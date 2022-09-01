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Новости Агрессия России против Украины Война
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380 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 736 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 1 сентября 2022 года более 1116 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 380 детей погибли и более 736 получили ранения различной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 203, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.

31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

30 августа в результате артиллерийских обстрелов врагом г. Харькова получила ранение 6-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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дети (6465) Офис Генпрокурора (2453)


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А Генпрокуратура рахуе СКІЛЬКІ дітей загинуло в драмтеатрі Маріуполя? І взагалі в Маріуполі?

генпрокуратура подала вже позов в Гаагу за 100 тисяч загиблих у Маріуполі? Генпрокуратура звернулась вже до маріупольців, шоб вони склали позов до Гаазі по загиблих рідних ????

чого соплі жуемо , новий генпрокурор ???
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01.09.2022 09:29 Ответить
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01.09.2022 09:31 Ответить
Всі обвинувачення Зеленським Порошенка на стадіоні, виявилися його програмою дій.
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01.09.2022 09:33 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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01.09.2022 09:53 Ответить
Ну і де "гамнесті інтернейшл"? Чого мовчить ніби в рот води набрала? Чи не може язика вийняти з одного місця *уйла!
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01.09.2022 10:04 Ответить
Діти сьогодні мали б піти в школу але рашиські варвари перервали ті надії ,вони вубивають і калічать наших дітей ,будь проклята нациська терористична росія і дибільний народ цієї імперії зла.
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01.09.2022 10:08 Ответить
Щоб припинити знищення українського населення, необхідно зробити так, щоб кацапи боялися цього.👈
Тобто з огляду на співвідношення населення України та кацапстану 1:3 - потрібно знищувати кацапське населення втричі більше (як мінімум), ніж вони знищують українців.👈
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01.09.2022 10:29 Ответить
 
 