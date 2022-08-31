Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины
Европейский Союз не будет признавать российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщил Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
На встрече согласовали, что российские паспорта, выдаваемые на временно оккупированных территориях Украины, не будут признаваться в странах ЕС.
Кроме того, по словам Борреля, у ЕС есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. На встрече решено было поручить разобраться с этим вопросом Европейской комиссии и предоставить рекомендации.
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+3 Kitti Kitti
показать весь комментарий31.08.2022 22:33
+1 Aleks_15
показать весь комментарий31.08.2022 22:17
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А вот это уже очень и очень эффективное "защемление" визовой мошонки совково-россияцким жлобам, которое нагло, как мародёры, шастали в оккупированный Крым, нарушая законы Украины о порядке посещения этой суверенной украинской территории.
Теперь совково-ымперцовое жлобьё никогда не ступит своей ногой на "Старые, священные камни старой Европы, которые нам дороги до сердечных сжатий, которые мы восхищенно любим, как грандиозные творения человеческого гения, вдохновленного Божьим замыслом." (Ф.М.Достоевский)
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