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Новости Война
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Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины

россия,паспорт,рф

Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На встрече согласовали, что российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться в странах ЕС.

Кроме того, по словам Борреля, у ЕС есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. На встрече решено было поручить разобраться с этим вопросом Европейской комиссии и предоставить рекомендации.

Читайте также: Министры иностранных дел ЕС договорились приостановить упрощенный визовый режим с Россией, - Боррель

Автор: 

паспорт (1178) Евросоюз (17052) Боррель (784)


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Топ комментарии
+3
Это оголтелая русофобия!
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31.08.2022 22:33
+1
вот смешные, так они по украинским паспортам будут в Европу ездить. У них как у особенных. два паспорта, а может и больше.
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31.08.2022 22:17
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вот смешные, так они по украинским паспортам будут в Европу ездить. У них как у особенных. два паспорта, а может и больше.
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31.08.2022 22:17 Ответить
российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться в странах ЕС. Источник: вообще то в европу по загранпаспорту ездят
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01.09.2022 04:01 Ответить
Кроме непризнания паспортов РФ, выданных оккупантами, Евросюоз также запретил выдавать визы всем тем россиянцам, которые незаконно посещали Крым или иные оккупированные украинские территории без разрешения властей Украины.

А вот это уже очень и очень эффективное "защемление" визовой мошонки совково-россияцким жлобам, которое нагло, как мародёры, шастали в оккупированный Крым, нарушая законы Украины о порядке посещения этой суверенной украинской территории.

Теперь совково-ымперцовое жлобьё никогда не ступит своей ногой на "Старые, священные камни старой Европы, которые нам дороги до сердечных сжатий, которые мы восхищенно любим, как грандиозные творения человеческого гения, вдохновленного Божьим замыслом." (Ф.М.Достоевский)
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01.09.2022 09:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mE7047amF1U&fbclid=IwAR3wQNWLGqKZdNlz2oK0sCwUIAOnlg7CHCergBSCWcMEP4l7XJBRyJ_DcFw https://www.youtube.com/watch?v=mE7047amF1U





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Посредник - СОТРУДНИК Роскосмоса.. Спутник Притулы.. ЗАВРАЛИСЬ! - Тарас Чорновил
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31.08.2022 22:19 Ответить
Потом выяснится что этот спутник вообще за ВСУ будет следить

Не удивит
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31.08.2022 23:08 Ответить
Тарасік пішов до сраки! Огидне створіння
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01.09.2022 03:32 Ответить
Мощьно!
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31.08.2022 22:25 Ответить
Это оголтелая русофобия!
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31.08.2022 22:33 Ответить
Пфф. Даже у крымчан паспорта выданы в Краснодаре. Ваши санкции смех
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31.08.2022 23:01 Ответить
и те которые выданны в ростове ещё
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31.08.2022 23:48 Ответить
От дійсно не начасі
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01.09.2022 02:22 Ответить
 
 