Россия хочет, чтобы мир привык к войне и смирился с ней, - Зеленский обратился к участникам Венецианского фестиваля. ВИДЕО

Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться.

Зеленский обратился к участникам фестиваля со следующими словами: "Дамы и господа! Уважаемые участники и гости Венецианского кинофестиваля!

Я ценю возможность обратиться к вам сегодня и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма основана на реальных событиях. Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частей и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен воплотиться в жизнь.

Деятели культуры, режиссеры, продюсеры, актеры, драматурги, операторы, композиторы, художники, дизайнеры, кинокритики и тысячи других людей из разных стран мира и одной кинематографической семьи! Ваша позиция важна, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Наименьшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть равнодушным к войне в Украине, которую развязала Россия.

Дамы и господа! Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности. Это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы каждая страна в мире, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что сейчас переживает Украина.

Слышно об этой войне на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры: взрывы, выстрелы, разрушения, дым, боль и слезы. Вы увидите, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встает и уходит. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно.

To be continued… To be continued?

Ответ на этот вопрос сегодня зависит от нас.

Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует упомянуть эти титры. Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена.

Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не покажется, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты!"

