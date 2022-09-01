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Такой армии нет нигде в мире, - нардеп Костенко об изменениях украинской армии после полномасштабного вторжения РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник

Опыт, качественное оружие и патриотизм превратили украинскую армию в образец, которого не видели в мире после Второй мировой войны.

Такое мнение высказал народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко, который сейчас защищает Юг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы стали намного опытнее. Постепенно приобретаем опыт наступательных операций, ведь до этого имели преимущественно опыт обороны. А наступление и оборона очень отличаются. После 24 февраля войско стало другим в хорошем смысле: это новое современное вооружение, патриотизм бойцов. Это такая армия, которой нет нигде в мире со времен II Мировой", - подчеркнул защитник Юга.

И хотя до полной победы еще далеко, враг не чувствует себя в безопасности даже на временно оккупированных территориях.

"Россияне просто так не уйдут, но они уже не чувствуют себя в безопасности. Видят, что местное население за нас, что наши глаза повсюду, работает движение сопротивления и спецслужбы. Мы должны дальше создавать врагу и коллаборантам атмосферу страха и осознание того, что бывает, когда изменяешь родине", - подчеркивает народный депутат.

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Автор: Анастасія Потіха
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Звичайно, краще було б готуватися заздалегідь, щоб уникнути таких жертв серед мирного населення, та менших територіальних втрат. Але саме в таких найнесприятливіших умовах з допомогою союзників, волонтерів і небайдужих українців гартується наймотивованіша, найпрофесійніша, найкваліфікованіша армія. Армія 21 століття. Слава ЗСУ!
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01.09.2022 12:40 Ответить
Читала подоляка,що надіялись на гумману війну ,а вийшло,що смерті захисників на. Донбасі їх не навчили.
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01.09.2022 12:50 Ответить
До ******** і боєздатної армії нам ще дуже і дуже далеко. Ну не може бути дійсно боєздатної та ефективної армії в корумпованій країні яку очолюють зрадники (президент та його апарат) які змушені під страхом смерті її захищати.
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01.09.2022 13:40 Ответить
згадаймо Августо Піночета - "Республіканський стадіон" вмістить усіх посіпак дерьмака)
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01.09.2022 14:41 Ответить
Це все правда лише не "велика" поправочка пане Костенко,армію почали готувати ще з 2014року і сотні інструкторів з країн Нато вчили на полігонах а також армію по новому переформатували.І якби було більше Зброї то х...ло не напав
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01.09.2022 13:48 Ответить
Костенко- посіпака Узеленського !
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01.09.2022 14:06 Ответить
Ти йолоп , а ну поцікався у миколаївців за Костенка!
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01.09.2022 18:49 Ответить
В Україні амія стала казацьким сталєвим кулаком який повинєн стєрти московію на порох,щоб цю мразь нє було чути на віки.
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01.09.2022 19:32 Ответить
 
 