ВСУ продолжают наступать на южном фронте и наносить удары по тылам врага, - британская разведка

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения по всей территории оккупированной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Обеспечивающее это радиолокационное покрытие является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

Существенное и стабильное разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.

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