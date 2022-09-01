Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 сентября потери личного состава противника составляют около 48 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 48350 (+450) человек ликвидировано,

танков - 1997 (+23) ед,

боевых бронированных машин - 4345 (+33) ед,

артиллерийских систем - 1115 (+24) ед,

РСЗО - 287 (+2) ед,

средства ПВО - 153 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 205 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3239 (+3) ед,

специальная техника – 104 (+1).

Также читайте: Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.