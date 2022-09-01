РФ испытывает недостаток живой силы и начнет вербовать на войну осужденных в Украине преступников, - Associated Press
Согласно новым данным американской разведки, Россия испытывает "серьезную нехватку живой силы" в войне против Украины и начнет вербовать осужденных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, Россия стремится решить проблему дефицита войск частично путем принуждения солдат, раненых ранее на войне, возвращаться к боевым действиям, найму персонала из частных охранных компаний и даже вербовке из тюрем.
Чиновник добавил, что разведка США определила, что один из шагов, который Министерство обороны России, как ожидается, предпримет в ближайшее время, это вербовка осужденных в Украине преступников для призыва "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".
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мотивація це спонука дії.
наприклад: самозахист, жага наживи тощо
Стаття 186. Грабіж
1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -
карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.
3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
4. Грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.
{Стаття 186 із змінами, внесеними згідно із Законами https://protocol.ua/go/270-17 № 270-VI від 15.04.2008 , https://protocol.ua/go/2617-19 № 2617-VIII від 22.11.2018 , https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
Стаття 187. Розбій
1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
3. Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2117-20 № 2117-IX від 03.03.2022 }
захисники шо піздець
- И где вас, таких дураков, берут, и к нам назначают?
- Так, "вашбродь", всё по ранжиру: умных - к умным, а меня - к Вам!"
В тебе - така сама історія : який "клієнт" - такі і "юристи"! "Дурне до дурного тягнеться!"
юрист - дебіл
Всі "лузери" по життю стараються лайном оточуючих закидать - щоб на їх фоні виглядіть крутими
Блін, пане Яре, 100 балів. ( даже знаю неколько )
я дивилася відео з Осєчкіним, він розказував, що там на параші цілий скандал через це.
мовляв, Пригожин теж займався приписками і крадівництвом, а тоді виявилося, що вагнерівців не вистачає, то він проявив ініціативу і поперся в тюрми за м'ясом. а це чужа парафія, ну і як пішли там павуки битися в банці.