Тобто поранених рашистів лікують за наш з вами рахунок?! Ну "дякуємо" Zeкоманді, вона зовсім не палиться.
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31.08.2022 20:43 Ответить
То це ще й тільки на словах зелепокидьків. Можна сказати 17млрд. а 10 по кишеням розпихати. Дуже зручно.
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31.08.2022 20:45 Ответить
Нікуя собі новина. Дно заглибдюється до центру Землі.
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31.08.2022 22:08 Ответить
***,коли скінчиться цей абсурд? 🤦
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31.08.2022 20:43 Ответить
МОЗ лікує рашистів за наш кошт?
Ай, молодці!
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31.08.2022 20:43 Ответить
За якою схемою іде фінансування?

І чому тоді ця влада відкривала справу за "фінансування тероризму" по вугіллю, яке закуповували із шахт з українською реєстрацією в 2014-2016 роках з ордло?
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31.08.2022 20:49 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2022 22:02 Ответить
Не витратила, а втратила, короче розпиляли оп'ять
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31.08.2022 20:43 Ответить
"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування.
За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації. "

Джерело:
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31.08.2022 20:45 Ответить
Давайте по маланські, що ми з цього маємо, ми люди без рідних закатованих, без житла, без роботи. Що ми маємо з того що оплачують роботу манкуртів, вони ж не наших полонених лікують, чи шось я не таво, чи таво?
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31.08.2022 21:28 Ответить
Ми з вами не маємо нічого. Навпаки, за витягнуті з наших кишень, гаманців гроші зеленський спонсорує лікування рашистів, які щодня вбивають українців.
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31.08.2022 21:37 Ответить
Боневтік фінвансує ворога з бюджету України? А де Баканов зі своїм військом був три роки?
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31.08.2022 20:44 Ответить
Це по маланськи правильно. Возлюби свого ворога як самого себе. Фінансування тероризму за кошт держави. А тоді навіщо ж ми опираємося ворогові коли влада сама його фінансує
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31.08.2022 21:18 Ответить
От якраз по маланс кі неправильно. Око за око, щуб за зуб, оце по маланські
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31.08.2022 21:24 Ответить
Ідіоти - лікують російських загарбників...
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31.08.2022 20:44 Ответить
ваша принципова позиція це красти гроші всюди де можно !
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31.08.2022 20:45 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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31.08.2022 22:04 Ответить
сумма астрономическая... и главное не контролированная... ибо как можно кого-то содержать в оккупации??? на кого работали те больницы? сколько там оставалось фактически персонала??? как они смогли получать деньги? какой-то невероятный подход к разбазариваю денег на медицину...
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31.08.2022 20:45 Ответить
Яким чином кошти проходять?
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31.08.2022 20:48 Ответить
На картки. Ліки волонтерами.
І питання не таке просте - хто буде лікувати громадян, що вокупації? Діти, літні люди, невідкладні стани і т.д. і т.п. Орки, як правило для солдат, організовують свої медпункти, госпіталі. Немає у них підстав довіряти нашим лікарям стовідсотково))))
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31.08.2022 20:56 Ответить
Але 1/12 від річного обсягу це маячня.
1) комунальні платежі - ні
2) ліки - не в тому обсязі, т.я. провозити складно.
3) багато громадян виїхало - навантаження менше
4) багато медперсоналу виїхало - тож вони не зовсім на ТОТ.
5
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31.08.2022 21:03 Ответить
Ніхрена вони не організовують, нафіг цей триндеж
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31.08.2022 21:29 Ответить
Пищить розгорнуто. Лікарні обмежено функціонують. з/п платять, ліки в достеменно відомий мені проміжок часу доходили. Волонтери багато працювали також.
Зараз, десь останніх 1.5місяця складно з перетином і все складніше/неможливо доставляти.
З чим ви не згодні?
і так, якщо виділять 1/12 - хтось добре гріється, це очевидно(((
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31.08.2022 21:46 Ответить
Згідно Хартії ООН забезпечення окупованих територій, в тому числі медициною здійснюється за рахунок окупантів. Цього досить.
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31.08.2022 22:10 Ответить
Ви не знаєте з ким маєте справу?
Ще до полонених вони повинні належно ставитися, але чи бачили ви фото нашого захисника з «Азову»?! Чи чули інтерв'ю з розповідями, що забивають до смерті на допитах. А про викрадених цивільних?
Хартія, ще й ООН - не смішно..
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31.08.2022 22:27 Ответить
Так 17 млрд не смішно
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31.08.2022 23:50 Ответить
Не смішно, потім, не вірю що «зараз», треба детально перевіряти, скільки кудиі кому.
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01.09.2022 00:10 Ответить
Уважно, не згодна з тезою, що окупанти не послуговуються нашими лікарнями, а організували свої медпункти
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31.08.2022 22:30 Ответить
Знаю де фізично знаходяться їх медпункти і їх госпіталі облаштовані без прив'язки до нашого персоналу/лікарнь. І знаю що в наші лікарні теж везуть коли занадто, як зараз, але вони розуміть, що допомогу надає наш лікар, вона може бути не в повному обсязі)). Вони там чужі, і добре це на собі відчувають, що б наказали і як би не поводились.
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31.08.2022 22:45 Ответить
Знаєте де знаходяться їх медпункти, наводочку дайте нашим. Інсуліна немає, решти теж найнеобхіднішої , на шо пішли ці гроші, досить відбивати сракою штормові хвилі
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31.08.2022 23:03 Ответить
Рекомендації не потрібні. По інсуліну - спочатку завозили, далі складно по часу доставки, ще літом жарко. Хронічні хвороби то жах, так як не можна розраховувати на наявність ліків… я знаю не з розмов… дякувати волонтерам, хто займався/займається доставко - зараз це єдиний вихід.
Куди пішли гроші?- в тому числі і комусь в карман.
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31.08.2022 23:12 Ответить
Наводку дай на медпункти русні і фсьо що треба, грошву' відробляєш, поділись інфою, я теж хочу, волонтер і сраний міндзрав не плутай
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31.08.2022 23:16 Ответить
1) Без тебе розберуся, що куди давати.
2) я вже давно не відробляю нікому, і тобі не рекомендую.
3) що мені робити, якщо я знаю що Мінздрав теж завозив? Забути? Бути не об'єктивним.
4) чи зробив мінздрав достатньо - ні не зробив і 10ї частини, як і інші.
5) чи крадуть - так крадуть. Питання контролю і безкарності.
6) чи потрібно виділяти кошти (по доцільним статтям)? - так потрібно, там не тільки орки.
Що тобі з цього не зрозуміло?
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31.08.2022 23:29 Ответить
Головлікар?
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31.08.2022 23:37 Ответить
)))) вже давно не відробляю нікому, писав же, а з бюджетом ніколи і справу мати не хотів. Ні працювати, ні співпрацювати))) по зрозумілим причинам.
ні, навіть не лікар, хоча міг стати…але зв'язаний з медициною.
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31.08.2022 23:41 Ответить
Ще бридкіше, на обладнанні лікарні, часне, ну наприклад мрт
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31.08.2022 23:45 Ответить
Зупиніться, не вигадуйте. Я з бюджетом ні в якому вигляді (заробітна плата, господарські операції)справи не маю, не мав, і поки що не бажаю мати.
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01.09.2022 00:07 Ответить
Так, не помилилась. Коли до тебе до війни ті діти, інваліди, пенсіонери без мзди приходили, що теж гіпократом був? **** корупціонна, диви волонтер намалювався, а скоріше ботяра мозошна
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31.08.2022 23:43 Ответить
Пищати ти можеш! А хворобливу уяву виключай, якщо тобе якийсь головлікар скривдив, то це не до мене.
Але якщо ти вирішила нівелювати зараз професію лікаря, спираючись на свій можливо і гіркий досвід (всяке є… не без урода) то назвати тебе розумною мені складно.
щоб ти не вигадувала собі дал - я не лікар, але з родини лікарів, і не захотів бути лікарем, бо ти не знаєш, яка вона, зворотня сторона медалі.
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31.08.2022 23:59 Ответить
Родина лікарів пристроїла свого геть еі до чого не степного нащадка ''при'' медицині рубати бабло, чим воно до цих пір, особливо вдало під час війни і займається. Запалало, значить в яблучко
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01.09.2022 00:06 Ответить
Я не жидівка, тому, звісно, не розумна. У вас хитрожопість розумом називається
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01.09.2022 00:08 Ответить
Лікар який тебе скривдив був євреєм?
і заздрість, то не гарне почуття. Позбавляйся цього, стане легше.
На все добре, «панно».)))
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01.09.2022 00:23 Ответить
Лікар, не смішно. Бюджет, це грамотний звіт, а ви і цьому не степні, тому аптека часна при лікарні, і тільки їй дозволено працювати цілодобово при реанімації, а в лікарів звісно потрібного немає. Обідили, баранчик, це тебе мало ''плотють'' за таку скот ьку службу
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01.09.2022 00:32 Ответить
З тобою не цікаво))) ти не уважна, чи..,? я ж написав - господарських операцій з бюджетом (можеш постібатися ще з «бюджетом» ))) ) не мав. А аптека в лікарні - то вже як мінімум оренда.
Випий пілюлю, відпочинь. Все буде добре
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01.09.2022 00:45 Ответить
Аренда, коли мамка нач кадрами? При медицині, в морзі чтолі?
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01.09.2022 01:12 Ответить
А заздрість тут до чого. Ну ти лось надувний, кінь педальний. Про совкову ''мед цину'', як і про українську я знаю все, так що коньяку, сонце і люлі. Заробітки зменьш лись, тут підробляєш, ну то сім'ю тре годувати,
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01.09.2022 00:42 Ответить
Знаєш все - такіди працюй в МОЗ, і не «тошни».
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01.09.2022 00:51 Ответить
Не спиться, чебурашка? Не при надії часом? Нудить щось вас. Буває, коли в дзеркало глянитесь. Про моз, більшого нонкомформіста за мене ви не знайдете. Щасти, надобраніч
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01.09.2022 01:09 Ответить
Пищати не можу, голос низький звабливий
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31.08.2022 22:41 Ответить
)))
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31.08.2022 22:47 Ответить
Так як крадуть з бюджету жидобільшовики Зє не крав навіть янукович. Він там десь в ростові вже лікті кусає що втік, а "не очолив національний спротив окупантам"...
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31.08.2022 20:54 Ответить
За це має бути порушена справа і винні притягнуті, витрачені гроші повернуті шляхом продажі вілл в Італії і Англії. Я думаю, що ДБР вже відреагувало, як колись по Тетяні Чорновіл?
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31.08.2022 20:55 Ответить
ну а кто будет орков лечить если не мы ? за то на наших раненых денег нет !
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31.08.2022 20:55 Ответить
"оперативность", кацаполюбие, предательство и тупость отличает тупорылую зелёную власть
.. неплохо так вумный нарид прикололся в 2019м, тепер постоянно ржёт, не может никак успокоится.. чи то плачет?.. а какая разница?
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31.08.2022 20:56 Ответить
сьогодні день дебільних новин???
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31.08.2022 20:59 Ответить
Лохи блд..
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31.08.2022 20:59 Ответить
*****
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31.08.2022 21:01 Ответить
Так може всі ці роки і в орділо фінансували?
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31.08.2022 21:04 Ответить
А ви не знали?
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31.08.2022 21:32 Ответить
Так може не тіко лікарні, а і поліцію,суди,прокурвтури?
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31.08.2022 21:06 Ответить
Чомусь навіть немаю жодних сумнівів, варто лише поцікавитися.....
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01.09.2022 06:30 Ответить
Я так розумію що лікарні фінансуються і на Кримі? Адже це теж окупована територія.
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31.08.2022 21:09 Ответить
Головне, що це перевірити неможливо. Тупо сказали, що фінансують, а гроші забрали, або реально частину і фінансують, а чистаину просто крадуть. Дійсно так ще не крали ні при одній владі. Тут крадуть, мародерать, грабують, гопстоп з кожної статті бюджету. Які не бризгливі "маладіє і нє варующіє мальчікі". Це реальна хупца-безпредєл! Щира подяка лохам 73%, платіть побільше податків в бюджет на все, хай вам повишають ціни на все і постійно, щоб аж пищали до всирачки. Боневтіку і його команді буде житися як в раю. Дали їм інструмент маніпуляцій, особливо у Верховній Раді, де опозиція в меншості. Боневтіку потрібно під час війни прийняти закон, що його не можна критикувати, перевіряти, вносити якийсь конструктив, бо зразу тюрма і воші. Доголосувалися?
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31.08.2022 21:37 Ответить
Не вірю! Ні одному слову, а з огляду на зазначену суму - тим більше не вірю.
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31.08.2022 21:25 Ответить
Ось як тепер називається у МОЗ слово спиз:ити - "витратити"
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31.08.2022 21:44 Ответить
Йоханий Клондайк!
Так вони ще й напевно в мішках гроші "возять", чи на картки отримують "хто треба" )) ?
Ляшки тут з усіх швидко лошків зроБлять.
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31.08.2022 21:59 Ответить
Шановні!Так ми ВОСЬМИЙ РІК утримуємо лугандон,через МінСоц.Нараховуємо виплати які потім йдуть в бюджети недодежав лугандону.Але такого як зараз з лікарнями не було мабудь за всю історію людства.
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31.08.2022 22:01 Ответить
...смішними квартальні клоуни перестали бути давно.Але,нажаль,цього багато "мудрого наріту" не замітили і по тінерції ржуть дотепер.
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31.08.2022 22:01 Ответить
Я думаю, що взагалом треба збільшити дотації з бюджету всім окупованим територіям. Маємо думати про завтрашній день раші - економити їх бюджет. Люди в раші мають знати, що Зелені про них дбають.
Ще краще - припинити стріляти в ту сторону. Адже ж, тим самим, ми руйнуємо інфраструктуру, та й зачіпити когось може.
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31.08.2022 22:12 Ответить
Який тільки зеленський і його люди дебіли... За наші гроші ці лікарні лікують російських окупантів..... одні мати щодо зеленського... мало того що запустили росіян на південь з Криму, так знову ще відкривається правда про гімняні вчинки зеленського і його команди...

Вчиіть англійську і тікайте від цих дебілів або міняйте владу на виборах на проукраїнську... https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl https://www.youtube.com/watch?v=RJSLN1cQXhc&list=PLQwiagIRDFXyKQwWQS0KQ3DGm0bLc0tWl

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31.08.2022 22:42 Ответить
мільярди кудись в трубу а населення давай кошти збирай бо нема грошей на переселенців і зсу
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31.08.2022 23:02 Ответить
Боже, Ви як дитя ,якась труба, банкова труба конкретно
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31.08.2022 23:21 Ответить
Ша! Зради нема! Ні на які окупаційні лікарні гроші не йдуть, а скеровуються суто в широкі кишені тих, хто керує потоками - списати ж якось зекономлені на українських госпіталях фіті-міті треба?
Бізнес - це важливо!
Рік тому міністр Ляшко анонсував ше один цікавий бізнес - вилучення на користь всіх охочих людських органів у абонентів застосунку "Дія", де планується ввести спеціальну опцію з галочкою про цифрову згоду на посмертне донорство: https://portal.lviv.ua/news/2021/08/27/davaty-zhodu-na-posmertne-donorstvo-mozhna-bude-cherez-diiu

Тепер дійшло навіщо того Ляшка до сих пір там тримають?
Га?..
Отож бо.
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31.08.2022 23:51 Ответить
Косервацію прошу не турбуватися. Бавовна, палитеся, не цікаво з вами, а скоріш огидно, смердючі квітки кактуса комахолова
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01.09.2022 00:01 Ответить
Должны будут присесть за финансирование терроризма
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01.09.2022 00:31 Ответить
Б*****Ь!!!!!!
Опять непоготовы понять - шо значит понятие ВОЙНА, ВРАГ и ОККУПАЦИЯ???? И неготовы сжигать мосты. Снова продаем маски в предверии эпидемии. Опять шахерочки с махерочкой в комитете по делам здравохренения.
Не знаю, сколько лекарств досталось многострадальному жителю оккупированного Мариуполя но не сомневаюсь, что на цепочке от МОЗ Украины до т.н. оккупационного управления по медобеспечению Мариупольской управы много кошельков электронных задействовано с обеих сторон.
И фэйс вроде знакомый...
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01.09.2022 04:49 Ответить
это что еще за галиматья?
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01.09.2022 05:44 Ответить
Ми ще суддям платим до цього часу і може навіть тим що виносять вироки нашим полоненим...

А взагалі чим ця х...ня відрізняється від виплат на окуповані Крим ЛНР і ДНР усі 8 років... Ті хто там лишились ненавидять Україну а ми їм платимо... А скільки скандалів було про те що всякі чиновники колоборанти отримували виплати і не сумніваюсь що багато з тих хто воюють зараз теж отримують виплати або члени їх сімей....

Чи те що ми поставляли електронергію на окуповані території і там перед нами міліардні борги...
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01.09.2022 08:25 Ответить
Вопрос простой - считаем ли мы оккупированные территории частью Украины или нет?
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01.09.2022 09:44 Ответить
 
 