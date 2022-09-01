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За прошедшие сутки уничтожен вражеский вертолет и два беспилотника. Нанесены удары по складам боеприпасов и опорным пунктам оккупантов, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Также отмечается, что в течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 самолетов вылетов на разных направлениях.

"Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск. Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем, реактивных систем залпового огня, живой силы рашистов", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Наші соколики б'ються , мов леви, з дикою кацапською ордою і на землі
і на небі , молимось за Вас 👍🏼👊🏼💪🙏🏼❤️
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01.09.2022 11:53 Ответить
а на параше какашенков хаймарсы рубит только щепки летят ))
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01.09.2022 11:55 Ответить
 
 