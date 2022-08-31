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В течение 31 августа российские оккупанты выпустили по Сумщине полсотни мин и снарядов, - ОВА

сумщина,обстріл,живицький

В течение дня 31 августа российские агрессоры обстреляли три громады Сумской области, выпустив более полусотни снарядов и мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Живицкий написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сумщина. Ситуация по состоянию на 22:00 31 августа 2022 года. Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны России.

После 15:00 в Белопольской громаде начался минометный обстрел, 28 приходов.

В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде.

В 18:00 в Краснопольской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.

Обошлось без жертв и разрушений".

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Автор: 

Сумская область (2981) Живицкий Дмитрий (242)


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Там у орків вже ракети проси**ть починають і на бєлгород падати)
https://twitter.com/2uwmp/status/1565072064784076800
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31.08.2022 23:34 Ответить
Мабуть ті ракети системи "Бумеранг".
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01.09.2022 08:05 Ответить
Фігня, ефіопа голодує
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01.09.2022 00:56 Ответить
 
 