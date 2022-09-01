ВСУ делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине, - Залужный

Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Наши дети рано повзрослели. Война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением. В последние полгода сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине ", – отметил он.

"Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников - защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Растайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!", - добавляет Залужный.

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