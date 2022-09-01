Отопительный сезон начнется, когда температура воздуха упадет ниже 8 °С. В квартирах должно быть не менее 18 градусов, - Минрегион
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Отопительный период в Украине начинается, когда температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов.
Об этом отметили в Департаменте коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.
"Итак, решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений охраны здоровья). Другого действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в письме.
В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами установлено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в краеугольных комнатах +20°С.
"В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения", - говорится в письме.
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Более идиотского комента я еще не видел.
Человек изучай Законы.
ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж
7.9.4. Початок і закінчення опалювального періоду (і
пов'язана з цим зміна гідравлічного і теплового режиму роботи ДТ і
теплових мереж) установлюється в кожному регіоні окремо.
Опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб
середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 град. С
та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова
температура зовнішнього повітря перевищує 8 град. С.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page#Text
Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.