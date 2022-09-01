Такой армии нет нигде в мире, - нардеп Костенко об изменениях украинской армии после полномасштабного вторжения РФ

Опыт, качественное оружие и патриотизм превратили украинскую армию в образец, которого не видели в мире после Второй мировой войны.

Такое мнение высказал народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, который сейчас защищает Юг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стали намного опытнее. Постепенно приобретаем опыт наступательных операций, ведь до этого имели преимущественно опыт обороны. А наступление и оборона очень отличаются. После 24 февраля войско стало другим в хорошем смысле: это новое современное вооружение, патриотизм бойцов. Это такая армия, которой нет нигде в мире со времен II Мировой", - подчеркнул защитник Юга.

И хотя до полной победы еще далеко, враг не чувствует себя в безопасности даже на временно оккупированных территориях.

"Россияне просто так не уйдут, но они уже не чувствуют себя в безопасности. Видят, что местное население за нас, что наши глаза повсюду, работает движение сопротивления и спецслужбы. Мы должны дальше создавать врагу и коллаборантам атмосферу страха и осознание того, что бывает, когда изменяешь родине", - подчеркивает народный депутат.

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