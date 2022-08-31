Российские оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку для встречи с миссией МАГАТЭ, которая должна прибыть на станцию 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

"Сотрудники станции подвергаются беспощадным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и нынешнее местонахождение неизвестны.

Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Пока с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки", - говорится в сообщении ГУР.

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