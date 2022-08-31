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Новости Война
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Оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку для встречи с миссией МАГАТЭ

заес,аес,запорізька

Российские оккупанты готовят на Запорожской АЭС массовку для встречи с миссией МАГАТЭ, которая должна прибыть на станцию 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

"Сотрудники станции подвергаются беспощадным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и нынешнее местонахождение неизвестны.

Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Пока с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки", - говорится в сообщении ГУР.

Читайте также: Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится несколько дней, но по возможности будет продлена, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (388) разведка (4168) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+13
а как думали? канешно и массовку подгонят и веником поработают...и технику из машинного зала возможно вывезут... и бабуль благодарных подгонят и транспаранты напишут и "потемкинские деревни" покажут... благодать руцкогомира...такая же фальшивая, как и сам руцкиймир...
главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
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31.08.2022 23:41
+7
надія на магате занадто перебільшена
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31.08.2022 23:40
+4
ну такі наївні орки і що якщо не побачать там зброї можливо приберуть всі радісно зустрінуть масовка счасливих дюдей що магате скаже все ок залишайтесь шановні террористи на аєс на чужій аєс і захопленій ми нічого не побачили сидіть тамі і надалі
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31.08.2022 23:40
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к приезду миссии все приберут, и это типа правда
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31.08.2022 23:35 Ответить
Можна з жмурів велику букву Z викласти...
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31.08.2022 23:37 Ответить
ну такі наївні орки і що якщо не побачать там зброї можливо приберуть всі радісно зустрінуть масовка счасливих дюдей що магате скаже все ок залишайтесь шановні террористи на аєс на чужій аєс і захопленій ми нічого не побачили сидіть тамі і надалі
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31.08.2022 23:40 Ответить
ага як у совковому кіно, шагають маршем, у всіх посмішкі на обличчах та й всі співають, шагають в ногу та співають радісними голосами, с російськими гончірьями та портретами путіна, а по переду батюшка рпц с фсб кадилом маше
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31.08.2022 23:43 Ответить
ГЛАВНОЕ ПЛАКАТ ОГРОМНЫЙ
***** НАШЕ *****ВОЕ ЖИТИЕ НАШЕ
НО МЫ АДАБРЯМС ВЯЛИКОГО ПУ И ЕГО ******** ОРДЫНСКОГО ПЛЕМЕНИИ ДЕГЕНЕРАТОВ...
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01.09.2022 00:29 Ответить
надія на магате занадто перебільшена
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31.08.2022 23:40 Ответить
а как думали? канешно и массовку подгонят и веником поработают...и технику из машинного зала возможно вывезут... и бабуль благодарных подгонят и транспаранты напишут и "потемкинские деревни" покажут... благодать руцкогомира...такая же фальшивая, как и сам руцкиймир...
главное комиссии не забывать - какого хера оккупанты делают на Украинской земле и АЭС в частности? и от кого они собрались охранять нашу АЭС спокойно стоявшую и работающую десятилетия без их вошивой охраны???
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31.08.2022 23:41 Ответить
я знаю для кацапов понты дороже всего они миллиарды на мост они миллиарды на олимпиаду потратили чтоб показать шик фальшивое богатство а за мкадом газа нет и нищета вот и тут могут авсе прибрать масовка и тд а магате просто нужно задать один единственный вопрос кацапам а че вы тут делаете?на чужой аэс в чужой стране какая безопасность если начнут пургу нести что они защищают украинскую аэс от самих украинцев так как украинцы хотят взорвать и обстреливают собственную аэс тут уже не переговоры надо а принимать 5 статью нато так как это проблему душевнобольных и опасность безумцы захватили аэс и угроза всей Европе
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01.09.2022 00:13 Ответить
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01.09.2022 01:20 Ответить
Невже ця хєрня спрацює?

Якщо лохи повірять у цей спектакль, тоді Європа реально заслуговує, щоб одічалиє знищили їхнє беспечне та сите життя.
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31.08.2022 23:42 Ответить
в США чай не ідіоти 100%
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31.08.2022 23:45 Ответить
Да они сами засомневались и уже с самого утра себя обстреливают
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01.09.2022 09:07 Ответить
Пока ты сцышься своей тряпки-ты идешь на ***.
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01.09.2022 00:05 Ответить
А чого тільки 2 коми? Давай ще 5!
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01.09.2022 00:27 Ответить
Це буде черговий спектакль для внутрішнього споживання. Місія МАГАТЕ жодного відношення не має до визначення юридичного статусу окупації станції. Цей статус очевидний і ні в кого крім задурманених ящиком зомбаків сумнівів не викликає.
А от звіт в стилі на станції все більш/менш безпечно буде трактовано як підтримка МАГАТЕ окупації. Нажаль.
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31.08.2022 23:47 Ответить
Зелю в склад магатє, груша в мене вже вся опала, так що хай там хоть щось зробить
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01.09.2022 00:55 Ответить
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01.09.2022 01:21 Ответить
ща блогери і пропагандони намалюють радосную встречу рускагаварящего насєлєнія
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01.09.2022 00:55 Ответить
Ляльки для масовки готові

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01.09.2022 06:42 Ответить
магате прикуплено ряснявими, в звіті буде все на користь ********** без реакції на присутність бандитів в чужій хаті.
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01.09.2022 07:05 Ответить
 
 