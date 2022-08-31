В течение 31 августа российские оккупанты выпустили по Сумщине полсотни мин и снарядов, - ОВА

В течение дня 31 августа российские агрессоры обстреляли три громады Сумской области, выпустив более полусотни снарядов и мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Живицкий написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сумщина. Ситуация по состоянию на 22:00 31 августа 2022 года. Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны России.

После 15:00 в Белопольской громаде начался минометный обстрел, 28 приходов.

В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде.

В 18:00 в Краснопольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.

Обошлось без жертв и разрушений".

Смотрите также: В течение суток рашисты 122 раза ударили по Сумщине. Есть раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж