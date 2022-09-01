С пяти часов утра продолжаются постоянные минометные обстрелы Энергодара, повреждены жилые дома, магазин, детсады, - мэр Орлов. ФОТОрепортаж (обновлено)

С самого утра город под постоянными минометными обстрелами.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал он.

Он также просит людей оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен.

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Позже мэр добавил, что оккупанты сообщили о погибших и раненых, а над городом кружат российские вертолеты: "Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают утром Энергодар из минометов, автоматов и бьют снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеті). Уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов".



Кроме того, он отметил, что поступает информация о попадании в жилые дома по улице Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова; в частных приусадебных домах в кооперативах в пригороде; в приемную СМСЧ, магазин, детские садики.





















