Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины

Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На встрече согласовали, что российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться в странах ЕС.

Кроме того, по словам Борреля, у ЕС есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. На встрече решено было поручить разобраться с этим вопросом Европейской комиссии и предоставить рекомендации.

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