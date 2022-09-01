РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8473 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 846 4
армия РФ (15308) Великобритания (4236) война (46486) разведка (3996) ВСУ (5120)

ВСУ продолжают наступать на южном фронте и наносить удары по тылам врага, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения по всей территории оккупированной зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Министерство обороны Украины также обнародовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM). Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Обеспечивающее это радиолокационное покрытие является критически важным потенциалом в ее операции в Украине.

Существенное и стабильное разрушение российских радаров ракетами HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной осведомленности России о ситуации, считают в Минобороны Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48 350 человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 1997 танков и 4345 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
01.09.2022 10:48 Ответить
Чому це,пан Бутусов, не пишете-чи має право Британська розвідка коментувати дії ЗСУ?Якщо ніхто,то ніхто.Якесь вибіркове право на висвітлення дій армії.Або,Британська розвідка працює на Москву і хоче продати Україну маскалям.Читав вашу статтю про ОП,повністю згоден,але ви ні слова не сказали про Британську розвідку...
показать весь комментарий
01.09.2022 11:28 Ответить
Британська розвідка базується в Україні і підпорядковується верховному боневтіку? Може ще й ЦРУ сюди ж приплести? І інші офіційні джерела іноземних держав та міжнародних організацій?

Чи передвиборча агітація влади по "єдиних новинах", хриплосики найвеличнішого, брехня Данілова і фантазії Рєзнікова - то повинно бути єдине джерело інформації в Україні?
показать весь комментарий
01.09.2022 11:38 Ответить
Ніхто там вде не наступає. Навіщо цей свист...
показать весь комментарий
01.09.2022 14:03 Ответить
 
 