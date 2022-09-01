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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ испытывает недостаток живой силы и начнет вербовать на войну осужденных в Украине преступников, - Associated Press

решетка

Согласно новым данным американской разведки, Россия испытывает "серьезную нехватку живой силы" в войне против Украины и начнет вербовать осужденных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Россия стремится решить проблему дефицита войск частично путем принуждения солдат, раненых ранее на войне, возвращаться к боевым действиям, найму персонала из частных охранных компаний и даже вербовке из тюрем.

Чиновник добавил, что разведка США определила, что один из шагов, который Министерство обороны России, как ожидается, предпримет в ближайшее время, это вербовка осужденных в Украине преступников для призыва "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

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армия РФ (19011) россия (95326) заключенные (510)


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Топ комментарии
+10
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01.09.2022 08:08
+8
И еще, как говорится, для полного"счастья", узаконят заградотряды
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01.09.2022 06:57
+8
Мотивація Є! Стара як світ: ГРАБУНОК!!!
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01.09.2022 07:29
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да... а я завжди казав шо у москалів не існує мотивації
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01.09.2022 06:55 Ответить
Мотивація Є! Стара як світ: ГРАБУНОК!!!
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01.09.2022 07:29 Ответить
грабунок це не мотивація
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01.09.2022 07:32 Ответить
Ти що - СЕРЙОЗНО???!!! Та ця "мотивація" рухає людством з тих пір, як наші предки -мавпи, в зграї об"єдналися! Тільки предмети грабунку міняються і зброя стає іншою Починали з дрючків і каміння, а продовжують зараз танками, авіацією і ракетами! І все у всі віки впирається в три постулати: "смачно жрать", "м"яко спать", "гарно одягаться"!
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01.09.2022 07:52 Ответить
повторюю, грабунок це не мотивація, а процес.
мотивація це спонука дії.
наприклад: самозахист, жага наживи тощо
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01.09.2022 08:10 Ответить
Синку! І ти пояснюєш це юристу-практику? Та основним мотивом за двома статтями КК України прямо називається корисливий мотив з метою заволодіння чужим майном!!!
Стаття 186. Грабіж

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

4. Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/270-17 № 270-VI від 15.04.2008 , https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 , https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
Стаття 187. Розбій
1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
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01.09.2022 08:18 Ответить
юристи - дебіли
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01.09.2022 08:21 Ответить
Ага! Тільки от коли тебе "клюне в зад" - то ти біжиш до юриста з проханням допомогти виплутаться з ситуації!
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01.09.2022 08:28 Ответить
а шо робить коли навкруг суцільні дебіли
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01.09.2022 09:03 Ответить
В дзеркало глянуть не пробував? Мені здається - там сидить один з найхарактерніших!
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01.09.2022 10:09 Ответить
я під захистом юристів
захисники шо піздець
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01.09.2022 11:59 Ответить
Питає поручик Ржевський денщика:
- И где вас, таких дураков, берут, и к нам назначают?
- Так, "вашбродь", всё по ранжиру: умных - к умным, а меня - к Вам!"
В тебе - така сама історія : який "клієнт" - такі і "юристи"! "Дурне до дурного тягнеться!"
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01.09.2022 12:23 Ответить
ти взагалі навіщо існуєш на планеті Земля
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01.09.2022 12:26 Ответить
Тебе не спитався! Ти ж он - живеш? А я тебе не питаю - для чого ти живеш? Їси, сереш і всяку дурь пишеш! Бо знаю - природа передбачила у собі не тільки людей розумних, але й "пітекантропів От і тобі дала можливість жить!
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01.09.2022 12:34 Ответить
зайве підтвердження
юрист - дебіл
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01.09.2022 12:36 Ответить
Тобі - з "сортиру" - видніше!
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01.09.2022 12:43 Ответить
о, вже підарська сутність полізла
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01.09.2022 12:45 Ответить
Це ти про себе? Співчуваю Хоча - може то твоя справжня сутність? Всі "лузери" по життю стараються лайном оточуючих закидать - щоб на їх фоні виглядіть "крутими"
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01.09.2022 13:46 Ответить
‼️‼️‼️

Всі "лузери" по життю стараються лайном оточуючих закидать - щоб на їх фоні виглядіть крутими

Блін, пане Яре, 100 балів. ( даже знаю неколько )
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01.09.2022 13:48 Ответить
ще одна юристка намалювалась, нумо!
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01.09.2022 14:56 Ответить
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01.09.2022 08:08 Ответить
«Россіяне вертаються з трофеями зі Львова 1915р»
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01.09.2022 08:10 Ответить
звернись до холодного яру, він допоможе
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01.09.2022 13:08 Ответить
по закону!
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01.09.2022 13:12 Ответить
И еще, как говорится, для полного"счастья", узаконят заградотряды
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01.09.2022 06:57 Ответить
І виїзді тройкі
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01.09.2022 07:59 Ответить
Потім знімуть серіал Штрафбат-2: Патєрь нєт.
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01.09.2022 07:20 Ответить
тому в'язні можуть вибрати їжу та ліжко у в'язниці або стратити на полі бою. але скоріше підіграють але при першій нагоді втечуть чи зрадять.
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01.09.2022 08:23 Ответить
Ну,новині про масове вербування зеків,-кілька тижнів.
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01.09.2022 08:24 Ответить
так уже. щось там навербував особисто Пригожин. кажуть, вже й повбивали їх.
я дивилася відео з Осєчкіним, він розказував, що там на параші цілий скандал через це.
мовляв, Пригожин теж займався приписками і крадівництвом, а тоді виявилося, що вагнерівців не вистачає, то він проявив ініціативу і поперся в тюрми за м'ясом. а це чужа парафія, ну і як пішли там павуки битися в банці.
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01.09.2022 08:48 Ответить
 
 