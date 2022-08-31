За полгода войны Украина потратила 17 млрд грн на финансирование больниц на оккупированных территориях, - Минздрав

На временно оккупированных с начала полномасштабного вторжения территориях продолжают работать 649 больниц, продолжают финансироваться из украинского бюджета.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По словам чиновника, Украина продолжает финансировать каждое медицинское учреждение в оккупации, с которым удалось установить связь. Средства направляются на поддержку работы больниц, в том числе на зарплаты медикам.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и во фронтовых зонах получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации. Это наша принципиальная позиция: поддерживать каждую больницу, в которой работают наши медики и предоставляют медицинскую помощь нашим пациентам, оказавшимся во временной оккупации", - подчеркнул Яременко.

В частности, в июле больницам на неподконтрольных Украине территориях и работающим во фронтовых зонах Национальная служба здоровья перечислила 2,6 млрд грн. За полгода полномасштабного вторжения общая сумма средств, перечисленных таким учреждениям по Программе медицинских гарантий, составила 17 млрд грн.

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