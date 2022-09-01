Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине, - Пентагон
Предоставление Украине системы ПВО NASAMS заметно повлияет на ситуацию на поле боя в войне против российских захватчиков.
Об этом заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, сообщает Цензор.НЕТ.
Эта система должна укрепить Украину против современных воздушных угроз – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет, сказал он.
"NASAMS – это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые заметно повлияют на ситуацию на поле боя", – пояснил Лаплант.
Быстрое подписание контракта с производителем является примером способности США ускорить поставки критического оборудования союзникам через промышленность, отметил Дуглас Буш, помощник главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению.
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ви якось визначіться з радістю...
від того що ракети закінчаться чи ні..
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
рашисти можуть,а ми ні ?
Але сами знаєте на яке будівництво шли гроші.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vognevi_viprobuvannja_zenitnoji_rk_10_vid_kb_luch_ekskljuzivne_video_ta_intervju_olega_korostelova-5705.html
Деньги не дают зеленые на производство.
Или что -то есть на складе?