РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости Война
4 069 22

ВСУ делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине, - Залужный

школа,війна,діти

Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Наши дети рано повзрослели. Война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением. В последние полгода сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине ", – отметил он.

"Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников - защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Растайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!", - добавляет Залужный.

Смотрите: Независимость имеет вкус земли, крови, смерти и слез. Кто воюет, тот знает, - Залужный. ВИДЕО

школа (3010) ВСУ (6536) Залужный (654)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Дякуємо, пане Головнокомандувач!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.09.2022 08:32
+15
показать весь комментарий
01.09.2022 08:27
+13
Поважаю Залужнога та Генеральний Штаб та ЗСУ СИЛЬНО Поважаю народ Украiни Вас Пiдтримае!
показать весь комментарий
01.09.2022 08:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.09.2022 08:27 Ответить
Поважаю Залужнога та Генеральний Штаб та ЗСУ СИЛЬНО Поважаю народ Украiни Вас Пiдтримае!
показать весь комментарий
01.09.2022 08:30 Ответить
Раніше бачив як до школи йшли школярі з квітами і батьками. Зараз нікого не видно. Кацапія все пересрала.
показать весь комментарий
01.09.2022 08:31 Ответить
Дякуємо, пане Головнокомандувач!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.09.2022 08:32 Ответить
нажаль багато хто зараз вибере можливість жити і навчати дітей в ситому і багатому західному цивілізованому світі ніж чекати роками коли в Україні стан речей повернеться хоча б до довоєнного стану
показать весь комментарий
01.09.2022 08:41 Ответить
Мало хто захоче витрачати життя цілого покоління, живучи на руїнах, для того, щоб тільки відбудувати країну (і це за умови, що у владі не будуть красти, в що не віриться). Тим більше Європа потребує наших дітей як противагу біженцям з близького сходу та африки, які часто навіть не знають латинський алфавіт.
показать весь комментарий
01.09.2022 08:56 Ответить
І це абсолютно нормально.
Тут невідомо коли взагалі почнеться нормальне життя, а бажання батьків для дітей щоб мали гарні умови
показать весь комментарий
01.09.2022 09:30 Ответить
В Европе в связи с этим всем такой нормальной сытой жизни как раньше тоже уже не будет.
показать весь комментарий
01.09.2022 11:51 Ответить
в порівнянні з тим що буде тут у нас то там буде рай
показать весь комментарий
01.09.2022 14:42 Ответить
Знаю не одну сім'ю, в якій діти змусили батьків повернутися в Україну.
показать весь комментарий
01.09.2022 10:44 Ответить
Первого сентября , начало Второй Мировой войны, а в Украине всегда как не у людей , День знаний!

Не пи з дец ли это , украинцы ?
показать весь комментарий
01.09.2022 08:53 Ответить
І що, тепер не відзначати день знань через війну якогось-там бородатого року? Тим більше - вже нова світова війна іде.
показать весь комментарий
01.09.2022 08:59 Ответить
Что значить « якогось-там бородатого року ? « ?

2 . в Дании День знаний 8 августа в этом году , а если в Украине не будет День знаний 1 сентября, а 2 сентября или 29 или 30 или 28 августа то , что будет ? Разве нельзя перенести с первого сентября ?

Разве не понятно почему в ссср сделали именно первого сентября День знаний ?
показать весь комментарий
01.09.2022 09:22 Ответить
Взагалі "не п і здец".Сьогодні і в Польщі також день знань і діти йдуть до школи.А що було в Польщі в цей день,багато років тому,не надаєте?Але поляки,чомусь,не переймаються.
показать весь комментарий
01.09.2022 09:31 Ответить
Верим ЗСУ!
показать весь комментарий
01.09.2022 09:19 Ответить
Європейська Солідарність Івано-Франківськ

@es_ivanofr

·

https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч

ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»

«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання

показать весь комментарий
01.09.2022 09:22 Ответить
а что, гнусавый видосикович приговор Украины ссыканул выпустить Залужного в эфир на общественном телевидении? кого-кого, а вот Залужного украинцы бы послушали с огромным удовольствием и благодарностью... именно армии и народу Украина благодарна за то, что они убьют мокшан... но не руководству Украины во главе с приговором...
показать весь комментарий
01.09.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 09:48 Ответить
Жити і навчатися в Україні. Віримо в ЗСУ, боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
01.09.2022 10:26 Ответить
Чому ви в тоді в Німеччині?
показать весь комментарий
02.09.2022 07:15 Ответить
 
 