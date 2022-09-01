Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине, - Пентагон

Предоставление Украине системы ПВО NASAMS заметно повлияет на ситуацию на поле боя в войне против российских захватчиков.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лаплант, сообщает Цензор.НЕТ.

Эта система должна укрепить Украину против современных воздушных угроз – от беспилотников до вертолетов и крылатых ракет, сказал он.

"NASAMS – это лишь последнее из разнообразных средств ПВО, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, которые заметно повлияют на ситуацию на поле боя", – пояснил Лаплант.

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Быстрое подписание контракта с производителем является примером способности США ускорить поставки критического оборудования союзникам через промышленность, отметил Дуглас Буш, помощник главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению.