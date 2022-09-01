380 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 736 - ранены, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 380 детей погибли и более 736 получили ранения различной степени тяжести.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 203, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.
31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.
30 августа в результате артиллерийских обстрелов врагом г. Харькова получила ранение 6-летняя девочка.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
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генпрокуратура подала вже позов в Гаагу за 100 тисяч загиблих у Маріуполі? Генпрокуратура звернулась вже до маріупольців, шоб вони склали позов до Гаазі по загиблих рідних ????
чого соплі жуемо , новий генпрокурор ???
Одужання пораненим.
Тобто з огляду на співвідношення населення України та кацапстану 1:3 - потрібно знищувати кацапське населення втричі більше (як мінімум), ніж вони знищують українців.👈