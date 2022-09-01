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Новости Война
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Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине, - Пентагон

nasams

Предоставление Украине системы ПВО NASAMS заметно повлияет на ситуацию на поле боя в войне против российских захватчиков.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, сообщает Цензор.НЕТ.

Эта система должна укрепить Украину против современных воздушных угроз – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет, сказал он.

"NASAMS – это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые заметно повлияют на ситуацию на поле боя", – пояснил Лаплант.

Читайте: Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ

Быстрое подписание контракта с производителем является примером способности США ускорить поставки критического оборудования союзникам через промышленность, отметил Дуглас Буш, помощник главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению.

оружие (10196) Пентагон (1446) помощь (7752)


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Топ комментарии
+12
почекайте! ви ж кожного разу ігноруєте адекватність і голосуєте за "шукачів миру"!
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
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01.09.2022 09:27
+8
каібри може трохи і закінчаться , але содеповского лайна на складах в них ще чимало .
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01.09.2022 09:33
+6
Тільки будуть вони в 2024 році , якось так , чи може я помиляюсь ?
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
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01.09.2022 09:21
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най буде
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01.09.2022 09:20 Ответить
тут вже багато різних видань пишуть що до кінця року в "братів" закінчаться ракєти... з чим же будуть боротися ті НАСАМС?
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01.09.2022 09:29 Ответить
каібри може трохи і закінчаться , але содеповского лайна на складах в них ще чимало .
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01.09.2022 09:33 Ответить
Проти «стріл»
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01.09.2022 09:33 Ответить
зрадо...оби..

ви якось визначіться з радістю...

від того що ракети закінчаться чи ні..
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01.09.2022 09:49 Ответить
най буде! ))))
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01.09.2022 22:52 Ответить
Тільки будуть вони в 2024 році , якось так , чи може я помиляюсь ?
Ганьба всім нашим керманичам , які за 30 років , маючи свій ракетний завод , не зробили ні одної системи ППО - ПРО !
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01.09.2022 09:21 Ответить
почекайте! ви ж кожного разу ігноруєте адекватність і голосуєте за "шукачів миру"!
"шукачі миру" не роблять ракєти ППО, це повинно бути зрозумілим навіть з рівнем IQ 73
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01.09.2022 09:27 Ответить
Вы это кто? Скорее всего вы сами и голосовали за слуг народа)
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01.09.2022 09:53 Ответить
а ты чё выскочило? перепутало ники?
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01.09.2022 10:06 Ответить
А до слуг народа никого не было?
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01.09.2022 11:41 Ответить
Давайте , рідненькі , побільше системи ППО NASAMS і поскоріше 🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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01.09.2022 09:23 Ответить
8 батарей норм не на всю страну но на стратег. города и обьекты должно хватить)
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01.09.2022 09:24 Ответить
Сказал же " на поле боя". Хотя таким городам как Харьков,Николаев,Никополь конечно же нужнее,а для поля боя есть войсковая ПВО на крайняк стрингеры с иглами
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01.09.2022 09:36 Ответить
Насамс -это наподобие буков, а дальнобойные патриоты для защиты городов, это как с-300, нам их пока не дают.
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01.09.2022 10:07 Ответить
говорят у них время реакции 10 сек, ну так говорят, сам не знаю и спорить не буду
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01.09.2022 10:55 Ответить
8 батарей и у каждой 12 пусковых установок.
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01.09.2022 11:42 Ответить
Та невже
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01.09.2022 09:24 Ответить
God Bless America
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01.09.2022 09:25 Ответить
кремлядь будем бомбить?
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01.09.2022 09:30 Ответить
Ну так давайте оті системи , бо обіцянками з кацапами не повоюєш.
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01.09.2022 09:30 Ответить
шкода тільки що у 2014 році нам відмовили у придбанні такої зброї,суто з технології виготовлення подібних систем на це потрібні роки..
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01.09.2022 09:46 Ответить
Ви мали намір "зкомуниздити" західну тезхнологію для наших систем ?

рашисти можуть,а ми ні ?
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01.09.2022 09:51 Ответить
У нас були свої розробки малих ППО кБ ЛУЧ . Також южмаш починав розробки великих ППО.
Але сами знаєте на яке будівництво шли гроші.
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01.09.2022 10:13 Ответить
Так разрабатывали, что в итоге так ничего и не разработали. А времени с 2014 было 8 лет
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01.09.2022 11:45 Ответить
Разработали. Документация давно есть. в Киеве в КБ ЛУч даже на выставке показывали ПВО и испытания были в прошлом году.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/vognevi_viprobuvannja_zenitnoji_rk_10_vid_kb_luch_ekskljuzivne_video_ta_intervju_olega_korostelova-5705.html

Деньги не дают зеленые на производство.
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01.11.2022 19:25 Ответить
26 декабря 2021 года испытали. А вы ж кричите, что зеленая власть с 2019 года закрыла все военные проекты. Как-то не вяжется вся ваша зрада)
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01.11.2022 20:22 Ответить
Так опытный образец был сделан своими средствами самого завода. За свой счет. Но зеленые не дали денег на производство не на гром, не на нептуны, не на пво. На одних опытных образцах далеко не уедешь.
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01.11.2022 21:51 Ответить
Ты кому хочешь впарить фейк? Госкорпорация. За свои деньги. По своей инициативе. Постреляли в стране без разрешения государства. Вы совсем идиоты, рехнувшиеся на ЦЕНЗОРЕ, решившиеся стравить избирателей двух президентов???
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02.11.2022 00:25 Ответить
Хотя тот же ГРОМ начал разрабатываться при Януке)
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01.09.2022 11:46 Ответить
Только не понятно, когда они будут. По контракту же поставка двух систем в августе 2024 года...
Или что -то есть на складе?
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01.09.2022 09:52 Ответить
не на поле боя, а ПРО должно прикрыть города миллионники и прифронтовые
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01.09.2022 09:53 Ответить
Это маленькие про, типа буков, только современные. Это не патриоты.
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01.09.2022 10:10 Ответить
я понимаю, Буки скорее ПВО, а это именно ПРО с небольшими ракетами с огромной скоростью, для прикрытия на небольших расстояниях....
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01.09.2022 10:14 Ответить
Ніяких більше голубів, хлопці ЗСУ, надія тільки на вас. Україну сьогодні і наступні 30 років після перемоги врятують яструби військово-політичної адміністрації разом зі ЗСУ, жорстка внутрішня мілітарна політика з оздоровлення економіки та придушення всяких наративів державної зради, корупції, казнокраддства та криміналітету.
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01.09.2022 09:55 Ответить
І повністю викоренити малих зелених тиранів із влади у майбутньому.
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01.09.2022 10:09 Ответить
Можешь об этом просто забыть по факту. Ничего из того, что ты написал не будет. Военные, особенно настоящие, очень мало интересуются политикой, они брезгуют. Поэтому конечно из военной среды будет небольшой приток достойных людей, но на всю систему они не повлияют совершенно никак. Никакие яструбы никого не врятуют. Пока народ сам по себе постепенно не поумнеет. А это процесс долгий. Две-три эммм... пятилетки )
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01.09.2022 11:43 Ответить
Ну что же первые системы уже идут, посмотрим скоро насколько хороши.
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01.09.2022 11:40 Ответить
 
 