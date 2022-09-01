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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 сентября потери личного состава противника составляют около 48 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано,
  • танков - 1997 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 4345 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 1115 (+24) ед,
  • РСЗО - 287 (+2) ед,
  • средства ПВО - 153 (+1) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 205 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),
  • крылатые ракеты - 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3) ед,
  • специальная техника – 104 (+1).

Также читайте: Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) ликвидация (3465) уничтожение (6811) техника (1732) потери (4368)


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Топ комментарии
+25
Хороший прирост. По фаршу особенно. Мне нравиться. По танкам надо полагать 2000 сегодня, даст Бог, ВСУ сделает.
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01.09.2022 09:14
+24
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01.09.2022 09:18
+19
ОООО, ЯК ЦЕ ПРЕКРАСНО. СТІЛЬКИ ВСЬОГО НАБИЛИ!
АПЛОДУЄМО!
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01.09.2022 09:13
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01.09.2022 09:11 Ответить
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01.09.2022 12:56 Ответить
Невже це правда? Невже їх так ******* під Херсоном
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01.09.2022 09:12 Ответить
Фуууу, как грубо, "пиз..т". Не пиз..т, а учат уму разуму. Понятными для кацапов и прочей русни методом. Почти по Макаренку.
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01.09.2022 09:16 Ответить
Взагалі то Макаренко був катом українського народу. Підлітків, якіх він не зміг деукраїнізувати (не тільки в сенсі мови), він віддавав іншому кату судоплатову, якій їх знищував вже фізично...
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01.09.2022 10:25 Ответить
Ну, так по его методе и воспитывают наши хлопцы с девчатами кацапов и прочую русню аля бурят с другими отбросами человечества.
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01.09.2022 13:04 Ответить
Орки наразі несуть величезні втрати , але ху@ ло не втрачає надіі захопити всю Украіну , навіть , падлюка , не підозрює свою спецоперацію
повністю провальною !!
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01.09.2022 09:18 Ответить
Він вже 1,5 місяці самостійно керує цією "операцією". З нього такий генерал як і президент.
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01.09.2022 09:22 Ответить
Пуйло добре знається на промиванні мізків, і невеликих спецопераціях, бо кгбшник. А в економіці, політиці, і військовій справі він нетяма.
Але не стоїть дуже радіти. Нажаль, величайший боневтік ще дурніший за путіна.
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01.09.2022 09:36 Ответить
+++ величайший боневтік ще дурніший за путіна
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01.09.2022 13:00 Ответить
Вы имеете личных информаторов в бункере это поца Х..ла? И хочу добавить, что и у нас такой же почти "президент и генерал".
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01.09.2022 13:06 Ответить
ОООО, ЯК ЦЕ ПРЕКРАСНО. СТІЛЬКИ ВСЬОГО НАБИЛИ!
АПЛОДУЄМО!
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01.09.2022 09:13 Ответить
СЛАВА ЗСУ! Боже, бережи наших воїнів!
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01.09.2022 09:13 Ответить
Хороший прирост. По фаршу особенно. Мне нравиться. По танкам надо полагать 2000 сегодня, даст Бог, ВСУ сделает.
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01.09.2022 09:14 Ответить
Танки хорошо, а вот, что арту выбивают так просто отлично.
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01.09.2022 09:23 Ответить
якщо такими темпами вип*здовуються орки та ворожа техніка, то дійсно поспішати зі штурмом не треба
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01.09.2022 09:16 Ответить
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01.09.2022 09:18 Ответить
І вчаться швидко бігати. А от "расєйський драп" ще показують не всі.
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01.09.2022 09:30 Ответить
Яж писав,що все починається після 50!
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01.09.2022 09:24 Ответить
ахренеть почти полтысячи кацапов отправились в ад! Скоро юбилей по танкам! Ждем, верим!
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01.09.2022 09:35 Ответить
Артилерію вже винищують дивізіонами 👏
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01.09.2022 09:36 Ответить
У роSSийских танков завтра круглый юбилей намечается! Интересно, а трофейные танки входят в "боевые потери" или в "поставки техники для ВСУ" от лучших спонсоров армии Украины?
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01.09.2022 09:37 Ответить
Трофейні та знищені не плюсуються, все окремо.
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01.09.2022 09:42 Ответить
Не впевнений! Написано "Орієнтовні втрати ворога", тобто якщо танчик зробив вірний вибір та перейшов на сторону ЗСУ, то для ворога він втрачений
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01.09.2022 12:32 Ответить
Щось літаки геть розслабились, ще трохи і гвинтокрили їх доженуть, не можна так треба йти знову у відрив.
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01.09.2022 09:40 Ответить
Танки, ббм та Арта десятками - значить впевнено трощать другу лінію оборони, з якої відвести техніку свинолупі не можуть - ліміти по гсм та БК встановлені ЗСУ шляхом знищення всіх доступних складів, більших за сарайчик з парою десятків ящиків.
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01.09.2022 09:46 Ответить
ЗСУ найкращі в світі !
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01.09.2022 09:59 Ответить
Что-то пункт ,,корабли/катеры,, завис. Черноморские бычки проголодались. ,,Москву,, доели, пора бы сделать отрицательное всплытие парочке БДК чтоб жирок на зиму нагуляли.
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01.09.2022 10:13 Ответить
Вони, мабуть, ховаються на схід від Криму, під прикриттям берегу.
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01.09.2022 10:43 Ответить
Все простіше: Ескадру "ударну" вони тримають між Кримом та своїм узбережжям (за межами 300 км зони досяжності "Нептунів" та "Гарпунів") а решту здатних плавать "корит" сховали у Новоросійському порту Балаклавська бухта опустіла!
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01.09.2022 15:02 Ответить
 
 