Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 сентября потери личного состава противника составляют около 48 350 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано,
- танков - 1997 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 4345 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 1115 (+24) ед,
- РСЗО - 287 (+2) ед,
- средства ПВО - 153 (+1) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 205 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3) ед,
- специальная техника – 104 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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повністю провальною !!
Але не стоїть дуже радіти. Нажаль, величайший боневтік ще дурніший за путіна.
АПЛОДУЄМО!