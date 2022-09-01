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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15308) война (46486) МАГАТЭ (256) обстрел (20039) разведка (3996) Энергодар (147) Запорожская АЭС (540)

Оккупанты обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС в день визита миссии МАГАТЭ. По жилым кварталам била авиация, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Утром 1 сентября Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, подвергся обстрелам со стороны оккупационных войск. Над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

"Сегодня на ЗАЭС должна начаться миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси. Утренные обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной для Кремля картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных", - говорится в сообщении.

"В очередной раз призываем мировое сообщество предоставить адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар", - добавляют в ГУР.

Также читайте: 5-й энергоблок Запорожской АЭС отключился из-за российских обстрелов

Напомним, в последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте также: Представители РФ должны покинуть территорию ЗАЭС немедленно и без дополнительных условий, - G7

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна. Со всем тем в Украине отмечали, что миссия должна следовать неоккупированными территориями.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории была полностью отключена от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию.

31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство. Параллельно российские захватчики обстреливают Энергодар, чтобы создать подходящую "картинку" для миссии МАГАТЭ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
не так -це з тими в СБУ і у Владі ,хто досі не назвав імен тих ЗРАДНИКІВ,хто допустив взяття Енергодару за лічені години.. Тих хто не ЗАБЕЗПЕЧИВ підрив мостів з Криму...

Мовчанка ВІДІБ"ЄТЬСЯ НА РЕЙТИНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

ДО ВІДОМА "Команди Зе".Таким чином ви берете на себе вину,покриваючи злочинців.
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01.09.2022 10:08
+3
какие-то тупые ублюдки. Ведь со спутников видно как и кто стреляет. Может не всё, но хватит для реальной картины. Кому они втирать собрались?
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01.09.2022 10:12
+3
Тут рассчитано что прокацапские консервы по всему миру подхватят кацапскую ложь и начнут кричать что *обе стороны должны...*. Вспомните 2014 год, когда рашисты напали на крым и дамбас а у нас власти кричали что то все зеленые челавечки, лишь бы не разрывать отношение и торговлю с кремлем
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01.09.2022 10:20
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Та знищте вже цих дикунів хто-небудь!

Чому світова спільнота нам не допомагає позбутися терористів? Що з цим світом не так?
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01.09.2022 10:03 Ответить
tak a sho oni dolzhni sdelatj ? otpravitj tuda armiju ? a esli kak raz eto sprovocirujet rusnju na podryv ? togda shto - budete krichatj shto zapad vinovat ?
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01.09.2022 10:06 Ответить
не так -це з тими в СБУ і у Владі ,хто досі не назвав імен тих ЗРАДНИКІВ,хто допустив взяття Енергодару за лічені години.. Тих хто не ЗАБЕЗПЕЧИВ підрив мостів з Криму...

Мовчанка ВІДІБ"ЄТЬСЯ НА РЕЙТИНГУ ЗЕЛЕНСЬКОГО.

ДО ВІДОМА "Команди Зе".Таким чином ви берете на себе вину,покриваючи злочинців.
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01.09.2022 10:08 Ответить
З нашою зевладою вже давно все зрозуміло.
Мені не зрозуміло, чому світ щось вичікує та на щось сподівається. Чому не оголошують Третю світову на знищення країни терориста? Чому продовжують домовлятися з тим, з ким неможливо домовлятись. Терорашу треба починати знищувати з кремля, а потім далі по околицям цієї ракової пухлини на планеті.
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01.09.2022 10:13 Ответить
Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

невже у ЗСУ ВЗАГАЛІ НЕМАЄ НІЧОГО,щоб збити... це ж лише 10 км...

хоча б попробувати...

Я розумію - це небезпечно..але на..уя тоді армія ,як не захищати цивільних ?
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01.09.2022 10:04 Ответить
ce nijak nepomozhe - rusnja tolko bolshe vsbesitsa shto bi nachatj ih bitj tam - s nacalo nado okruzhitj gorod.
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01.09.2022 10:07 Ответить
думаю,вже всі перестали зважати на емоції орків.
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01.09.2022 10:10 Ответить
u etih ********* esho estj i raketi , kotorimi oni mogut shmaljatj na pravo i na levo- ob etom nestoit zabivatj
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01.09.2022 10:11 Ответить
какие-то тупые ублюдки. Ведь со спутников видно как и кто стреляет. Может не всё, но хватит для реальной картины. Кому они втирать собрались?
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01.09.2022 10:12 Ответить
Тут рассчитано что прокацапские консервы по всему миру подхватят кацапскую ложь и начнут кричать что *обе стороны должны...*. Вспомните 2014 год, когда рашисты напали на крым и дамбас а у нас власти кричали что то все зеленые челавечки, лишь бы не разрывать отношение и торговлю с кремлем
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01.09.2022 10:20 Ответить
Семьдесят процентов хитрости лисиц приходится на тупость курицы
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01.09.2022 16:34 Ответить
Зі спутників було видно хто і як збив MH17, це допомогло кого-небудь притягнути до відповідальності?
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01.09.2022 11:44 Ответить
Зато Абдрыстовыч нам каждый день рассказывает что кацапоиды адекватные и они хотят договориться
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01.09.2022 10:16 Ответить
Хитрое российское быдло. Которое других держит за тупых.
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01.09.2022 10:20 Ответить
Просто інші тупі дуже бzдять "хитрое российское быдло"
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01.09.2022 11:47 Ответить
Дякуємо зеленому головнокомандуючому і геніальним полководцям з генштабу за те, що просрали черговий стратегічний об'єкт в Україні.
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01.09.2022 11:53 Ответить
Зато мости цілі !
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01.09.2022 13:08 Ответить
а чому авіацію не можна збивати?
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01.09.2022 12:56 Ответить
Ай-я-яй, да як же так, адже домовились. Терміново потрібно передомовлятись.
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01.09.2022 13:07 Ответить
 
 