Ночью Россия выпустила пять ракет из Белгорода по Харькову. Часть "самоликвидировалась" на их территории, - Синегубов

Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

"На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении .

Синегубов также отмечает, что в Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

"Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина", - добавляет глава региона.

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Около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

"Российские оккупанты на Харьковщине наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - резюмирует глава региона.