За прошедшие сутки уничтожен вражеский вертолет и два беспилотника. Нанесены удары по складам боеприпасов и опорным пунктам оккупантов, - Воздушные силы

31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Также отмечается, что в течение суток авиация Воздушных Сил совершила более 70 самолетов вылетов на разных направлениях.

"Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск. Поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем, реактивных систем залпового огня, живой силы рашистов", - говорится в сообщении.

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