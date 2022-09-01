380 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 736 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 380 детей погибли и более 736 получили ранения различной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 203, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.



31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.



30 августа в результате артиллерийских обстрелов врагом г. Харькова получила ранение 6-летняя девочка.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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