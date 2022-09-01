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Россия хочет, чтобы мир привык к войне и смирился с ней, - Зеленский обратился к участникам Венецианского фестиваля. ВИДЕО

Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться.

Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский обратился к участникам фестиваля со следующими словами: "Дамы и господа! Уважаемые участники и гости Венецианского кинофестиваля!

Я ценю возможность обратиться к вам сегодня и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма основана на реальных событиях. Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частей и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен воплотиться в жизнь.

Деятели культуры, режиссеры, продюсеры, актеры, драматурги, операторы, композиторы, художники, дизайнеры, кинокритики и тысячи других людей из разных стран мира и одной кинематографической семьи! Ваша позиция важна, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Наименьшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть равнодушным к войне в Украине, которую развязала Россия.

Дамы и господа! Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности. Это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы каждая страна в мире, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что сейчас переживает Украина.

Слышно об этой войне на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры: взрывы, выстрелы, разрушения, дым, боль и слезы. Вы увидите, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встает и уходит. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно.

To be continued… To be continued?

Ответ на этот вопрос сегодня зависит от нас.

Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует упомянуть эти титры. Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена.

Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не покажется, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты!"

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Венеция (35) Зеленский (20196) кинофестиваль (162)


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Топ комментарии
+18
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01.09.2022 04:27
+13
Давайте чесно.
Якщо б не війна, ЗЄ вже не був би президентом.

Може саме тому він брехав про початок вторгнення.
Може саме тому був розмінований Чонгар.
Може саме тому за 3 роки не було закуплено для ЗСУ:
- жодного снаряда,
- жодної ракети,
- жодної каски,
- жодного бронежилета.
А може ЗЄ просто наївний але жадібний дурник. Ну от просто так співпало все чудовим образом. І продовжує співпадати.

Як вважаєте, на що більше схожа 3-річна діяльність ЗЄ?
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01.09.2022 02:17
+11
как можно такой голос слушать, это же угроза массового отравления
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01.09.2022 02:23
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БЫВАЮТ ЛИ "ХОРОШИЕ РУССКИЕ"? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/4lcFMawACOk
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01.09.2022 02:00 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/8144 Зеленський здає росіянам (яких вимагає позбавити права відвідувати країни Європи, Євросоюзу, зокрема) в котеджному мікрорайоні італійського містечка Форте-дей-Мармі (де осіла чимала рашистська олігархічна й владна команда, аж до друзів нинішньої влади - олігархів Дерипаски й Абрамовича та навіть сестри *****) провінції Тоскана свою вілу за 50-70 тисяч євро на місяць .

В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.
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01.09.2022 02:00 Ответить
Так, не його грошва нас муляє, він підставляє всіх Українців, просто паскудить нас
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01.09.2022 02:11 Ответить
Саме головне, піддає тортурам нас і вбиває нас . Ну чого він не президент егіпту, ну зрозуміло, мстя, вони дико мстиві (див біблію), а українці що зробили цьому покидьку, чи просто бізнес. В голові пересічної людини ніколи не навіть якась жар нка не мелькне, щоб осяяти розумінням дії цих збо,енців. Стівен Кінг жалкій графоман
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01.09.2022 02:20 Ответить
у немцев есть пословица "еврей за пфенинг в церкви пёрнет". я не расист если шо
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01.09.2022 02:59 Ответить
Я теж,якщо що😜
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01.09.2022 11:04 Ответить
Это уже достаточный повод для импичмента или надо подождать, пока Лохбонэвтик ещё больше нам на головы насрёт?
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01.09.2022 09:33 Ответить
Знову ж таки про терористів, з задоволенням навідалась в цей маєток з гарною зброєю та поліцейським з Беверлі Гілз
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01.09.2022 02:07 Ответить
Давайте чесно.
Якщо б не війна, ЗЄ вже не був би президентом.

Може саме тому він брехав про початок вторгнення.
Може саме тому був розмінований Чонгар.
Може саме тому за 3 роки не було закуплено для ЗСУ:
- жодного снаряда,
- жодної ракети,
- жодної каски,
- жодного бронежилета.
А може ЗЄ просто наївний але жадібний дурник. Ну от просто так співпало все чудовим образом. І продовжує співпадати.

Як вважаєте, на що більше схожа 3-річна діяльність ЗЄ?
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01.09.2022 02:17 Ответить
Дурник, не дурник, але дайте хоч за горло потримати
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01.09.2022 03:05 Ответить
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01.09.2022 06:35 Ответить
как можно такой голос слушать, это же угроза массового отравления
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01.09.2022 02:23 Ответить
Боже, когда ОНО уже заткнётся.
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01.09.2022 02:40 Ответить
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01.09.2022 03:24 Ответить
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01.09.2022 04:27 Ответить
Мені цікаво, вибор українців президентом Зеленського, це вже дно, або українці ще "не починали"?
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01.09.2022 05:36 Ответить
Як же мене бісить ця зелена маєчка "я тоже із народа-***".
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01.09.2022 06:07 Ответить
если бы я поймал золотую рыбку, что я попросил бы навсегда закрыть приговору Украины все эфиры навсегда... гнусавость надоела... дебилизм речей достиг пика, но кто-то его все-равно толкает толочь воду в ступе...
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01.09.2022 06:09 Ответить
А я б зажадав, щоб рашка зникла і повернулись ті, кого вона вбила.
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01.09.2022 06:37 Ответить
Розуму! Розуму бажайте всім, кого природа обділила. Щоб не пішли ті, хто ще живі!
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01.09.2022 07:27 Ответить
Виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марми категорически запрещено сдавать россиянам.Источник: https://www.lastampa.it/cronaca/2022/08/31/news/lagenzia_di_forte_dei_marmi_villa_di_zelenskyaffittata_ai_russi_no_ci_e_vietato-7885715/ La Stampa Детали: Как отмечается, несколько дней на побережье Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марми. Газета https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/forte-dei-marmi-la-villa-di-zelensky-affittata-ai-russi-la-nostra-telefonata-alla-titolare-del-contratto-e-la-risposta-dell-agenzia-audio-1.100082177 Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марми за 50 тысяч евро в месяц супругам - гражданам РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская дала компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически отрицаю. Возможно, они были гостями, но не теми, кто арендовал". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.Прямая речь Сальвини: "Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее".
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01.09.2022 06:44 Ответить
вірити кожному агенту... це як *****.
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01.09.2022 09:56 Ответить
Зєлєнскій ще не виступав перед міжнародною лігою захисту летючих мишей, всесвітнім зібранням християн-баптистів, великим курултаєм Кабо-Верде (чи що там у них), міжнародною виставкою кишенькових собак і ще багато перед ким... Не початий край роботи. Насправді ці виступи вже не приносять того ефекту, який мали на початку вторгнення, бо всі, хто хотів чути про жорстокість кацапія, вже знають і про Бучу, і про Маріуполь. Але ці виступи, особливо перед кіношниками, яким в принципі це не цікаво (видно за малою кількістю глядачів у залі) - гарна імітація роботи.
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01.09.2022 07:41 Ответить
👍))
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01.09.2022 09:24 Ответить
А зелені в той час будуть красти як крали раніше падлюки забирають гроші ЗСУ на велике крадівництв
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01.09.2022 07:52 Ответить
ще перед пінгвінами не виступав
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01.09.2022 09:25 Ответить
Иди в отставку, пока тебя не выкинули с Банковой силой
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01.09.2022 09:37 Ответить
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01.09.2022 11:58 Ответить
 
 