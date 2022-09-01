ВСУ делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине, - Залужный
Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Наши дети рано повзрослели. Война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением. В последние полгода сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине ", – отметил он.
"Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников - защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Растайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!", - добавляет Залужный.
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Слава ЗСУ!
Тут невідомо коли взагалі почнеться нормальне життя, а бажання батьків для дітей щоб мали гарні умови
Не пи з дец ли это , украинцы ?
2 . в Дании День знаний 8 августа в этом году , а если в Украине не будет День знаний 1 сентября, а 2 сентября или 29 или 30 или 28 августа то , что будет ? Разве нельзя перенести с первого сентября ?
Разве не понятно почему в ссср сделали именно первого сентября День знаний ?
@es_ivanofr
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https://twitter.com/es_ivanofr/status/1564904617967771648 11 ч
ЦЕЙ ГЕНЕРАЛ ДАРУЄ УКРАЇНІ НАДІЮ, - німецьке видання «Bild»
«Генерал-герой Залужний відіграв величезну роль у тому, що Україна все ще існує, і країна не була захоплена протягом кількох днів, як планував кремлівський деспот володимир путін", - пише видання