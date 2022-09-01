Отопительный сезон начнется, когда температура воздуха упадет ниже 8 °С. В квартирах должно быть не менее 18 градусов, - Минрегион

Отопительный период в Украине начинается, когда температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов.

Об этом отметили в Департаменте коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

"Итак, решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений охраны здоровья). Другого действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в письме.

В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами установлено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в краеугольных комнатах +20°С.

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"В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения", - говорится в письме.