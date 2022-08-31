Вопрос физического допуска миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС будет решаться завтра, - глава Минэнерго Галущенко

Вопрос физического допуска миссии Международного агентства по ядерной безопасности на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную станцию будет решаться завтра.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона в среду вечером.

При этом он отметил, что миссии не нужны какие-либо спецпропуска, о которых пишут российские СМИ, а другого законного пути попасть на станцию, как через территорию Украины, не существует.

"Это признает и сам Гросси (глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси)", – подчеркнул министр, также находящийся в Запорожье, куда сегодня прибыла делегация агентства.

В то же время Галущенко выразил надежду, что действия российской стороны не повлияют на течение и результат миссии.

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"Специалисты МАГАТЭ действительно профессионалы и в связи с этим я очень надеюсь, что никакие провокации и манипуляции со стороны российских солдат и представителей Росатома не повлияют на работу миссии", – отметил глава Минэнерго.

Вместе с тем он обратил внимание, что миссия МАГАТЭ впервые в истории проходит "с упреждающей целью, чтобы обезопасить от тех варварских действий, которые там происходят".

По его словам, Украина и МАГАТЭ детально проговорили перечень определенных к работе миссии объектов.

"Наши позиции почти полностью совпадают. Мы много встреч имели в Киеве. Ключевое, чтобы российские оккупанты допустили миссию по определенным маршрутам. Чтобы инспекторы видели все, что там происходит", – пояснил Галущенко.

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В противном случае, если россияне попытаются каким-то образом откорректировать или исказить маршруты, результат работы миссии может быть поставлен под сомнение, отметил министр.

Он также акцентировал, что, кроме чисто технических функций, миссия должны показать угрозы безопасности, которую несет присутствие вооруженных сил на ядерном объекте.

"Результатом миссии должно стать: деоккупация ЗАЭС, возврат под полный контроль Украины и демилитаризация территории вокруг станции. Если они составят отчет о нарушениях и передадут его Украине, чтобы она их устранила, мы не сможем это сделать, пока там российские военные", – подчеркнул глава Минэнерго.