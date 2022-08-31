Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове, - Нацполиция
Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове.
Эту информацию подтвердил в эфире национального марафона новостей начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов на этот счет. Харьковчане юморят, поднимают настроение (захватчики фейками, – ред.) харьковчанам. Все же надо находить поводы посмеяться. Так Харьков реагирует на эти "новости", - сказал Тимошко.
Фото, казалось бы, повесток, выписанных харьковчанкам, на днях начали появляться в пропагандистских телеграм-каналах. При этом сообщается, что женщин мобилизуют из-за "больших потерь укропов" и что "наверное, в городе мужчин не осталось".
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Як для прикладу, всім відомий Гіркін кілька днів тому публічно заявив, що "Путіна треба повісити".
Те, що цей персонаж (Гіркін) "великого стратеха" Шойгу вже з півроку називає "солом'яним опудалом" та "фанерним маршалом", відомо давно.
Але на Путіна він пащу поки не роззявав. А тут роззяв і так відразу різко. Здається, що кремлівська "аккела" починає втрачати владу над своєю зграєю
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сердобольная парашка решила помочь лднр
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і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
Кацапи *****, із за вАс, пішли воювати: моя теща, дочка, внучки, правнучки і одна пра-правнучка, а ще мої ТРИ пра-бабусі...)))
Боже, які ви *****нуті!!!
Дякую Боже , що я не москаль!!!
Кацапи....в майбутньому вАм піз**ец
вИ будете в усіх куточках світу БОЯТИСЯ розмовляти пАрУсскі......
Даю ГАРАНТІЮ(made in UKRAINE)