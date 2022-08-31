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Новости Агрессия России против Украины Война
58 206 84

Российская ракета, которую выпустили по Харькову, ударила по Белгороду. ВИДЕО

Вечером 31 августа при запуске россиянами ракет по Харькову из города Белгорода одна из ракет упала и разорвалась вблизи места пуска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пользователи соцсетей. 

Автор: 

Харьков (7433) Белгород (445)


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Топ комментарии
+73
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31.08.2022 23:52
+67
Саме той випадок, коли у ракети більше мізків ніж у тих хто її запустив...
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01.09.2022 00:02
+63
Новітня розробка, називається Бумеранг. За класифікацією НАТО - Karma
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01.09.2022 00:11
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ждем видео как всу обстреливает бамбасоворонеж
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31.08.2022 23:50 Ответить
"низко пошла" - к бавовняному дождю
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01.09.2022 04:34 Ответить
🪃🪃🪃🪃🪃🪃👍👍👍😂😂😂😂
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01.09.2022 08:07 Ответить
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01.09.2022 00:14 Ответить
І ''неоднократно вийдет зайчик погулять''
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01.09.2022 00:35 Ответить
Завтра на всіх путлерТВ "Біндєри убівают рюзьзкіх ракєтамі".... й кацапи повірять.
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31.08.2022 23:52 Ответить
хорошо пошла к бавовне,ото на ночь нежданчик свинопсам прилетел если конечно разорвалась)
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31.08.2022 23:52 Ответить
На видео явно ж слышно разрыв, а так же панические движения обостанных операторов.
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01.09.2022 00:38 Ответить
Бавовна, блдь.
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31.08.2022 23:52 Ответить
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31.08.2022 23:52 Ответить
белбас балбесы дамбят!!
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31.08.2022 23:53 Ответить
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА КРИВОНОСА , про зелёных ,, руководителей,, , и отношение военных к ним.

https://youtu.be/nvFxp_2vnbk
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31.08.2022 23:53 Ответить
Это что они за городом прячутся?
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01.09.2022 00:01 Ответить
Саме той випадок, коли у ракети більше мізків ніж у тих хто її запустив...
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01.09.2022 00:02 Ответить
Якась русафобська ракета.
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01.09.2022 00:04 Ответить
низько пішла, мабуть перед дощем ...
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01.09.2022 00:06 Ответить
Кацапьониші гімняні : «Сатри, сатри - загараітся. Нізка , нізка» . Як таке можна ******* - уйобки , що тут скажеш
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01.09.2022 00:07 Ответить
По таким "мирным" ракетку бы для профилактики
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01.09.2022 06:50 Ответить
- Ой, сейчас третья пойдет на х...хлов. Ой, б...дь, а чего ж на нас
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01.09.2022 00:10 Ответить
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01.09.2022 00:10 Ответить
Новітня розробка, називається Бумеранг. За класифікацією НАТО - Karma
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01.09.2022 00:11 Ответить
👍 Кращий комент)
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01.09.2022 09:17 Ответить
Почему не по Воронежу?
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01.09.2022 00:12 Ответить
Рашисты прикрываются даже своими гражданскими. Стреляют прямо из черты города. Кацапоиды, прежде чем пугать америку ядерным оружием подумайте что скорее всего ваши дряхлые ракеты упадут вам же на голову
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01.09.2022 00:14 Ответить
єто просто мечта всей жизни увидеть ядерный гриб над кацапами по причине своей же ракеты,а лучше несколько ядерныхх грибков над мацквой)
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01.09.2022 00:17 Ответить
Полное презрение к жизням своих же людей - это давний кацапский метод ведения войны: они в Сталинграде за 5 месяцев убили массированным артиллерийским огнём с советского берега Волги около 50 тысяч советских мирных жителей, в Воронеже тоже убили 40-50 тысяч мирных, в Орле - около 15 тысяч мирных жителей.
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01.09.2022 09:18 Ответить
Або ще один епізод, географічно близький до нас - 18 серпня 1941 року під час відступу РККА у Запоріжжі було підірвано греблю ДніпроГЕС (тодішня назва - Дніпрельстан, скорочення від "Дніпровська електростанція"). Зробили це з метою "затримати наступ німецьких військ". Що характерно, переправ Вермахту/СС нижче за течією Дніпра не було, тобто прямої шкоди німцям не завдали. Натомість вбили тисячі (за деякими даними, до 100 тисяч) громадян УРСР, а також бійців радянської армії - бо не було жодного (!) попередження, і людей, що мешкали біля Дніпра нижче за течією, тупо накрило хвилею води. Багато загинуло уві сні, коли вночі раптом затопило цілі села. Навіть власні армійські частини не відвели подалі від берега. Бо СЕКРЕТНОСТЬ И ВНЕЗАПНОСТЬ...
Про це у 60-х написав український письменник Олесь Гончар - написав ще обережно, бо навіть у відносно ліберальні хрущовські часи не можна було відкрито говорити, яких масштабів був *******...

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01.09.2022 10:58 Ответить
В июле 1941 года зверосовки испытали "Катюши" фактически на своих же мирных советских гражданах:

с максимально удаленных позиций произвели массированный неприцельный удар реактивными системами залпового огня по району железно-дорожного вокзала города Орши.

При этом ударе советских войск с огромным рассеиванием по площади реактивные снаряды снесли на хрен целых два квартала, в которых проживали в переполненных до предела коммуналках и бараках советских мирные жители: было убито и ранено около 300 гражданских.

От советских же массированных авиабомбардировок Орши, производимых каждой ночью , неприцельно, с максимальной высоты, в период 1941-43 гг в общей сложности погибло 4 тысячи 240 мирных жителей.

Эта цифра была установлена в 1994 году по данным архивов городской управы Орши , в которых были отражены выдачи небольших денежных пособий от управы на захоронение жителей, погибших от советских авианалётов.
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01.09.2022 11:20 Ответить
По состоянию тех ракет гриба не будет. В лучшем случае хлопок "грязной бомбы" в окрестностях Москвы.
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01.09.2022 09:55 Ответить
Може спеціально запустили по своїх, щоб звинуватити "біндєр".
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01.09.2022 00:14 Ответить
это не первый раз уже,просто качество такое
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01.09.2022 00:28 Ответить
"яке прикре самогубство"(С)
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01.09.2022 00:16 Ответить
карма... она такая...иногда даже мгновенная...
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01.09.2022 00:16 Ответить
Надіюся - то був "Іскандер" У нього "регіт" найголосніший - бо боєголовка найбільша!
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01.09.2022 00:33 Ответить
У Воронежi свято,
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01.09.2022 00:24 Ответить
Як каже класика: "Поздравляю вас обосрамшись!"
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01.09.2022 00:26 Ответить
Така хороша новина перед сном...

Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.09.2022 00:32 Ответить
Надіюсь жертви є?
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01.09.2022 00:35 Ответить
жертви є але люди не постраждали
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01.09.2022 09:54 Ответить
Ні, Люди не постраждали
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01.09.2022 09:59 Ответить
бо в кацапії їх немає... кацап ніколи не був людиною...
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01.09.2022 14:12 Ответить
Доколе кремлевская хунта будет обстреливать БНР? Зеленский, введи войска!
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01.09.2022 00:39 Ответить
До тих пір, поки вони мають чим стріляти
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01.09.2022 00:42 Ответить
аналаговнєта в роботі

і потім кацапня питає
а пачєму по нам будут стрелять,
нас то за что бамбить
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01.09.2022 00:49 Ответить
Ай да красєво, БІС 😁
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01.09.2022 01:07 Ответить
Красиво! Душевно!
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01.09.2022 01:09 Ответить
Наконец у России появилось умное оружие
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01.09.2022 01:19 Ответить
Точно. Оружие умнее его пользователей.
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01.09.2022 08:52 Ответить
Стан моєї душі від цієї "сумної" новини:

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01.09.2022 01:40 Ответить
А чому ви називаєте українське місто Білгород, яке вже понад 100 років окуповане москалями, якимось "Бєлгородом"?
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01.09.2022 02:07 Ответить
Так...і при тому путіна називають не владімір, а Володимір...
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01.09.2022 11:29 Ответить
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01.09.2022 22:23 Ответить
Примерный сценарий того,что будет если кацапы нажмут красную кнопку.
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01.09.2022 03:09 Ответить
Let's hope they do, then
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01.09.2022 06:23 Ответить
шкода що до москви не долетіла
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01.09.2022 04:59 Ответить
Stepan Bandera's holy spirit in action. Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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01.09.2022 06:20 Ответить
Произошла чудовищная ошибка..надо было по Воронежу!
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01.09.2022 06:28 Ответить
Наступного разу.
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01.09.2022 07:33 Ответить
Бей свой своего, чтоб чужой боялся )
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01.09.2022 06:34 Ответить
Думаю, сарафанне радіо швидше рознесе новину ніж пропаганда.
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01.09.2022 06:53 Ответить
https://ibb.co/1bJhqcP
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01.09.2022 07:55 Ответить
"Скрытые "жидофашисты" и кровожадные "укробандеравцы" пробрались в ракетные части России и испортили "анало-говнетные" ракеты Поэтому траектория ракеты стала "совсем непредсказуемой"!"
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01.09.2022 08:06 Ответить
У американців ракети "Томагавк", а у кацапів "Бумеранг"
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01.09.2022 08:43 Ответить
И у арабов из сектора Газа такое случается.Стреляют по нам,а падает у них же.
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01.09.2022 08:45 Ответить
Тільки араби не волають на весь світ, що в них "вторая армія в мірє і високоточноє оружіє".
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01.09.2022 08:48 Ответить
Це так,але кожен раз вони волають,що перемогли Ізраїль.
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01.09.2022 10:49 Ответить
Ви нагадали мені старий анекдот.

Приходить старенький дід до лікаря і жаліється, що він не може....того... (ну Ви зрозуміли)
Лікар йому
- Діду, Вам як не як вже 88 років. В такому віці про секс можете забути.
- Так моєму кумові вже 91, а він каже, що він мало не щодня... того... - кадже дід.
На що лікар відповідає:
- Так Ви теж можете казати.
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01.09.2022 12:42 Ответить
Боюсь тут это сделано не из-за криворукости, а специяльно, чтоб увеличить ненависть к укропам и улучшить показатели скрытой мобилизации...
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01.09.2022 11:02 Ответить
Ви нічо в руском мірє не понімаєте, якби та ракєта не вдарила по Бєлгороду, туди напевно б зайшли солдати НАТО!
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01.09.2022 08:50 Ответить
Это та самая ракета, про которую ***** рассказывало, с "непредсказуемой траекторией"? 🤔
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01.09.2022 09:14 Ответить
зачем они сами себя обстреливают...
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01.09.2022 09:33 Ответить
- Кацапы, сер.
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01.09.2022 09:58 Ответить
Затем же зачем и свои же пятиэтажки взрывали. Чтоб больше народа поло в армию мстить укропам
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01.09.2022 10:58 Ответить
Чим бiльше знищених кацапiв,тим краще для украiнцiв.
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01.09.2022 09:36 Ответить
Лен, паашли дамой!
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01.09.2022 10:38 Ответить
Я бы сильно не радовался. Думаю это рашистская провокация, чтоб побольше мобилизировать дятлов. Что-то вроде гексогена в пятиэтажках...
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01.09.2022 10:54 Ответить
Та й *****, цим нас не злякати, лякані вже. Тому - радіємо, танцюємо і співаємо!

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01.09.2022 11:09 Ответить
Вона не низько пішла, вона ******* пішла
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01.09.2022 11:28 Ответить
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01.09.2022 11:40 Ответить
Отріцательний взліт. Шест доброй воли так би мовити...
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01.09.2022 16:37 Ответить
Следующий этап - кацы сами себя будут уничтожать в Украине. Болезненные.
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03.09.2022 01:34 Ответить
 
 