Россия хочет, чтобы мир привык к войне и смирился с ней, - Зеленский обратился к участникам Венецианского фестиваля. ВИДЕО
Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться.
Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский обратился к участникам фестиваля со следующими словами: "Дамы и господа! Уважаемые участники и гости Венецианского кинофестиваля!
Я ценю возможность обратиться к вам сегодня и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма основана на реальных событиях. Воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частей и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Этого Россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен воплотиться в жизнь.
Деятели культуры, режиссеры, продюсеры, актеры, драматурги, операторы, композиторы, художники, дизайнеры, кинокритики и тысячи других людей из разных стран мира и одной кинематографической семьи! Ваша позиция важна, ваш голос влиятелен, ваше слово громкое. Наименьшее, что вы можете сегодня сделать, а точнее не сделать – это не молчать, не бояться, не отвлекаться, не проходить мимо и не быть равнодушным к войне в Украине, которую развязала Россия.
Дамы и господа! Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности. Это смыслы и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы каждая страна в мире, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что сейчас переживает Украина.
Слышно об этой войне на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры: взрывы, выстрелы, разрушения, дым, боль и слезы. Вы увидите, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встает и уходит. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно.
To be continued… To be continued?
Ответ на этот вопрос сегодня зависит от нас.
Каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует упомянуть эти титры. Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена.
Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не покажется, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты!"
Пожалуйста, подождите...
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https://youtu.be/4lcFMawACOk
В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.
Якщо б не війна, ЗЄ вже не був би президентом.
Може саме тому він брехав про початок вторгнення.
Може саме тому був розмінований Чонгар.
Може саме тому за 3 роки не було закуплено для ЗСУ:
- жодного снаряда,
- жодної ракети,
- жодної каски,
- жодного бронежилета.
А може ЗЄ просто наївний але жадібний дурник. Ну от просто так співпало все чудовим образом. І продовжує співпадати.
Як вважаєте, на що більше схожа 3-річна діяльність ЗЄ?