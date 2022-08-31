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Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове, - Нацполиция

фейк

Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове.

Эту информацию подтвердил в эфире национального марафона новостей начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов на этот счет. Харьковчане юморят, поднимают настроение (захватчики фейками, – ред.) харьковчанам. Все же надо находить поводы посмеяться. Так Харьков реагирует на эти "новости", - сказал Тимошко.

Фото, казалось бы, повесток, выписанных харьковчанкам, на днях начали появляться в пропагандистских телеграм-каналах. При этом сообщается, что женщин мобилизуют из-за "больших потерь укропов" и что "наверное, в городе мужчин не осталось".

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Автор: 

Харьков (7433) фейк (677)


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Топ комментарии
+3
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора натрапив на інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий), то він каже, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
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31.08.2022 21:19
+2
это не фейк... это новости с дурдома!!!
///
сердобольная парашка решила помочь лднр

https://t.me/glavcomua/14230 https://t.me/glavcomua/14230

і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
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31.08.2022 21:23
+1
"...сиськи в тесте - это вкусно..."(с)
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31.08.2022 21:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі раша опозиціонери не є нашими союзниками у повному сенсі цього слова. Вчора натрапив на інтерв'ю Гудкова (тіпа хороший руцкий), то він каже, що їх ціль перехопити владу у Путіна, щоб вберегти рашу від розпаду. Вдумайтесь на скільки це далеко від цілей України. І ці все Фейгіни, Ілларіонови, Каспарови, Латиніни хочуть влади в раші, а ніяк не її повного розвалу. Навіть, якщо хтось із них сам би віддав України Крим, то рашисти на наступних виборах виберуть собі нового путю і будуть готувати реванш. Тільки повний розвал раші влаштує Україну і ніяк не влаштовує всіх без виключення рашиських "опозиціонерів", які руками українців хочуть сісти в теж крісло царя і правити.
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31.08.2022 21:19 Ответить
Щось у Росії змінюється. Нічого не відомо конкретно, але треба читати між рядками.
Як для прикладу, всім відомий Гіркін кілька днів тому публічно заявив, що "Путіна треба повісити".
Те, що цей персонаж (Гіркін) "великого стратеха" Шойгу вже з півроку називає "солом'яним опудалом" та "фанерним маршалом", відомо давно.
Але на Путіна він пащу поки не роззявав. А тут роззяв і так відразу різко. Здається, що кремлівська "аккела" починає втрачати владу над своєю зграєю
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31.08.2022 21:26 Ответить
Гіркін може бути як мишоловка для тих, хто дійсно бажає приймати участь у супротиві владі. Такі завжди є (як прп Гапон), які підбурюють, а потім всіх викритий здають.
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31.08.2022 21:40 Ответить
Із серії «голь на видумкі хітра»
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31.08.2022 21:22 Ответить
это не фейк... это новости с дурдома!!!
///
сердобольная парашка решила помочь лднр

https://t.me/glavcomua/14230 https://t.me/glavcomua/14230

і у Северодонецьк з мацкви відправили 8 тис... сосисок у тісті
Тобто кожному по сосисці..... які ще і точно зіпсуються дорогою
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31.08.2022 21:23 Ответить
"...сиськи в тесте - это вкусно..."(с)
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31.08.2022 21:26 Ответить
Два чекиста в чёрных куртках, в галифе и с сапогами...
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31.08.2022 21:29 Ответить
Ja-Ja
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31.08.2022 21:32 Ответить
Ну то й шо?
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31.08.2022 21:35 Ответить
Дебіли бл**дь!!!
Кацапи *****, із за вАс, пішли воювати: моя теща, дочка, внучки, правнучки і одна пра-правнучка, а ще мої ТРИ пра-бабусі...)))
Боже, які ви *****нуті!!!
Дякую Боже , що я не москаль!!!
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31.08.2022 22:32 Ответить
Їб**ашить до останнього Івана на українській землі!!!!!!!!!
Кацапи....в майбутньому вАм піз**ец

вИ будете в усіх куточках світу БОЯТИСЯ розмовляти пАрУсскі......
Даю ГАРАНТІЮ(made in UKRAINE)
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31.08.2022 22:37 Ответить
А саме смішне, що на фоні "рівних прав" фемінітивів, міль"ярдних грантів на привілеї для жінок і народжуваність втричі ничжу за мінімальну це все одно працює... Таке відчуття що жінки - це такі вічні діти і ідоли, у яких можуть бути лише права і привілеї і НІЯКИХ повинностей, а у чоловіків одні повинності і ніяких прав...
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31.08.2022 23:09 Ответить
 
 