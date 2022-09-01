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Новости Агрессия России против Украины Война
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С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж (обновлено)

С самого утра город под постоянными минометными обстрелами.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал он.

Он также просит людей оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен.

Читайте: В результате вражеского обстрела Энергодара 10 человек ранены, 2 из них - в тяжелом состоянии, - мэр Орлов

Позже мэр добавил, что оккупанты сообщили о погибших и раненых, а над городом кружат российские вертолеты: "Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают утром Энергодар из минометов, автоматов и бьют снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеті). Уже сообщили о  погибших и раненых в результате их обстрелов".

Кроме того, он отметил, что поступает информация о попадании в жилые дома по улице Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова; в частных приусадебных домах в кооперативах в пригороде; в приемную СМСЧ, магазин, детские садики.

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 01

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 02

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 03

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 04

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 05

С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов 06

обстрел (26850) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+21
Кацапи влаштували шоу щоб МАГАТЕ обісралось і втекло звідти.
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01.09.2022 08:24
+17
Сумно... Цього могло б і не бути, якби зелупа не здав південь України кацапам...
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01.09.2022 09:03
+14
Світ з'їхав з глузду, дивитися як свинособаки готові розхерячити АЕС. Де б не було цих ********* скрізь смерть і розруха, **** цю недоімперію потрібно просто знищити. І хороший москаль це дохлий москаль, будь який
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01.09.2022 09:09
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Правила форума Совет форумчан
МАГАТЕ бігає з автоматами
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01.09.2022 07:44 Ответить
Кацапи влаштували шоу щоб МАГАТЕ обісралось і втекло звідти.
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01.09.2022 08:24 Ответить
Скажуть, що то все укри стріляли.
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01.09.2022 08:33 Ответить
Світ з'їхав з глузду, дивитися як свинособаки готові розхерячити АЕС. Де б не було цих ********* скрізь смерть і розруха, **** цю недоімперію потрібно просто знищити. І хороший москаль це дохлий москаль, будь який
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01.09.2022 09:09 Ответить
а що, хтось мав віру, що їх туди пустять? ну крім МАГАТЕ, МЧХ, ОБСЄ, ООН..хто там ще з імпотентів є..
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01.09.2022 12:51 Ответить
н..вони тренуються здавати нормативи на заміну підгузків
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01.09.2022 12:49 Ответить
Ну якщо залишати навіть на АЕС тільки пару десятків війскових, то про що можна ще говорити. Поки сотні тисяч захищали бункер переляканого бубонного шашличника , ************* захопили все що хотіли.
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01.09.2022 08:59 Ответить
Сумно... Цього могло б і не бути, якби зелупа не здав південь України кацапам...
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01.09.2022 09:03 Ответить
турчинова за "цапа-відбувайла" тримаєте? Краще пошукайте його у своїй Німеччині серед піонерок-меркелів, шрьодерів та інших друзів-повій пуйла. А ми в Україні зі своїми турчиновими якось самі розберемося. aufiderzein, гер Давід.
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01.09.2022 17:59 Ответить
І щоб він зробив- це або постановка, або повний ідеотизм.
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01.09.2022 09:29 Ответить
Иди на *** кацапская гнида.не было никакого десанта.не *** тут ******* разгонять
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01.09.2022 09:30 Ответить
Приснилось, Шариков?
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01.09.2022 09:32 Ответить
Работа у него такая.эту шнягу за десант кацапские помойки все утро разгоняют
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01.09.2022 09:39 Ответить
andi Mir на счет тільки пару десятків війскових ,це ще питання??? Местные говорят , что из персонала станции половина ,это охрана , а это порядка 1500 человек, вопрос ,что они делали?????
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01.09.2022 09:22 Ответить
Охраняли. Охранниками могут быть и пенсы и женщины,возможно и без оружия.
А защищать атомную оставили 50 человек

нацгвардейцев.
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01.09.2022 09:33 Ответить
Аналитики сраные! Каких ты "местых" спрашивал? Вонючих очков?На промплощадке работало около 6 тыс.человек.Всего на станции около 10 тысяч. Периметр охраняли в/ч около 200 человек нацгвардия,многие из которых жители окрестных сел!И все!Это борьба с хулиганами,мелкими террористами и все.Тяжелое вооружение - пара РПГ и пара столетних БРДМ.И вообще,неплохо бы знать.о чем п.здишь и посмотри на карту,где это.
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01.09.2022 10:19 Ответить
Що чутно з Нікополя: з ночі кілька годин глухі вибухи з боку Енергодару(~20-20+ км від центру Нікополя), виходи наших "аграріїв" чутно, наприклад, для порівняння, зовсім не глухо, бо вони зазвичай за 5-10 км, та й з нашого боку водосховища, їх сьогодні вночі і з ранку не спостерігається. Розганяють кацапський фейк про якийсь міфічний "укро-десант" на лівий берег, з півночі від Енергодару. Багато місцевих в місцевому чаті підтверджують обстріл орками міста Енергодар, дуже інтенсивний: міномети, ствольна артилерія, гради, потім ще й гелікоптери, навіть танки по місту вже пустили, вони теж палять куди попало. Зі свідчень мешканки Енергодару: рашистські гелікоптери у кількості 5 штук рухалися у бік нікопольського берегу, потім розвернулися над водосховищем і полетіли назад на Енергодар, продовжилися обстріли. По Нікополю кілька разів зі стволки теж відпрацювали вже з ранку, таке враження "просто так"... Щоб вони там всі здохли, виродки зайвохромосомні!
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01.09.2022 09:46 Ответить
все можно закончить в одно мгновение, нужно только воля умов мира и B-21

Но всем насрать....
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01.09.2022 10:59 Ответить
і гвинтокрили ліають безперешкодно))) ага . типу наші гатять по цивільним а віськову техніку не чіпають.
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01.09.2022 12:11 Ответить
Сами себя обстреливают? Смешно. И две баржи с десантом тоже сами потопили ?
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01.09.2022 13:02 Ответить
орки всіляко намагаються перед членами МАГАТЕ намалювати яскраву картину "звірств фашиствующіх бєндєравцев", котрі буцімто обстрілюють мирняк та АЕС.
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01.09.2022 18:03 Ответить
Кацапський сценарій ні в ....ду. Тупий, як самі кацапи
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02.09.2022 08:20 Ответить
 
 