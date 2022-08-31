Оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку для встречи с миссией МАГАТЭ
Российские оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку для встречи с миссией МАГАТЭ, которая должна прибыть на станцию 1 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.
"Сотрудники станции подвергаются беспощадным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и нынешнее местонахождение неизвестны.
Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Пока с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки", - говорится в сообщении ГУР.
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главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
Якщо лохи повірять у цей спектакль, тоді Європа реально заслуговує, щоб одічалиє знищили їхнє беспечне та сите життя.
А от звіт в стилі на станції все більш/менш безпечно буде трактовано як підтримка МАГАТЕ окупації. Нажаль.