РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8334 посетителя онлайн
Новости Общество
4 789 26
Тарифы на отопление (689) Минрегионразвития (137) отопительный сезон (474)

Отопительный сезон начнется, когда температура воздуха упадет ниже 8 °С. В квартирах должно быть не менее 18 градусов, - Минрегион

Новости Цензор.НЕТ Общество

тепло,тарифи,опалення

Отопительный период в Украине начинается, когда температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов.

Об этом отметили в Департаменте коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

"Итак, решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений охраны здоровья). Другого действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в письме.

В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами установлено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в краеугольных комнатах +20°С.

Читайте: Цена на дрова в разных регионах - от 600 до 1200 грн за кубометр, древесины должно хватить, - председатель Гослесагентства Болоховец

"В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения", - говорится в письме.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
не запаслись углём и газом? Орали Европе не покупать газ? Роттердам+ не нравился, когда летом население могло покупать по летним ценам м3, тем самым инвестировать заполняемость газосховищ? Всю войну блевосики с гундосиками пилили. Предатели
показать весь комментарий
01.09.2022 12:21
+2
А у Бени и Zели тоже будет не выше 18 по Цельсию?
показать весь комментарий
01.09.2022 13:08
+1
18 градусів? Слабоалкоголка... вінчік якийсь...
показать весь комментарий
01.09.2022 12:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начнем с замеров в учреждениях с включенными кондиционерами и электрорадиаторами и сравним потребление электроэнергии.
показать весь комментарий
01.09.2022 12:06 Ответить
18 градусів? Слабоалкоголка... вінчік якийсь...
показать весь комментарий
01.09.2022 12:07 Ответить
біле сухе можна лід не додавати)
показать весь комментарий
01.09.2022 12:41 Ответить
вимірювач загубився
показать весь комментарий
01.09.2022 12:07 Ответить
вимірювач пошкодили
показать весь комментарий
01.09.2022 12:10 Ответить
не запаслись углём и газом? Орали Европе не покупать газ? Роттердам+ не нравился, когда летом население могло покупать по летним ценам м3, тем самым инвестировать заполняемость газосховищ? Всю войну блевосики с гундосиками пилили. Предатели
показать весь комментарий
01.09.2022 12:21 Ответить
іуди
показать весь комментарий
01.09.2022 12:21 Ответить
Кто тебе сказал, что не запаслись? Всю жизнь был норматив. Если в течении 3-х суток среднедневная температура на улице +8С тогда включается отопление. В чем опять зрада?
показать весь комментарий
01.09.2022 12:40 Ответить
Аха-ха.
Более идиотского комента я еще не видел.
Человек изучай Законы.

ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж

7.9.4. Початок і закінчення опалювального періоду (і
пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і
теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо.

Опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб
середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С
та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова
температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page#Text
показать весь комментарий
01.09.2022 12:50 Ответить
осталось выяснить, тарифы ведь снизятся, если тепла будет поступать меньше? А опэшка всё лето кричала, что повышены не будут, а останутся на том же уровне. И по другому не будет. Как они изощрённо имеют, эти предатели и коллаборанты
показать весь комментарий
01.09.2022 12:53 Ответить
А поставить счетчик не судьба? А утеплить дом за счет госпрограммы и иностранных фондов тоже не судьба?
показать весь комментарий
01.09.2022 13:33 Ответить
перекладывание ответственности за решение. Перекладывание вины - так называется то что ты пишешь, как обычно трындит абдрыстович. Зачем уводить тему в сторону? Избиратель зЕленского и ермака?
показать весь комментарий
01.09.2022 15:10 Ответить
я ему про одно, а он мне ермака.... мозги полечи свои
показать весь комментарий
01.09.2022 16:41 Ответить
НУ МИНРЕГИОН ЗАБУВСЯ ЯКОСЬ вот такую причину упомянуть-- про соответствие темературы +18 и 20+ в угловых..работает ТОЛЬКО В ДОМАХ --ГДЕ НЕТ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА У НАС В ОДЕССЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ДОМА ТАК ВОТ ПРОШЛЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон КВАРТИРКА 30-35 КВ. МЕТРА ТЯНУЛА НА 4-6 ТЫСЯЧ в месяц!!!!!!!!! И ВЫШЕ ГРН.. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ У МЕНЯ ОДНА 4 КОМНАТНАЯ 60 КВ. ПОНЯНУЛА НА 5 ТЫСЯЧ 500 ВТОРАЯ 60 КВ НА 4 800 И ТРЕТЬЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 31 КВ. МЕТР НА 3000 ЗА ВЕСЬ ОТОПИТЕЛЬЫНЙ ПЕРИОД ну там в начале отопления были суммы от 200 до 400 грн еще +... а там где есть теплосчетчики ЛЮДИ САМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕГУЛИРУЮТ ЗАКРУЧИВАЮТ У МЕНЯ В ОДНОЙ 4 КОМНАТНОЙ СРАЗУ ЗАКРУТИЛИ ТАК ЧТО ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТРЕ УГЛОВОЙ НЕ ВЫШЕ + 18-19 была и есть все время теплее если на улице тепло.... если холодно то прохладней в квартире поставили стеклопакеты.... но н успели утеплить боковины стенок квартиры... вся квартира угловая панелька хрущевка вторая точно такая же но на 3 этаже ( первая на 5 + крыша зимой охлаждается добавичный холод)**** а на 3 этаже мы закрутили примерно 45% и ********* стены снаружи вся квратира по фасаду и одну комнату которая самая продуваемая еще и изнутри утеплили... и в квратире зимой + 22-24 все время в угловой... даже при отоплении как я говорю теплее чуточку больше чем в морге....
показать весь комментарий
01.09.2022 12:40 Ответить
во..у мене було як у Вашій на 69..Київ..але - вертикальна розводка - з лічильниками мене послали..то в нових йде по контуру квартири..
показать весь комментарий
01.09.2022 13:42 Ответить
Для таких случаев ставят счетчик на каждый стояк и не морочат голову. За сезон все окупится.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:43 Ответить
это не так
показать весь комментарий
01.09.2022 22:18 Ответить
Нормальные люди жавно самоорганизовали в ОСББ, поставили общий счетчик на дом и поучаствовали в программах термомодернизации дома. А вы сидите нихрена не делаете, только кого-то обвиняете
показать весь комментарий
01.09.2022 16:46 Ответить
А у Бени и Zели тоже будет не выше 18 по Цельсию?
показать весь комментарий
01.09.2022 13:08 Ответить
у басейнах..щоб перегріву не було після парної
показать весь комментарий
01.09.2022 13:39 Ответить
не уточнили 8 градусів де? у квартирах чи назовні?
показать весь комментарий
01.09.2022 13:38 Ответить
а прочитать статью не судьба?
Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.
показать весь комментарий
01.09.2022 16:48 Ответить
На рахунок +8 цілком логічно , а от +18, це в кого як. Особливо у тих хто взагалі втратив дах над головою. Нехай буде навіть +15, але для всіх.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:54 Ответить
 
 