РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости Война
6 645 10

Ночью Россия выпустила пять ракет из Белгорода по Харькову. Часть "самоликвидировалась" на их территории, - Синегубов

бєлгород

Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

"На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении .

Синегубов также отмечает, что в Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

"Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина", - добавляет глава региона.

Смотрите: Российская ракета, которую выпустили по Харькову, ударила по Белгороду. ВИДЕО

Около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

"Российские оккупанты на Харьковщине наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - резюмирует глава региона.

армия РФ (19011) обстрел (26850) Харьков (7437) Харьковщина (5577) Синегубов (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Ось що означае не рахувати сусідську РАШКУ - ворогом . Ще Кушнарев вопил що до раши від Харкова - 40 км. Вже тоді треба було бандерівців на кордоні ставити , а не проспект імені Жукова називати
показать весь комментарий
01.09.2022 09:08
+11
Шизанутий ху@ ло в предсмерних конвульсіях сіпається 😠
здохни вже , чортяко 🤬
показать весь комментарий
01.09.2022 09:07
+9
Він не лох , а лошара
показать весь комментарий
01.09.2022 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь що верховне вже прокинулось і наказало дати адекватну відповідь. Адже нахвалявся шо він не лох якийсь.
показать весь комментарий
01.09.2022 09:04 Ответить
Він не лох , а лошара
показать весь комментарий
01.09.2022 09:08 Ответить
20%
показать весь комментарий
01.09.2022 09:06 Ответить
Шизанутий ху@ ло в предсмерних конвульсіях сіпається 😠
здохни вже , чортяко 🤬
показать весь комментарий
01.09.2022 09:07 Ответить
Безумець в голові раші- НАТО треба вже вступати у війну
показать весь комментарий
01.09.2022 09:09 Ответить
Ось що означае не рахувати сусідську РАШКУ - ворогом . Ще Кушнарев вопил що до раши від Харкова - 40 км. Вже тоді треба було бандерівців на кордоні ставити , а не проспект імені Жукова називати
показать весь комментарий
01.09.2022 09:08 Ответить
видно ракеты с малокитайщины(зауралья) подвезли которые 50-60 год на хранении лежали дальше будет все интереснее
показать весь комментарий
01.09.2022 09:22 Ответить
Влада досі не визнала рашку країною терористом Ще на днях бюджетом займалися У нас велике будівництво дубль два
показать весь комментарий
01.09.2022 10:12 Ответить
прикол в том, что все что упало на белгород, скажут что то Украина обстреляла, все же просто
показать весь комментарий
01.09.2022 11:02 Ответить
 
 