РФ испытывает недостаток живой силы и начнет вербовать на войну осужденных в Украине преступников, - Associated Press

Согласно новым данным американской разведки, Россия испытывает "серьезную нехватку живой силы" в войне против Украины и начнет вербовать осужденных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Россия стремится решить проблему дефицита войск частично путем принуждения солдат, раненых ранее на войне, возвращаться к боевым действиям, найму персонала из частных охранных компаний и даже вербовке из тюрем.

Чиновник добавил, что разведка США определила, что один из шагов, который Министерство обороны России, как ожидается, предпримет в ближайшее время, это вербовка осужденных в Украине преступников для призыва "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

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