Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове, - Нацполиция

Российские оккупанты распространяют в сети фейк о мобилизации женщин в Харькове.

Эту информацию подтвердил в эфире национального марафона новостей начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы на эти провокации не реагируем. Мы слышали об этом. Уже много мемов на этот счет. Харьковчане юморят, поднимают настроение (захватчики фейками, – ред.) харьковчанам. Все же надо находить поводы посмеяться. Так Харьков реагирует на эти "новости", - сказал Тимошко.

Фото, казалось бы, повесток, выписанных харьковчанкам, на днях начали появляться в пропагандистских телеграм-каналах. При этом сообщается, что женщин мобилизуют из-за "больших потерь укропов" и что "наверное, в городе мужчин не осталось".

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